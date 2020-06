Absolvenţii de liceu au susţinut ieri cea de a doua probă scrisă a examenului naţional de bacalaureat. În funcţie de profil, candidaţii au susţinut examen la istorie sau la matematică. Conform comunicatelor emise de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, candidaţii nu au avut probleme cu temperatura, însă au fost mulţi eliminaţi pentru tentativă de fraudare a examenului. Peste 100 de candidaţi la nivel naţional.

Peste 4.000 de candidaţi în Dolj

Absolvenţii de liceu de la profil real, la pedagogic, militar sau tehnologic au susţinut ieri examenul de bacalaureat la matematică. Cei de la profil uman au susţinut examen la istorie. În judeţul Dolj, din datele transmise de ISJ Dolj, pentru acest examen s-au înscris 3.445 de candidați pentru matematică și 1.472 candidați pentru istorie. La fel ca şi la proba scrisă la limba şi literatura română, elevilor li s-a măsurat temperatura înainte de a intra în sălile de examen. Niciun candidat nu a avut mai mult 37.3 grade Celsius.

Au fost însă elevi care au fost obligaţi să părăsească sala de examen pentru că au fost găsiţi având asupra lor surse de inspiraţie.

„Au fost prezenți 4.323 de candidați, iar 256 nu s-au prezentat la examen. 329 de candidați au avut proba echivalată. Nu au fost înregistați candidați cu temperatura peste 37.3 ̊grade Celsius. Pentru tentativă de fraudă au fost eliminați opt candidați“, se arată în comunicatul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. La nivel naţional au fost eliminaţi 105 candidaţi pentru tentativă de fraudă, conform datelor transmise de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Toţi cei care au fost eliminaţi se aleg şi cu anularea notelor obţinute anterior şi nu mai au dreptul să susţină bacalaureatul nici în următoarele două sesiuni.

„Unele cerinţe la matematică nu erau pentru toţi elevii“

Indiferent de disciplina la care au susţinut examen, elevii au avut la dispoziţie trei ore pentru a rezolva. Mulţi dintre ei au părăsit însă sălile de examen după primele două ore. Au fost aşteptaţi în faţa centrelor de examen de profesori, dar şi de părinţi. La ieşirea din săli, candidaţii care au susţinut proba la istorie au spus că au avut cerinţe uşoare.



„A fost uşor la istorie. Nu au fost cerinţe incomode. Am scris nouă pagini cu tot cu eseu, care a fost despre Constituţiile României “, a spus un candidat de la Colegiul Naţional „Elena Cuza“ din Craiova. Candidaţii şi-au evaluat lucrările şi după numărul de pagini. Mulţi au declarat că la istorie au scris între patru şi nouă pagini.



La matematică au fost patru variante de subiecte, în funcţie de profil. Candidaţii au apreciat însă că unele cerinţe au fost greu de rezolvat.



„Am absolvit specializarea matematică-informatică şi am susţinut examenul la matematică. Am avut una din cerinţele de la subiectul al doilea destul de dificilă. Nu am reuşit să o rezolv şi nu cred că doar eu. Am mai mulţi colegi care nu au rezolvat cerinţa respectivă“, a spus unul dintre elevii de la Colegiul Naţional „Carol I“ din Craiova. Şi cadrele didactice de specialitate au apreciat că „unele cerinţe nu erau chiar pentru toţi elevii“.



Candidaţii au spus că la profilul ştiinţe ale naturii, subiectele de la matematică au fost asemănătoare cu modelele pregătite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. „Subiectele au fost asemănătoare cu cele din testele antrenament şi formulate chiar mai uşor. Diferenţa a fost că am avut mai multe cerinţe“, a spus o elevă de la Colegiul Naţional „Carol I“ din Craiova.



Au fost şi elevi care speră ca la proba obligatorie a profilului să obţină măcar note mici. „Din calculele mele am făcut cam de cinci şi ar mai fi un punct din oficiu. Aş putea trece de proba asta chiar cu şase“, îşi făcea planul o elevă de la Colegiul Naţional „Elena Cuza“ din Craiova.

Astăzi are loc ultima probă

În Dolj au fost prezenți 4.323 de candidați la cea de a doua probă a examenului de bacalaureat

Ultima probă, cea la alegere a profilului, va avea loc joi, 25 iunie. Primele rezultate vor fi afișate marți, 30 iunie, până în ora 12.00.

În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD), precum și cu solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ministerul Educației și Cercetării va publica rezultatele elevilor obținute în urma susținerii examenelor naționale cu anonimizarea numelui și a prenumelui.



Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic. Acestea se depun pe 30 iunie, în intervalul orar 16.00 – 19.00 și pe data de 1 iulie, în intervalul orar 8.00 – 12.00.

În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții sau reprezentanții legali ai acestora. Rezultatele finale vor fi anunțate duminică, 5 iulie.