ISJ Dolj face anchetă în cazul diferenţelor de notare de la Evaluarea Naţională

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj anunţă că se va face o anchetă după ce în spaţiul public au apărut informaţii că doi elevi din Gorj au avut de suferit în privinţa sistemului de notare de la evaluarea naţională, la disciplina matematică.

Unul dintre candidaţi picase examenul, după ce fusese notat cu 2.25 la Matematică. După ce i-a fost recorectata lucrarea, nota a ajuns la aproape 8. Un alt candidat avut lucrarea la matematică notată cu 6 şi după contestaţii a primit 10.

Lucrările absolvenţilor din Gorj au fost corectate în Dolj. Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj a anunţat că se vor analiza diferenţele obţinute la reevaluarea lucrărilor. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, profesorii ar putea fi exclusşi din comisiile pentru examenele naţionale.

„Din păcate, astfel de situații apar in fiecare an. Comisia Județeană va analiza diferențele obținute la reevaluarea lucrărilor, iar persoanele respective vor suporta prevederile legale, dacă au fost încălcate prevederile metodologiei. De exemplu, conform metodologiilor in vigoare, li se poate interzice dreptul de a participa, în sesiunile ulterioare, la comisiile organizate pentru evaluările naţionale sau la alte examene naţionale”, se arată în comunicatul ISJ Dolj emis pentru Gazeta de Sud.