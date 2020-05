Școlile și grădinițele particulare cer ajutor financiar

Unitățile școlare particulare, care nu au acreditare și doar autorizație de fucționare, cer ajutor financiar Ministerului Educației pentru a putea trece de perioada în care cursurile sunt suspendate.Conform datelor de la Ministerul Educației, în prezent sunt aproximativ 1.500 de unități școlare particulare, dar numai o parte dintre ele au acreditare și beneficiază de finanțarea per elev de la stat pentru plata salariilor.Asociația Școlilor Particulare a înaintat Ministerului Educației și Cercetării mai multe variante de măsuri de susținere financiară, în contextul pandemiei Covid-19.

Ministerul Educației și Cercetării a transmis un comunicat prin care a anunțat că, pe 30 aprilie, s-a constituit un grup de lucru din care vor face parte și reprezentanți ai învățământului particular, grup ce are drept scop identificarea soluțiilor pentru sprijinirea acestui tip de învățământ.

„Învățământul particular reprezintă o parte importantă a sistemului de educație din România. Atât eu, ca ministru al educației, cât și premierul Ludovic Orban suntem conștienți de calitatea actului educațional din cadrul acestor unități de învățământ și de impactul financiar pe care îl are măsura suspendării cursurilor. Am invitat la dialog reprezentanții unităților de învățământ particulare pentru a găsi soluții potrivite sprijinirii activității lor, în contextul epidemiologic din țara noastră”, a transmis prin comunicatul de presă Monica Anisie, ministrul educației și cercetării. Conform sursei citate, grupul de lucru pentru învățământul preuniversitar își va relua activitatea pe 4 mai.