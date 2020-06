Reducerea numărului de elevi la clasă a devenit o temă de actualitate și una din marile probleme ale învățământului preuniversitar, mai ales în această perioadă de pandemie. În Craiova, multe școli funcționează cu clase care au peste 30 de elevi și multe chiar se apropie de efective de 40 de copii. Aceste unități nici nu mai au spații pentru învățământ. Cum se va reduce numărul copiilor la clasă, nici managerii nu știu. Ideea cu containerele nu ar putea fi însă pusă în aplicare. Directorii spun că din primele calcule reiese că ar avea nevoie de peste 30 de containere și s-ar putea ajunge și la un necesar de 70 de astfel de construcții pentru o unitate de învățământ care nu ar avea loc în curte. Sindicatele se roagă ca virusul să dispară pentru ca școala să înceapă ca în anii anteriori.

Noile normative

În luna februarie a acestui an, Senatul României a votat o lege prin care numărul de elevi dintr-o clasă se va reduce semnificativ. Conform textului de lege, numărul maxim de elevi în clasele de gimnaziu, liceale şi profesionale se reduce 26, iar la grădiniță se va ajunge la maximum 17 preșcolari. Legea este la Curtea Constituțională. În condițiile actuale ale pandemiei, Ministerul Educației a reglementat ca activitatea la clasă să se desfășoare cu maximum 10 elevi dispuși la distanță de peste un metru și pune în discuție ca din toamnă cursurile să se desfășoare cu efective reduse. Una din soluțiile prevăzute pentru a impune distanțarea fizică ar fi montarea de corturi sau de conatinere în curtea unităților școlare. Ideea este preluată după modelele europene.

Realitatea din teren

Numai că realitatea din teren face aproape imposibil împrumutarea modelului occidental. Managerii școlilor supraaglomerate din Craiova fac calcule și spun că pe cerințele actuale ar avea o creștere bruscă a numărului de clase pentru care nu ar avea spațiu nici în clădiri și nici în curți.

Colegiul Național „Frații Buzești“, de exemplu, are 2.500 de elevi de învățământ primar, gimnazial și liceal în 80 de clase. Asta înseamnă o medie de 31 de elevi pe clasă. Din primele calcule ar fi nevoie de 50 de containere ca să se respecte normele de distanțare, dar nu este loc pentru a le monta. Curtea școlii este destul de mică.

„Nu avem spațiu suficient. Avem un teren de sport pe care îl împart la 2.500 de elevi. Perimetrul școlii este destul de mic, fiind și în zona centrală. Nu am avea unde să punem containere. Avem 80 de clase și niciuna nu este sub 20 de elevi. Dacă ar trebui să fie efective reduse numeric, am avea nevoie de cel puțin 50 de containere care nu ar avea loc în curtea școlii. Nu sunt spații nici la școlile din jur. Am putea monta doar două-trei containere în curte, dar asta nu ar rezolva nimic. În plus, dublarea grupelor de elevi presupune și o dublare a personalului didactic. De unde luăm cadrele didactice și cum vom acoperi cheltuielile cu salariile?“, a spus managerul Colegiului Național „Frații Buzești“ din Craiova.



Ar fi nevoie și de 70 de containere



Probleme sunt și la unitățile școlare care au doar învățământ primar și gimnazial. Acestea sunt suprasolicitate. De exemplu, Școala gimnazială „Gheorghe Țițeica“ are efective foarte mari și managerul spune că prin noile cerințe de distanțare fiecare clasă s-ar da în două și că ar avea nevoie de zeci de containere care nu ar avea loc în curtea unității școlare. Practic, containerele respective ar trebui să se întindă pe multe din străzile orașului dacă ar trebui montate.

„Un calcul simplu arată că, dacă s-ar merge pe efective de 15 elevi, fiecare clasă s-ar da în două și atunci am avea nevoie de 36 de containere. Dacă s-ar solicita efective de zece elevi, atunci ar fi nevoie de 72 de containere. Nu există spațiu fizic pentru a aplica această soluție. Nu au loc în curte decât câteva. Restul unde să le punem? Ar fi nevoie de spații foarte mari, s-ar ajunge până în centrul orașului“, a spus managerul Cerasela Cremene.

Managerul spune că, pentru a reduce efectivele, ar trebui ca părinții să nu mai pună presiune pe anumite școli. „Media pe clase este de 31 de elevi. Nu sunt de acord cu efective foarte mari pentru că nici elevii nu au același randament. Părinții ar trebui să nu mai ducă elevii la o anumită școală sau la un anumit profesor, pentru a nu se mai ajunge la suprasolicitare“, a mai spus Cerasela Cremene, managerul Școlii gimnaziale „Gheorghe Țițeica“.



Este exclus să folosim containerele



Problema spațiilor este la majoritatea școlilor din oraș. Soluționarea crizei de clase cu containere este exclusă de unii manageri.

„Să folosim containere este exclus. Avem 40 de clase și, dacă ar trebui să reducem numărul elevilor la clasă, am ajunge la 80 de grupe. Nu am avea spațiu în școală și nici în curte. Și așa, din lipsa spațiului, am renunțat să mai fac cinci clase la pregătitoare. Această reducere a numărului de copii într-o clasă va duce brusc la o creștere a personalului. Și se poate dovedi simplu. La învățământul primar, dacă din 38 de elevi fac o clasă de 20 și una de 18 elevi este clar că, pe lângă un învățător pe care îl am acum, mai trebuie încă unul. Și la fel se întâmplă și la gimnaziu. De unde voi dubla profesorii de română, de matematică și cu ce îi plătim? În plus, mărirea spațiului va însemna și o creștere a cheltuielilor cu utilitățile“, a spus Maria Dașu, directorul Școlii gimnaziale „Traian“ din Craiova.



Sindicaliștii se roagă să dispară virusul



Problema reducerii numărului de elevi este discutată și de sindicatele din învățământul preuniversitar. Liderii cadrelor didactice susțin și ei că nu vor fi spații și că nu va fi nici personal și nici bani. În aceste condiții, președintele FSLI Dolj spune că „se roagă ca virusul să dispară și școala să înceapă ca înainte“.

„Deocamdată, legea privind reducerea numărului elevilor la clasă este la Curtea Constituțională. Și după ce se va pronunța Curtea, atunci vom vedea dacă se poate acționa. Dacă se va putea acționa, atunci containerele sunt o soluție de compromis pentru că nu se poate construi acum. Dar reducerea numărului de elevi la clasă va pune probleme mari de spațiu la școlile suprasolicitate din Craiova.

Și, pe lângă clase, va fi nevoie și de mai multe grupuri sanitare. Și nu doar asta. Va fi nevoie și de foarte mulți profesori pe care nu știu de unde îi putem lua. Nu va putea fi implementată nici predarea prin rotație cu unii în clasă și alții on-line, pentru că tot îmi trebuie mai mulți profesori. Se vede că nici acum nu este suficientă resursă umană. În sistem sunt deja 4.000 – 5.000 de pensionari încadrați la plata cu ora. Sunt cadre didactice peste 68 de ani. Și mai sunt și profesori care au rămas peste vârsta de pensionare. Eu mă rog să dispară virusul și școala să înceapă ca înainte”, a spus Bogdan Manea, președintele sindicatului FSLI Dolj.

Și în mediul rural s-a ajuns la efective mari

Liderii sindicatului „Spiru Haret“ atrag atenția că va fi nevoie cheltuieli mari pentru că și în mediul rural s-a ajuns la clase cu peste 30 de elevi.„Este o situație greu de rezolvat. Dacă ne uităm în curtea școlilor nu este spațiu, dacă ne uităm la resursa umană ar trebui dublată, dar bugetul nu este suficient nici în prezent. Dacă nu ar fi rectificarea bugetară din luna noiembrie, în condițiile actuale nu ar fi bani să se acopere salariile până la sfârșitul anului. Din motive financiare s-au închis școli, copiii sunt duși cu microbuzele la școlile de centru din mediul rural. Și acolo s-a ajuns la clase cu peste 32 de copii. Vor fi cheltuieli foarte mari dacă se va menține distanțarea fizică“, a spus Constantin Lungulescu, prim-vicepreședintele sindicatului „Spiru Haret“ Dolj.