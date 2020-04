Dolj: Ce obstacole apar la lecțiile on-line

Unitățile școlare trebuie să asigure elevilor pregătire on-line. Profesorii vor fi monitorizați dacă fac activitățile didactice. În Dolj, noile reguli aduc unele schimbări la nivelul școlilor. La mijloc rămân însă multe neajunsuri. Nu toți elevii au calculatoare sau internet. Managerii susţin că nu știu cum pot rezolva aceste probleme, pentru că aparatura este pe inventar. În plus, directorii spun că sunt și activități didactice care nu se pot derula on-line.

Cum se desfășoară orele de curs on-line la specializările tehnice ori la cele vocaționale? Aceasta este întrebarea de la care am pornit atunci când am început documentarea materialului în privința cursurilor on-line, care se vor derula după noi reguli, ce ne arată că vor fi mai degrabă obligatorii pentru profesori. Una dintre unitățile școlare cu profil vocațional este Liceul de Arte „Marin Sorescu“ din Craiova. La unele discipline, se pot face ore on-line, dar la altele nu.

„Unii lucrează on-line, alții pe WhatsApp. Avem elevi care fac și ore de muzică pe Zoom. Practic, cântă, se înregistrează și trimit profesorului, care face corecturile. Important este să se facă materiile de bază. Monitorizarea se face ușor. Fiecare profesor are cont și intră să își desfășoare activitatea. Apoi eu intru pe platformă și văd care profesor a fost on-line și a lucrat cu copii. La asta se adaugă și obligația de a-și păstra dovezile personale“, a explicat Lucia Croitoru, managerul liceului.

Profesori care nu știu, elevi care nu au

Sunt însă și obstacole în a trece toate activitățile didactice în varianta on-line.

„Este adevărat că sunt și cadre didactice care nu știu să lucreze pe calculator. În același timp, sunt și ore care nu se pot face on-line. Cum să faci ore de pian sau de alt instrument on-line? Nu se poate“, a mai spus managerul Liceului de Arte „Marin Sorescu“ din Craiova.

La fel ca în alte unități școlare, sunt și elevi care nu dispun de aparatură și internet.

„Am trei cereri pentru Programul Euro 200. Asta înseamnă că am cel puțin trei elevi care nu au calculator. Una dintre variantele date ca să rezolvăm problema ar fi să oferim elevilor laptopuri sau calculatoare de la școală, care sunt însă în gestiune. De unde am garanția că voi primi calculatorul sau laptopul înapoi, sau că îl voi primi în bune condiții? Ce fac în aceste situații?“, a spus managerul Liceului de Arte „Marin Sorescu“.

Activități on-line ale elevilor din Dolj

Mesajul unui elev de la profesională: „Îmi este dor de școală“

După publicarea noilor reguli pentru lecțiile on-line, prin care Ministerul Educației recomandă profesorilor să folosească anumite platforme, unitățile școlare se pregătesc să aducă noutăți în activitate. Un astfel de exemplu este la Liceul „Traian Vuia“ din Craiova. Cadrele didactice au lucrat pe Zoom și folosind grupuri ale clasei, dar în zilele următoare vor avea conturi și pe Google Suite. Managerul unității școlare spune însă că elevii transmit că le este dor de școală.

„Am lucrat și până acum. Fiecare clasă are grup de WhatsApp, unde se puneau cerințele, și apoi se intra pe Zoom pentru a discuta rezolvarea. Acum am făcut conturi pe Google Suite și vom trimite diriginților conturile elevilor. Lucrăm în acest moment pentru acest lucru. Elevii coperează foarte bine. Ceea ce mă impresionează sunt mesajele lor. Am primit un mesaj chiar de la un elev de la profesională, care îmi spunea «doamna, mi-e dor de școală!». E clar că în această perioadă copiii au nevoie de noi“, a spus Ileana Moculescu, managerul Liceului „Traian“ din Craiova.

Elevii sunt însă din medii diferite, și în unele situații nu pot participa la toate lecțiile. „În unele situații, de exemplu, din cauza fenomenelor meteo, unii copii nu au avut curent ca să poată intra pe calculator“, a explicat directorul liceului.

Obstacole sunt și la îndeplinirea tuturor activităților de instruire. Elevii nu mai pot face practica ca altă dată, la agentul economic.

„Pentru practică, firma cu care avem parteneriat le va trimite elevilor materiale video. La celelalte discipline tehnice, cadrele didactice lucrează cu elevii pe diverse platforme“, a mai spus managerul Liceului „Traian Vuia“ din Craiova.

Elevi de la Liceul ”Traian Vuia”, în activitate on-line

Practica trebuie recuperată, în unele situații

Sunt și licee care nu pot asigura practica elevilor on-line și se fac planuri pentru recuperarea orelor. Calcule în acest sens face și managerul Liceului CFR Craiova.

„Ne-am adaptat destul de bine la această situație, cu lecțiile on-line. Copiii, în mare parte, participă la lecțiile on-line. Colegii folosesc platformele recomandate de Ministerul Educației, dar și grupurile de WhatsApp. Cea mai importantă este practica. Chiar acum făceam o planificare pentru recuperarea orelor de practică la agenții economici, pentru că sunt foarte importante aceste ore. Partea de teorie o fixăm la școală, dar practica trebuie neapărat recuperată“, a spus Cristian Pătrașcu, directorul Liceului CFR din Craiova. Nici elevii de la clasele sportive nu au mai desfășurat activitatea specifică specializării. Potrivit managerului, elevii s-au limitat la pregătirea fizică.

„Clasele sportive sunt de handbal și fotbal. Sunt sporturi de echipă și nu se pot face activitățile specifice, dar fiecare elev și-a continuat pregătirea fizică, pentru că mulți dintre ei sunt și la cluburi mari. Jocurile de echipă le vor relua atunci când se va putea face acest lucru“, a mai spus directorul Liceului CFR din Craiova.

De asemenea, la Colegiul Pedagogic „Ștefan Velovan“ din Craiova, elevii de la clasele de pedagogie aveau multe ore de practică în această perioadă, în școli și grădinițe. Managerul speră să poată recupera aceste ore. „Așteptăm să ne trimită Inspectoratul Școlar un plan de acțiune și apoi să facem un plan specific unității școlare. La noi s-a lucrat și anterior, și profesorii vor prezenta dovezi prin capturile pe care le fac. Examenele de atestat au fost suspendate, la fel și practica pedagogică. Aceasta va fi recuperată, sper, după ce se vor relua cursurile. Este o situație mai grea, pe care vom vedea cum o vom depăși“, a spus Vasile Voinescu, directorul Colegiului „Ștefan Velovan“ din Craiova.

Managerii se întreabă cum se vor da examenele

În această perioadă, erau programate și multe evaluări, mai ales la specializările tehnice. „Examenele pentru atestatele de competențe sunt suspendate. Acestea se vor desfășura după ce cursurile nu vor mai fi suspendate. Nu știm cum. Așteptăm recomandări de la Ministerul Educației și Cercetării. Va trebui, cu siguranță, să păstrăm distanța fizică de până acum și celelalte reguli specifice acestei perioade. Nu știm cum se va face la evaluarea națională sau la bacalaureat, cum se vor da aceste examene“, a spus directorul Liceului CFR din Craiova. Și nu este singura nelămurire. Întrebări sunt și referitor la admiterea la specializările care impuneau probe suplimentare.

„Cum se va face cu admiterea la liceu, la clasele vocaționale, că nu se poate da doar on-line? De exemplu, la specializările vocaționale, pe 15 mai aveam probe care trebuie susținute și pe baza cărora se calculează media de admitere. Și dacă le vom da, cum vom poceda? Sunt întrebări, pentru că în unele situații sunt candidați mulți și spații mici. De exemplu, la desen sunt ateliere foarte mici, pot intra maximum opt elevi, cu băncuțele foarte apropiate“, a explicat Lucia Croitoru, managerul Liceului de Arte „Marin Sorescu“ din Craiova.

Activitea specifică acestei perioade va fi ghidată și după un plan de acțiune pe care îl va elabora în aceste zile Inspectoratul Școlar Județean Dolj, pentru toate unitățile școlare.