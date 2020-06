Titularizare după cum ți-e și norocul

Vara nu sunt posturi titularizabile la foarte multe discipline, însă, în timpul anului școlar, cadrele didactice cu note peste 7 la concursul național și cu puțin noroc pot rămâne pe perioadă nedeterminată, fără concurență. Chiar dacă titularizările făcute la nivelul unităților școlare prin articolul 253 au fost declarate neconstituționale, a fost găsită altă formulă de a păstra unii profesori direct în școli, prin prelungirea contractelor pe perioada viabilității postului. Și anul acesta, prin această metodă au fost ocupate catedre din învățământ. Printre solicitanți au fost însă și profesori ce ar fi vrut să ocupe posturi care deja sunt ale unor profesori titulari. A existat și o cerere de ocuparea postului de la un cadru didactic care nu avea nota 7 la concurs. Considerând că este îndreptățit să ocupe postul pe durata viabilității, a făcut contestație și la ISJ Dolj.

Candidații de zece nu se regăsesc printre norocoși

Pentru ocuparea posturilor pe durata viabilității începând din anul școlar următor, Inspectoratul Școlar Județean Dolj a validat 24 de cadre didactice. Profesorii validați sunt de diverse discipline, cum ar fi: matematică, învățător, educatoare, discipline tehnice, geografie, psihologie, educație fizică și sport, limba rromani.

Cei mai mulți profesori care au rămas pe posturile ocupate sunt învățători și educatoare. Sunt cinci învățători și cinci educatoare cărora li se va prelungi contractul pe durata viabilității postului. Au rămas pe posturi cei care au obținut chiar și minimum 7 la proba scrisă. Și asta în condițiile în care, în vara anului trecut, nu a fost nici un post titularizabil și au fost 221 de candidaţi înscriși la educatoare şi 113 candidați la învăţători. Două candidate pentru posturile de educatoare au obținut chiar media 10. Dar ele nu se regăsesc printre cei care vor avea contractul de muncă prelungit pe durata viabilității postului.

La învățători există și situații în care posturile au fost ocupate cu nota minimă 7, cum ar fi la Școala Gogoșu. Cu puţin peste 7, adică cu 7,3 la proba scrisă, a fost ocupat post în oraș, la Școala Gimnazială Filiași.

Opt cadre didcatice dintre cele care au ocupat posturile vacante din școală nu au nici definitivatul. Acestea sunt înscrise pentru a susține definitivatul în sesiunea din iulie.

Posturi pe care deja erau titulari, solicitate încă o dată

Au fost și cadre didactice care și-au încercat norocul pentru a li se transforma contractul pe perioada viabilității postului, solicitând posturi care deja ar fi ale unor titulari.

De exemplu, la Școala Celaru, consiliul de administrație şi-a dat acordul pentru ca un cadru didactic suplinitor să ocupe post de educatoare. Inspectoratul Școlar Județean Dolj a descoperit că postul solicitat este rezervat, adică aparține altui cadru didactic titular. Mai mult decât atât, conform cererii, solicitantul a susținut examenul pentru educatoare și solicită altfel un post liber la unitatea de învățământ. Cadrul didactic respins are la proba scrisă nota 7,65, iar din datele pe care le arată aplicațiile on-line această notă a fost obținută în sesiunea 2018 pentru învățători. Și în 2019 apare în aplicația Ministerului Educației că a primit continuitate pentru anul școlar în curs tot pentru învățători.

Pe lista celor respinși se află și un cadru didactic care în acest an școlar a fost la Grădinița cu Program Prelungit „Petrache Poenaru“ din Craiova. Cadrul didactic are la concursul din 2018 nota 9, și media 9,30, dar a fost repins tot pe motiv că postul pe care îl ocupă și îl solicită nu este vacant, ci aparține altui cadru didactic titular.

Tot un post al unui titular l-ar fi solicitat și un cadru didactic care predă la Liceul „Charles Laugier“. Cererea a fost respinsă de școală, dar dascălul a făcut solicitare și la ISJ Dolj, unde a fost din nou respins.

Pentru a ocupa un post pe perioada viabilității a făcut solicitare și un învățător de la Școala Întorsura. Acesta vrea postul vacant deși la proba scrisă de la concursul național are notă sub 7. Solicitarea a fost respinsă de școală, dar crezând că are dreptate, cadrul didactic a depus contestație și la Inspectoratul Școlar Județean Dolj.