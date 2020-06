Grădinițele particulare din Craiova, gata de deschidere

Hotărârea de guvern care aprobă „desfășurarea activităților în creșe, grădinițe și after-school-uri, pe perioada vacanței de vară”, a fost publicată în Monitorul Oficial. Nu se face nicio diferențiere între instituțiile private și cele de stat, toate putând fi deschise copiilor.

Pe această hotărâre, o parte din unitățile de învățământ particulare își deschid activitatea. Sunt și manageri care spun că așteaptă publicarea ordinului comun al Ministerului Educației, Ministerului Muncii și Ministerului Sănătății, care să reglementeze acest aspect.

În plus, o parte din managerii de grădinițe particulare spun că ar fi avut nevoie de norme metodologice clare care să le fie trimise cu ceva timp înainte de a fi făcute declarațiile de presă despre deschidere. O parte din unități și-au anunțat deschiderea însă încă din weekend.

Printre unitățile școlare care se deschid de azi este Grădinița Joylight. Managerul unității de învățământ spune că a făcut pregătiri pentru a restarta activitatea. În noile condiții, activitățile se vor derula la interior, dar și la exterior, curtea fiind amenajată cu băncuțe, locuri de joacă și umbrele.



„Am făcut igienizare la finalul săptămânii trecute, utilizând substanțele avizate de DSP Dolj și am făcut și curățenie. Vom păstra normele de distanțare fizică. Părinții nu vor avea acces în unitate. Copiilor li se va măsura temperatura de către un cadru medical pe care îl aveam și înainte. Vom face instruirea personalului și vom trece la revizuirea regulamentului de ordine interioară. În principiu, am primit fișele de reînscriere și înscriere și vom avea și copii care au fost luaţi acum în evidență. Părinții manifestă interes pentru reluarea activității, dar în principiu vor veni o treime din copii“, a spsus Geanina Dumbravă, managerul educativ al grădiniței.

Sunt și unități care vor relua activitatea de pe pe 16 iunie, cum este Grădinița RayKids, care anunță că își redeschide porţile, respectând condițiile impuse de oficiali, după anunțul de pe pagina oficială a instituției.

Grădinița este gata, dar mai așteptăm publicarea ordinului comun

Little Diamonds Craiova este unitatea autorizată de Ministerul Educației și Cercetării. Managerul unității spune că pregătirile pentru reluarea activității au fost făcute, dar că așteaptă publicarea ordinului comun al Ministerului Sănătății, Ministerului Educației și Ministerului Muncii. În noile condiţii vor fi primiți însă mai puțini copii.

„Până nu avem ordinul comun al ministerelor nu putem deschide. Sigur că pregătiri pentru a deschide am făcut mereu. În noile condiții nu putem primi mai mult de două grupe cu câte zece copii. În măsura locurilor disponibile este posibil să preluăm și alți copii”, a spus Mioara Ilie, managerul Grădiniței Little Diamonds Craiova. În condiții normale, grădinița funcționa cu trei grupe în care erau 40 de copii.

Avem nevoie și de norme clare pentru a redeschide

Una dintre grădinițele particulare acreditate de Ministerul Educației și Cercetării este Grădinița Axia. Managerul unității școlare spune că a făcut pregătiri permanent pentru a redeschide, dar că va relua activitatea după ce se publică ordinul comun, care să reglementeze clar condițiile.

„Până nu apare ordinul comun pentru a deschide nu putem face nimic. Vrem să reluăm activitatea, dar nu să ne asumăm doar noi. Am încetat activitatea din 11 martie. Am strâns tot și în prima duminică de la declanșarea stării de urgență am făcut dezinfecție, am zugrăvit, am vopsit ușile, am schimbat parchetul și am eliminat mochetele și am decorat și revopist gardul. Sunt pregătiri făcute în amănunt pe care le-am făcut, de fapt, în fiecare an înainte de redeschidere“, a spus managerul Simona Drăgan.



Managerul grădiniței Axia subliniază că ar fi fost nevoie de norme metodologice clare care să le fie trimise înainte cu câteva zile de a se face anunțul oficial pentru redeschidere.



„Pentru deschidere aveam nevoie de norme metodologice pe care să le fi trimis înainte. Asta înseamnă respect. Nu să auzim la televizor că se deschid grădinițele și să nu avem norme și să vânăm nu știu ce interviuri ale unor directori din București sau din Predeal. Ar fi trebuit să se facă o comisie pentru sănătate, să stabilească norme, nu așa pe genunchi să ne pregătim în câteva zile și doar să ne îmbătăm cu euforia că deschidem. Noi ca unități de învățământ răspundem de integritatea fizică și morală a copiilor, fără să avem nimic care să ne protejeze”, a mai spus managerul Simona Drăgan.



Pe perioada suspendării cursurilor, legătura cu părinții a fost ținută permanent. Redeschiderea nu va înseamna neapărat și preluarea altor copii noi, având în vedere că sunt puține unități care își vor relua activitatea.



„Cu părinții am ținut mereu legătura pe WhatsApp, iar cu preșcolarii am continuat activitățile on-line. Pentru perioada reluării activității, nu ne-am gândit niciodată dacă vom prelua și alți copii. Am avut mereu suficienți copii pe toată durata funcționării, în condiții normale“, a mai spus managerul.