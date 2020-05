11,9% din elevii din Dolj nu au laptop, tabletă sau telefon pentru lecții on-line

Interacțiunea cu colegii, dar și cu cadrele didactice în spațiul on-line este imposibilă pentru mii de elevi din județul Dolj. Conform datelor centralizate de Inspectoratul Școlar Județean Dolj, 11,9% din populația școlară a județului nu dispune de un desktop, un laptop, o tabletă sau măcar de telefon. În unele școli, aproape jumătate dintre elevi nu au posibilități materiale. Unul dintre managerii din Dolj a spus că având mulți elevi fără posibilități a decis să le vină în ajutor, ducându-le fișe de lucru la poartă o dată pe săptămână.

La nivelul județului Dolj sunt aproape 90.000 de elevi. Odată cu suspendarea activităților față în față, situație care durează de aproape două luni, educația a trecut pe platforme on-line. Nu se fac lecții exact ca la școală, dar elevii reușesc să exerseze competențele dobândite până în prezent. Pentru a participa la această formă de educație, copiii au nevoie de un calculator, o tabletă sau un telefon mobil. În unele cazuri, nu există nici un fel de astfel de terminal.

La solicitarea Ministerului Educației și Cercetării, inspectoratele școlare au inventariat situația. În Dolj a reieșit că 11,9% nu dispun de terminale care să le asigure accesul la educație. În cifre înseamnă că aproximativ 10.700 de copii nu au cum să beneficieze de învățare on-line.

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Dolj spun că situația este într-o continuă dinamică. „Avem și unele localități unde în această perioadă s-au cumpărat laptopuri prin proiectele europene pe care le au în desfășurare“, a precizat inspectorul școlar Nicoleta Lițoiu, purtător de cuvânt în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Dolj.

„Cu sprijinul poliției le ducem săptămânal fișe“

Una dintre localitățile în care sunt proiecte europene este Școala Gimnazială din Lipovu. Au fost achziționate 17 laptopuri, dar în această comună sunt mulți elevi care nu au astfel de echipament. „Avem un proiect european cu Asociația «Vasiliada», prin care am cumpărat trei laptopuri și o imprimantă multifuncțională cu ajutorul căreia listăm fișe pentru elevi. Mai avem un proiect european, este un grant prin care au fost cumpărate 14 laptopuri, două imprimante, două videoproiectoare, pentru a dota școala. Noi avem mulți copii care nu au un terminal pe care să îl poată folosi pentru lecții on-line. Sunt și copii care au și care pot participa, dar și copii care nu au. Ceea ce mă doare, ca manager, este că mulți dintre ei vor să învețe și sunt copii cuminți“, a spus Violeta Micu, directorul Școlii Gimnaziale Lipovu.

Pentru elevii care nu au posibilități materiale, managerul a găsit ca soluție să treacă pe la fiecare pe la poartă, să le lase săptămânal fișe de lucru. La Lipovu sunt aproape 100 de elevi în această situație. „Cu ajutorul poliției, pentru elevii care nu au terminale, mergem săptămânal și le lăsăm fișe de lucru, și facem poze cu ceea ce au lucrat din săptămâna anterioară“, a mai precizat managerul Violeta Micu.

La Podari au participat la lecțiile on-line 520 de copii din totalul de 576 de copii înscriși la școală sau grădiniță

Podari: Copiii care nu au terminal vor primi laptopuri de la școală

Fiecare localitate are propriile cazuri de copii care nu au un terminal de pe care să lucreze on-line. Și la Podari sunt 56 de copii în această situație. Pentru ei, unitatea școlară a găsit soluții. La sfârșitul acestei săptămâni vor primi laptopuri și unii dintre ei cartele pentru internet.

„Din cei 576 de copii pe care îi avem cu tot cu învățământul preșcolar, 520 au participat la lecții on-line. În celelalte situații au fost elevi care nu au avut posibilități. Între timp, am primit laptopuri de la Clariant. Am primit peste 40 de laptopuri și desktopuri. Acestea vor fi distribuite, începând din vinerea aceasta, către cei 56 de elevi care nu au în dotare un astfel de terminal pentru a participa la aceste lecții on-line. Pentru a fi suficiente, am convenit ca în situațiile în care sunt frați să dăm un singur laptop. Au mai fost alte 15 situații în care copii nu au avut internet, dar am primit sprijin de la administratorul comunei, Aurel Gheorghiță, care a luat pentru fiecare copil câte o cartelă cu internet. La finalul anului școlar, părinții vor veni și vor preda laptopurile la școală. Se va proceda la fel ca în cazul manualelor școlare“, a precizat Marinela Andreescu, managerul Școlii Gimnaziale din Podari.

În Craiova au trecut pe on-line și elevii de la clasele pregătitoare

În general, școlile de top din Craiova sunt cam singurele unități școlare din județ care reușesc să adune elevii la lecțiile on-line.

„Am făcut tabel pe WhatsApp și acolo fiecare cadu didactic intră și scrie lecțiile pe care le face cu elevii. La noi, toți elevii participă acum la lecțiile on-line, inclusiv cei de la pregătitoare, care anterior nu participau în totalitate. Programul este la fel ca cel de la școală. Profesorii intră doar când au ore. Se fac inclusiv orele de muzică și desen, la care se predau chestiuni teoretice. La sport nu avem deocamdată soluții“, a spus Maria Dașu, directorul Școlii Gimnaziale „Traian“ din Craiova.