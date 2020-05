Un elev din Craiova, admis la Universitatea Sorbona

O performanță deosebită a fost obținută în aceste zile de un elev din Craiova. Tiberiu Buruiană, elev la Colegiul Național „Frații Buzești“ din Craiova, a primit pe 19 mai răspuns că a fost acceptat la Facultatea de Drept de la Sorbona.

Tânărul s-a remarcat în anii anteriori prin pasiunea sa pentru limba franceză. A reușit să obțină premiul I la Olimpiada Internațională de Limba Franceză, fiind, după cum rezultă din datele pe care le au cadrele didactice, singurul elev român cu o asemenea performanță. Tiberiu a primit din partea Organizației Internaționale a Francofoniei diploma de ambasador al Limbii franceze în Europa Centrală și Orientală. Cei care îl cunosc pe Tiberiu Buruiană îl descriu ca având o personalitate complexă.

Elevul Tiberiu Buruiană de la Colegiul Național „Frații Buzești“, admis la Universitatea Sorbona

„Tiberiu Buruiană este elev la specializarea matematică-informatică-bilingv franceză. În urmă cu doi ani, a obținut premiul I la Olimpiada Internațională de Limba Franceză, fiind, din datele pe care le avem, primul elev român cu o asemenea performanță. El este elev al Colegiului «Frații Buzești» din clasa I, dar a a început să facă performanță după ce s-a întâlnit cu profesorul de limba franceză Doina Riza, cu care a lucrat susținut, în toată perioada liceului. Marți, 19 mai, a reușit încă o performanță, aceea de a fi admis la una dintre cele mai prestigioase universități, la Universitatea Sorbona și la Facultatea de Drept, unde admiterea nu este ușoară. Cel puțin în ultimii ani, nu am avut un elev admis la această universitate“, a spus Carmen Ștefănescu, managerul Colegiului Național „Frații Buzești“ din Craiova.

„Este un elev pragmatic“

Drumul lui Tiberiu către performanța internațională a fost deschis de profesorul de limba franceză Doina Riza. Cadrul didactic a descoperit la Tiberiu încă din primul an de liceu pasiunea pentru limbi străine.

„Este primul elev român care a câștigat premiul I la Olimpiada Internațională de Limba Franceză. Din clasa a X-a, a făcut mereu performanță la franceză. Este o persoană deosebită. Este un tip foarte calm, pragmatic și foarte hotărât. Pasiunea lui sunt limbile străine. Pe lângă faptul că a învățat limba franceză la un nivel foarte avansat, stăpânește foarte bine și limba engleză. În acest an școlar a reușit să se califice pe primul loc la etapa județeană, dar din cauza pandemiei nu a putut merge mai departe. A învățat singur și japoneză, și a și fost la un concurs în București. Deține și un atestat de vorbitor de limba japoneză. Este o fire altruistă, își ajută foarte mult colegii. Este un copil foarte educat și, pe deasupra, are și trăsături foarte frumoase“, îl descrie profesorul de limba franceză Doina Riza.

Tiberiu Buruiană: O alegere grea

Olimpicul Tiberiu Buruiană spune că nu a fost ușor să facă alegerea atunci când a ajuns să aplice pentru admitere în Franța. „A fost o alegere foarte dificilă, având în vedere că Franța are o multitudine de universități. Pe site-ul pe care am aplicat, parcoursup.fr, aveam posibilitatea de a alege doar zece universități. Și am aplicat pentru licențe la Paris, Lyon, Strasbourg. Primul răspuns a venit de la Universitatea Sorbona și trebuie să răspund în cinci zile“, spune Tiberiu.

Chiar dacă a studiat la specializarea matematică-informatică, pasiunea pentru limbile străine a primat.

„Știu că alegerea este surprinzătoare dacă luăm în calcul specializarea din liceu. Dar îmi plac foarte mult limbile străine. Iar Dreptul este o aplicație foarte concretă și foarte utilă pentru societate. De mic am fost interesat de partea aceasta a legilor, de corectitudine, de morală și etică. În perioada liceului am înclinat și către o carieră în domeniul IT sau în medicină. Atracția mea pentru aceste domenii rămâne, dar am realizat că Dreptul corespunde mai bine atât aptitudinilor mele, cât și perspectivei mele de viitor, mai ales dacă luăm în calcul absolvirea unei universități de top, pe specializarea respectivă, cum este Sorbona. Gradul de acceptare este scăzut la această universitate. Sunt admiși între 3 și 15% din cei care aplică. Anul trecut au aplicat 16.000 de elevi“, a mai spus elevul Tiberiu Buruiană.

„Îmi doresc să mă stabilesc în Franța“

Tiberiu Buruiană sau Tibi, cum îi spun profesorii, dar și colegii, își dorește să se stabilească în Franța și să aibă o carieră frumoasă la Paris.

„Acum îmi doresc să reușesc să mă stabilesc în Franța. Și am ales asta nu neapărat că aș vrea să mă dezlipesc de țara mea, dar o să am oportunități mai mari și mai multe în Paris decât aici. Acesta este principalul meu obiectiv. Este dificil să mă imaginez cum voi fi eu în cinci sau în zece ani acolo“, spune elevul. Pasionat și de limba japoneză, Tiberiu Buruiană speră să primească un răspuns pozitiv și de la Strasbourg. „Îmi place foarte mult și limba japoneză și am aplicat și pentru studii în japoneză la Strasbourg. Aștept un răspuns și de acolo“, a mai spus liceanul. Tibi are un model care l-a inspirat.

„În alegerea mea am discutat mult cu famillia, dar m-au inspirat și colegii care au mai participat la Olimpiada Internațională de Limba Franceză. Unii au ales să studieze la București, dar cei mai mulți au ales Sorbona. Am avut și un model, un coleg mai mare care a fost și el la olimpiadă și apoi acceptat la Sorbona și care mi-a spus că dacă voi munci să îmi creez profilul voi fi acceptat. Și am reușit. Am muncit mult la profilul meu. Depunerea candidaturii a fost până pe 12 aprilie, dar eu am lucrat cu mult timp înainte la crearea profilului“, spune Tiberiu.

Liceanul susține că universitățile din Franța au și costuri mici pentru cursanți, aproximativ 400 de euro pe an, bani care se dau pentru acte.