Primăria Craiova a alocat bani pentru unitățile școlare din oraș ca să cumpere tablete elevilor pentru a putea participa la lecțiile on-line. Reprezentanții Primăriei Craiova spun că au transmis o adresă către Inspectoratul Școlar Dolj de câteva săptămâni, dar că nu au primit niciun răspuns.

Potrivit viceprimarului Craiovei, suma alocată pentru unitățile școlare ca să cumpere tablete este de 400.000 de lei. Banii au fost alocați pentru a veni în sprijinul elevilor care nu dispun de mijloace necesare participării la lecțiile on-line. Și sunt multe asfel de cazuri. Din centralizarea solicitată de Ministerul Educației și Cercetării a reieșit că, la nivelul județului, 11,9% dintre elevi nu au un terminal pe care să poată participa la lecțiile on-line. Asta înseamnă, peste 10.000 de elevi care nu au avut șanse egale la educație, la fel ca și colegii lor.

Peste 4.000 de elevi din Craiova au bursă socială

Elevi care provin din familii cu venituri foarte mici sunt și în unitățile școlare din Craiova. O demonstrează cererile depuse pentru programele sociale. La nivelul Craiovei, pentru acest an școlar au fost aprobate 4.873 de burse sociale, reprezentând 12% din numărul elevilor înscrişi în Craiova la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat. Bursa este în cuantum de 80 de lei pentru elevii din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial şi 90 de lei pentru învățământul liceal.

Cu toate acestea, banii alocați pentru tablete nu au avut un circuit rapid pentru ca elevii să poată beneficia de un sprijin pe perioada cât cursurile au fost suspendate.

„A fost alocată suma de 400.000 de lei și am trimis o adresă la Inspectoratul Școlar Județean Dolj de aproape trei săptămâni. Nu am primit niciun răspuns de la ISJ Dolj. Procedura este ca, odată ce avem unitățile școlare care au nevoie de tablete, să alocăm suma necesară și fiecare director să poată cumpăra imediat tabletele. Dar cui să dăm banii, dacă nu avem niciun răspuns? Am mai trimis încă o dată întrebarea la Inspectorat pentru a primi o situație“, a precizat viceprimarul Craiovei, Stelian Bărăgan.



Ce spune ISJ Dolj?



Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județan Dolj nu comentează motivele întârzierii și spun că au transmis situația către Primăria Craiova. Necesarul de tablete a fost transmis în cursul zilei ieri. „La această dată, în urma centralizării datelor de către unitățile de învățământ, ISJ Dolj a transmis către primărie situația solicitată“, a precizat inspectorul școlar, Nicoleta Lițoiu.

Din datele centralizate chiar de ISJ Dolj, sunt 36 de unități de învățământ din Craiova care au transmis că ar avea nevoie de tablete ca elevii să poată participa la activitățile on-line. Conform calendarului pentru anul școlar în curs, au mai rămas doar nouă zile de cursuri. Elevii vor lua vacanță pe 12 iunie.