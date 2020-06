Premieră în învățământul românesc: curs de diplomație digitală pentru elevi predat de diplomați de rang înalt

Complexul Educațional Laude-Reut, una dintre cele mai vechi și mai prestigioase instituții de învățământ privat din țară, a găzduit pe 4 iunie ceremonia de absolvire a primei ediții a unui curs de diplomație digitală pentru elevii de clasa a XI-a, prima inițiativă de acest tip organizată într-o școală din România, parte a unui program de cursuri de diplomație și relații internaționale pentru elevii claselor IX-XI. Coordonatorul cursului a fost nimeni altul decât ambasadorul Israelului la București, David Saranga. În anii trecuți, printre profesori s-a numărat Emil Hurezeanu, ambasadorul României la Berlin, care în acest an nu a putut participa din cauza restricțiilor impuse de pandemie.

Programul de diplomație și relații internaționale al Complexului Educațional Laude-Reut este organizat pe baza unui parteneriat cu Ministerul român al Afacerilor Externe, Institutul Diplomatic Român și Ambasada statului Israel la București. Pentru absolvire, elevii s-au organizat în patru echipe, fiecare dintre acestea având de realizat un proiect de diplomă.

Complexul Laude-Reut și-a dezvoltat un profil orientat spre discipline extracurriculare

În cele peste două decenii de existență, complexul Laude-Reut și-a dezvoltat un profil orientat spre discipline extracurriculare precum diplomație, business, comunicare și media, în ultimii ani dublate de cursuri și activități educaționale din sfera științelor, matematicii și tehnologiei. Astfel, un grup de elevi ai școlii au participat recent la un proiect de cercetare pentru detecția asteroizilor, organizat de International Astronomical Search Collaboration.

Din cauza restricțiilor încă în vigoare, ceremonia de absolvire s-a desfășurat online și a fost difuzată live pe internet, într-o transmisiune multiplex. O parte dintre elevi au fost prezenți la sediul MAE pentru a-și primi chiar acolo diplomele, iar liderii echipelor de proiect au avut intervenții live online.

ES David Saranga

Cine a luat parte la ceremonie:

La ceremonie au mai luat parte, tot prin intervenții în direct, ambasadorul David Saranga, coordonatorul cursului de diplomație digitală, Emil Hurezeanu, ambasadorul României în Germania, Luca Niculescu, ambasador la Paris, și Lazăr Comănescu, fost ambasador și ministru de Externe. De asemenea, au mai participat oficiali guvernamentali precum Daniela Gîtman, Secretar de stat pentru relații interinstituționale în MAE, și Dragoș Preda, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

”Școala Laude-Reut este un pod între Israel și România”

„Școala Laude-Reut este un pod între Israel și România. Și faptul că majoritatea elevilor nu sunt evrei și că Israelul e atât de prezent în tot ce faceți înseamnă că avem de fapt mai mulți ambasadori aici, în România, cu fiecare an școlar care se încheie”, a declarat ambasadorul David Saranga.

Dată fiind situația, cursul și organizarea ceremoniei de absolvire au fost ceva cu totul inedit și pentru organizatori. „Este un an atipic. Am fost obligați să ne adaptăm la circumstanțe nemaiîntâlnite, niciodată trăite de vreunul dintre noi. Pe lângă lecțiile de la clasă, tinerii diplomați au primit și lecțiile vieții, despre rezistența la frustrare, adaptabilitate, răbdare, încredere și speranță”, a spus Tova Ben Nun-Cherbis, președinte și fondator al Complexului Educațional Laude-Reut.

În intervenția sa, Emil Hurezeanu a povestit că de acest program tradițional al școlii în leagă o colaborare veche de ani de zile.

„În acest an al pandemiei este pentru prima oară, într-un deceniu și jumătate, că nu ne-am revăzut primăvara. Vă felicit pentru absolvirea unui program foarte interesant, care are multe proiecții în România și în afara țării. Complexul Laude-Reut a avut întotdeauna grijă să radieze și în exterior un spirit de invitație la dialog, pentru că primăvara, de fiecare dată, îi întâlneam în acest program și pe elevii altor școli din România. Sunt legat de această școală de experiențe de neuitat. Elevii și profesorii au fost, de altfel, oaspeții mei la Berlin, într-un curs similar de diplomație, cu patru ani în urmă.”

Programul de diplomație și relații internaționale Laude-Reut se adresează claselor IX-XI și cuprinde în prezent 48 de elevi. Dintre aceștia, 22 elevi din clasa a XI-a au absolvit ediția din acest an a cursului de diplomație digitală.

Aproximativ 600 de elevi au parcurs programul în cei 14 ani de existență a acestuia.

O parte dintre ei și-au continuat studiile în domeniu la facultăți de prestigiu precum The Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy din cadrul IDC Herzliya, una dintre cele mai selective universități din Israel. După obținerea licenței universitare, foștii absolvenți au ajuns să lucreze în aparatul diplomatic al MAE, la Parlamentul European sau în administrația de stat.

Programul cuprinde 108 ore de curs pe o perioadă de 3 ani (clasele IX-XI), cu profesor specializat, și include lecții teoretice, activități de cercetare, realizare și prezentare de proiecte și discursuri. Activitățile practice includ internshipuri la ambasadele străine din București, participarea la evenimente precum 2Day Ambassador, Conferința anuală internațională Laude-Reut de diplomație și afaceri globale (cu nouă ediții până în prezent), vizite de studiu la Parlamentul European și reprezentanțe diplomatice ale României în străinătate (Paris, Berlin etc.), întâlniri motivaționale și de mentorat cu ambasadori, diplomați, reprezentanți ai aparatului diplomatic al MAE sau al altor instituții similare.