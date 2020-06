În Dolj, 3.267 de elevi au obţinut medii peste 5 la evaluarea naţională

Absolvenţii de clasa a VIII-a au aflat ieri primele rezultate ale evaluării naţionale. În Dolj, situația statistică generală arată că dintre cei 4.378 de candidați prezenți, 3.267 au obținut medii mai mari sau egale cu 5, adică 74%. Dintre aceștia, 17 candidați au încheiat examenul cu media generală 10. Candidaţii de zece provin de la nouă unităţi şcolare. Comparativ cu anul trecut a crescut procentul mediilor peste 5, dar a scăzut numărul mediilor de 10.

Primele rezultate la evaluarea naţională în Dolj arată că la proba de limba și literatura română au obținut note peste sau egale cu cinci 3.634 de candidați, iar 97 de candidați au fost notați cu 10. La proba de matematică, 2.982 de candidați (68,11%) au note peste sau egale cu 5, iar 122 de candidați au obținut nota 10.

În această sesiune, procentul mediilor peste 5 este de 74,6% din cei 4.378 de candidaţi prezenţi, în creştere faţă de anul trecut, când a fost 71,09% raportat la 4.202 candidaţi prezenţi. Rezultatul este însă sub media naţională de promovabilitate din această sesiune, care este 76,1%.



La nivel naţional, judeţele cu cele mai mari procente ale mediilor peste 5 sunt în Cluj – 88,7%, Brăila – 86% şi Galaţi – 80,8%. În acest an, rezultatele elevilor au fost afişate sub anonimat, pe baza unui cod primit de fiecare candidat la ieşirea din sălile de examen. „Odată ce am introdus codul nu apare numele, ci se menţine acesta şi apare şcoala şi notele la fiecare disciplină de examen, media de la evaluarea naţională şi poziţia în ierarhia naţională“, a explicat mama unui candidat.

Nouă şcoli din Dolj cu elevi de zece

În ceea ce priveşte elevii de zece, în această sesiune la evaluarea naţională a scăzut numărul lor. Anul trecut erau 26 de elevi de la 14 unităţi şcolare cu un astfel de rezultat, iar în acest an sunt 17 elevi cu media zece, de la nouă unităţi de învăţământ. Cele mai multe medii de zece la evaluarea naţională sunt obţinute de elevi de la Şcoala gimnazială „Mircea Eliade” şi de la Şcoala gimnazială „Sfântul Gheorghe“ din Craiova. La aceste unităţi şcolare sunt câte trei candidaţi cu media zece.

La alte patru unităţi şcolare sunt câte doi elevi care au luat media zece. Acestea sunt Şcoala gimnazială „Nicolae Bălcescu“, Şcoala gimnazială „Traian“, Şcoala gimnazială „Nicolae Romanescu“, şi Liceul „Matei Basarab“. Câte o medie de zece a fost înregistrată de elevi de la Liceul Amărăştii de Jos, de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti“ din Craiova şi de la Şcoala gimnazială „Gheorghe Ţiţeica“.

1.111 medii între 1 şi 5

La polul opus sunt şi elevii cu medi sub cinci. În Dolj sunt 159 de medii între 1 şi 1,97. Elevii cu astfel de rezultate provin de la şcoli din mediul rural, dar şi din mediul urban. Astfel de rezultate s-au înregistrat la şcoli din Piscu Nou, Galicea Mare, Bârca, Fărcaş, Filiaşi, Băileşti, Radovan, Coţofenii din Dos, Ocolna, Moţăţei. În Craiova, elevi de media 1 la evaluarea naţională sunt la Şcoala gimnazială „Anton Pann“, Şcoala gimnazială „Ion Ţuculescu“, Şcoala gimnazială „Gheorghe Bibescu“. În total, sunt 1.111 elevi care au medii sub 5 la examenul naţional.

Elevii pot depune contestaţii

Elevii nemulţumiţi de note pot depune contestaţii. Ieri, contestaţiile s-au depus în intervalul orar 16.00 – 19.00 și azi, 23 iunie, pot formula cereri pentru reevaluarea lucrărilor în intervalul orar 8.00 – 12.00. Acestea pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice.

În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora. Rezultatele finale vor fi afișate sâmbătă, 27 iunie, tot sub anonimatul numelui. Media generală de admitere, care se calculează luând în considerare 80% media de la evaluarea națională și 20% media anilor de gimnaziu, urmează să fie afișată după finalizarea contestațiilor.