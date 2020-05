Dolj: Școlile se vor deschide pentru profesori în zilele următoare. Ce costuri implică?

Anul școlar trebuie să se încheie pe 29 mai pentru elevii din ultimul an de liceu. Prin urmare, cadrele didactice trebuie să revină în unitățile școlare în aceste zile pentru a pune note și pentru a încheia situația școlară. Managerii din Dolj au început să facă pregătiri în acest sens. Ei spun că vor face trasee marcate, vor asigura măști și mănuși, săpun și dezinfectant. În unele situații, cadrele didactice nu vor mai ajunge în cancelarie, ci în clase.

De altfel, managerii au făcut și necesarul de materiale pentru perioada pregătirii elevilor. Pentru cele câteva zile, din calcule rezultă că o școală va avea nevoie de peste 4.000 de măști. Managerii care au făcut calcule și pentru perioada examenelor au ajuns la un necesar total 8.000 de măști pentru elevi și personal.

Liceele și colegiile sunt primele unități de învățământ care se vor deschide.

„Am făcut planificare pentru încheierea situației școlare. Pentru elevii din ultimul an de liceu, situația școlară se va încheia pe 25-28 mai, iar pentru cei de clasa a VIII-a în perioada 2-5 iunie. Urmează să stabilim cum se va proceda cu ceilalți elevi. Suntem pregătiți. Avem trei termoscanere, avem săpun, dezinfectant, covoare. Am făcut necesarul și pentru măști, mănuși și am trimis și la Primăria Craiova“, a spus Vasile Voinescu, directorul Colegiului Național „Ștefan Velovan“ din Craiova. Pregătiri se fac și pentru revenirea elevilor pentru orele suplimentare. Colegiile au și elevi de gimnaziu.

„Avem 94 de cadre didactice și 147 de elevi în clasa a XII-a, și 114 elevi în clasa a VIII-a. Am solicitat părinților acord scris pentru ca elevii minori să participe la cursuri și până acum am primit 150 de astfel de acorduri. Dar mai primim în continuare. Ca și organizare pentru pregătire, vom avea câte două grupe pe culoar la interval de o jumătate de oră. Am estimat și necesarul de materiale pentru perioada respectivă. Va fi nevoie de 4.000 de măști. Sigur că dacă vom lua în calcul și examenele necesarul crește“, a mai spus directorul Colegiului Național Pedagogic „Ștefan Velovan“ din Craiova.

Profesorii vor lucra în clase, la Colegiul Național „Frații Buzești“

Pregătiri pentru redeschidere se fac și la Colegiul Național „Frații Buzești“ din Craiova. Potrivit managerului, cadrele didactice nu vor sta în cancelarie, ci vor lucra în clase.

„Marți (astăzi – n.r.) vom avea un consiliu profesoral on-line și le voi prezenta toate datele din ordinul de ministru privind accesul în unitățile școlare. Am stabilit proceduri prin care profesorii vor primi cataloage şi vor fi îndrumați spre sălile de curs. Vor fi şase-şapte profesori în fiecare sală. Vor avea și trasee marcate. Li se va lua și temperatura de către o persoană desemnată pentru că în această perioadă cadrele medicale sunt la centrele de carantină. Personalul angajat va beneficia și de instructaj privind potecția muncii. Încercăm să respectăm prevederile legale specifice acestei perioade“, a spus Carmen Ștefănescu, managerul Colegiului Național „Frații Buzești“ din Craiova. Unitatea școlară va fi tranzitată de multe persoane atunci când va începe pregătirea elevilor.

„E foarte greu. Sunt 150 de profesori și mulți elevi. Sunt 250 de elevi la clasa a XII-a și 148 la clasa a VIII-a. Pentru clasa a XII-a, pregătirea se desfășoară în perioada 2-12 iunie, iar în clasa a VIII-a pregătirea va fi în perioada 9-12 iunie, pentru că la ei situația se încheie în perioada 1-5 iunie. Avem stocuri de măști și mănuși și probabil vom mai face comandă. Avem dezinfectant, săpun și ceea ce este necesar. Pentru băi am cumpărat boilere pentru grupurile sanitare, ca să aibă copiii apă caldă. Vom pune panouri cu instrucțiuni de prevenție. Avem și trei porți de decontaminare“, a explicat managerul Colegiului Național „Frații Buzești“ din Craiova.

Colegiul „Carol I“: Profesorii vor reveni la școală din 21 mai

La Colegiul Național „Carol I“ din Craiova, potrivit managerului, cadrele didactice vor începe să revină în unitate de joi, 21 mai.

„Am stabilit procedurile și profesorii vor reveni din data de joi, 21 mai. Nu vor merge în cancelarie. Avem procedură clară, care se aplică de la poarta unității“, a spus Angel Stăiculescu, managerul Colegiului Național „Carol I“ din Craiova. Conform procedurii, accesul dinspre poartă către corpurile de clădire unde se vor desfășura activitățile și ieșirea către poarta de acces se vor realiza pe un traseu bine stabilit și semnalizat cu săgeți paralele vopsite pe asfalt, de culoare albă, la o distanță de 4 metri una față de cealaltă pentru fiecare sens de deplasare. Pentru respectarea distanței fizice minime pe căile de deplasare, se vor realiza marcaje vopsite pe asfalt, de culoare albă, la o distanță de 2 metri una față de cealaltă, pe toată lungimea parcursului. Elevilor li se va aduce la cunoștință obligativitatea respectării distanțării de minimum 2 m în întreaga incintă a unității de învățământ, pe tot parcursul desfășurării activității. Instrucţiunile vor fi aduse la cunoştinţă elevilor, părinţilor şi personalului şcolii prin afişare la avizier şi în format electronic.

Școala Filiași: Din primele calcule avem nevoie de 4.000 de măști, în prima fază

Și la școlile gimnaziale se fac pregătiri pentru revenirea cadrelor didactice.

„Începând de marți, se vor face programările pentru încheierea situației școlare. Am stabilit că trebuie să fie maximum zece persoane în școală. Programarea profesorilor se va face pe clase.

Avem termoscanere, și măști, și dezinfectant. Nu cred că vor fi mari probleme la încheierea mediilor, pentru că 94% din elevi au participat la cursurile on-line și, în aceste condiții, chiar dacă erau în situație de corigență sau cu mediile neîncheiate, se vor putea găsi soluții, conform reglementărilor în vigoare“, a spus Alin Mondescu, managerul Școlii Gimnaziale Filiași.

Pentru revenirea elevilor, pregătirile implică cheltuieli mari.

„Pentru momentul revenirii elevilor sunt trei circuite separate, în clădiri separate. În fiecare clădire vor intra câte două grupe, la diferență de jumătate de oră. Temperatura va fi luată de cadrele medicale ale unităților școlare. Avem 131 de copii în clasa a VIII-a care vor veni la școală. De asemenea, avem 100 de cadre didactice. La acestea se adaugă și personalul auxiliar și nedidactic. Alte zece persoane pe zi. În aceste condiții, numai pentru perioada 2-12 iunie vom avea nevoie de 4.000 de măști și mănuși. Pentru examene va fi nevoie de alt necesar, dar vom primi, cu siguranță, sprijin și de la Consiliul Local, pentru a asigura necesarul“, a mai spus directorul Școlii Gimnaziale Filiași.