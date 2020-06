În Dolj sunt 17 medii de 10 la Evaluarea Naţională

S-au afişat rezulatele la Evaluarea Naţională pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Din primele date, în judeţul Dolj sunt 17 elevi care au reuşit să promoveze examenul naţional cu media 10.

Cele mai multe medii de zece sunt la Şcoala gimnazială Mircea Eliade şi la Şcoala gimnazială Sfântul Gheorghe. La aceste unităţi şcolare sunt câte trei candidaţi cu media zece.

La alte patru unităţi şcolare sunt câte doi elevi cu media zece. Acestea sunt Şcoala gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Şcoala gimnazială „Traian”, Şcoala gimnazială „Nicolae Romanescu”, şi Liceul „Matei Basarab”. Câte o medie de zece a fost înregistrată la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova şi la Şcoala gimnazială „Gheorghe Ţiţeica”.

Elevii pot depune contestaţii



În acest an, rezultatele elevilor au fost afişate sub anonimat, pe baza unui cod primit de fiecare candidat la ieşirea din sălile de examen. „Odată ce am introdus codul nu apare numele, ci se menţine acesta şi apare şcoala şi notele la fiecare disciplină de examen, media de la Evaluarea Naţională şi poziţia în ierarhia naţională”, a explicat mama unui candidat.

Elevii nemulţumiţi de note pot depune contestaţii astăzi, între orele 16.00 şi 19.00, şi marţi, între orele 8.00 – 12.00.

În data de 27 iunie este programată afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor.

Evaluarea Naţională a fost susţinută în acest an, pentru prima oară, în condiţii speciale, ţinând cont de măsurile impuse de pandemia de coronavirus.