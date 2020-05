Prorectori noi în echipa de conducere a Universității din Craiova

Rectorul Cezar Spînu, care a obținut și cel de al doilea mandat pentru perioada 2020-2024, și-a desemnat echipa de prorectori pentru această perioadă. Trei dintre prorectori au ocupat acest statut și în mandatul anterior. În echipă s-au alăturat însă decanul Facultății de Automatică și decanul Facultății de Mecanică. În perioada următoare se vor stabili și datele concursului pentru decani.

jpgProf. univ.dr. Nicolae Dumitru a fost decanul Facultății de Mecanică, iar acum este prorector Programe de studii şi asigurarea calităţii

Universitatea din Craiova are pentru perioada 2020-2024 șase prorectori. Doi dintre prorectori sunt la primul mandat în echipa de conducere a Universității. Este vorba profesorul univ. dr. ing. Nicolae Dumitru –prorector Programe de studii şi asigurarea calităţii. Până în la preluarea funcției de prorector, prof. univ. dr. Nicolae Dumitru a fost decan al Facultății de Mecanică.

În mandatul de decan a contribuit la modernizarea infrastructurii facultății cu fonduri europene. A coordonat şi implementat, în calitate de manager, un proiect în valoare de aproximativ 10 milioane de euro, prin care s-a realizat o infrastructură modernă de educaţie, cazare şi cercetare, cu un cămin studenţesc modern, o aulă de 260 de locuri și spațiu expozițional. S-au construit şi dotat cu standuri şi aparatură complexe peste 5.000 m2 de spaţii moderne destinate laboratoarelor şi proiectării asistate în inginerie în campusul de la Mecanică.

Prof. univ. dr. Dan Selișteanu, decan al Facultății de Auomatică, a fost numit prorector pentru Cercetare științifică și relații cu mediul economic

Decanul de la Automatică, prorector pentru Cercetare științifică și relații cu mediul economic



Și decanul de la Facultatea de Automatică, Electronică și Electrotehnică a preluat un mandat de prorector. Profesorul univ. dr. ing. Dan Selișteanu este prorector pentru Cercetare științifică și relații cu mediul economic. În mandatul de decan al Facultății de Automatică, Electronică și Electrotehnică, preluat în 2016, a atras mai multe firme care au investit în laboratoare moderne pentru studenți.

Profesorul dr.Dan Selișteanu este absolvent al Facultății de Electrotehnică de la Universitatea din Craiova și este doctor în automatică. A urmat cursuri de cercetare postdoctorală la CNRS Heudiasyc, Université de Technologie de Compiègne, Franţa (AUF, 2005), precum și numeroase stagii de specializare și de cercetare în străinătate.Din 2008 este expert evaluator național (UEFISCDI), iar din 2018 expert internațional MIUR (Register of Scientific Experts, Italia).

A publicat 20 de monografii, manuale și capitole, peste 150 de articole în reviste și volume indexate ISI/BDI, iar publicațiile cumulează peste 700 de citări. A coordonat cinci proiecte naționale sau internaționale de cercetare și a fost membru în peste 30 de proiecte de cercetare.A fost profesor invitat (2016) și a obținut distincția Man of Merit – Lodz University of Technology, acordată de Senatul Universității Politehnice din Lodz, Polonia (2017), dar și peste 10 premii CNCSIS / UEFISCDI pentru rezultatele cercetării, precum și patru Best paperawards.

Bilanțul prorectorilor care au mai preluat un mandat în fruntea Universității din Craiova



A fost menținută în echipa de conducere a Universității din Craiova pentru un nou mandat aferent perioadei 2020-2024, prof. univ. dr. Magdalena Mihai de la Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii din Craiova. Și în perioada 2016 – 2020, prof. Magdalena Mihai a avut un mandat de prorector Management economic şi financiar şi probleme sociale ale studenţilor. În cei patru ani pe care a avut acest portofoliu, prof. univ. dr. Magdalena Mihai a „susţinut îndeplinirea celor mai importante puncte din programul managerial instituţional şi a dezvoltat o relaţie deosebită de comunicare şi colaborare cu studenţii“.

De asemenea, un nou mandat în conducerea Universității din Craiova a preluat și prof. univ. dr. Nicu George Bîzdoacă. A fost numit prorector Informatizare şi Administrarea Fondurilor Europene. Și în mandatul anterior de prorector a avut același portofoliu, iar sub conducerea sa la nivel instituțional au fost implementate 53 de proiecte la care cofinanțarea efectivă din partea Universității a fost zero şi 17 proiecte la care cofinanțarea a fost de maximum 2%. Rata de succes a participării Universității din Craiova la competițiile de fonduri europene și fondurile CNFIS de finanțare instituțională la care a participat este de 78,12%. Au fost propuse 100 de proiecte și aprobate spre depunere 93, ceea ce reprezintă o rată de acceptare de 93%.



Prof. univ. dr. Nicu Panea continuă ca porector Relaţii internaţionale şi imagine academică

Prof. univ. dr. Nicolae Panea a preluat un nou mandat de porector- Relaţii internaţionale şi imagine academică



Și profesorul universitar dr. Nicu Panea a mai preluat un mandat de prorector -Relaţii internaţionale şi imagine academică. Prof. univ. dr. Nicu Panea este absolvent al Facultăţii de Filologie a Universităţii din Craiova şi al Université de Bordeaux III (Franţa). Este doctor în filologie şi autorul unor lucrări fundamentale pentru antropologia românească. De asemenea, prof. dr. Nicu Panea a coordonat proiecte europene precum „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale” sau „Cross-Border University Network for Intercultural Communication POSDRU“.În 2015, Academia Română i-a acordat Premiul „Simion Florea Marian” în domeniul etnografiei şi folclorului pentru lucrarea „Oraşul subtil“ (Editura Etnologică, Bucureşti, 2013).Prorector Conducere operativă a Centrului Universitar din Drobeta Turnu Severin a rămas conf. univ. dr. Dorel Berceanu, care a preluat al doilea mandat. Conf. Dorel Berceanu a absolvit Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică – Universitatea din Craiova. Este doctor în relaţii economice internaţionale. Este autor/coautor la peste 100 de articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate.

Nu au mai preluat un nou mandat prorectorii prof. dr. Aurel Călina, prof. univ. dr. Romulus Lungu și prof. univ. dr. Radu Constantinescu.În perioada următoare, Universitatea din Craiova va trebui să stabilească datele concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de decan la nivelul facultăților