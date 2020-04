Răzvan Gavrilă, un alt elev care face voluntar viziere pentru spitalele din Craiova

Răzvan Gavrilă este elev la Colegiul Național „Carol I“ din Craiova, la specializarea Științele Naturii. Este un adolescent pasionat de tehnologie, dar care face și activități de voluntariat. În această perioadă de pandemie nu a mai reușit să se dedice activităților anterioare, dar a găsit un alt mod de a da o mână de ajutor. Răzvan a început să facă viziere pe care să le doneze spitalelor din Craiova. Liceanul lucrează și 16 ore pe zi, pentru a reuși să realizeze viziere cât mai bune. El a primit sprijin și de la conducerea colegiului, și i se vor alătura în această acțiune și doi colegi.

Elevul de la Colegiul Național „Carol I“ din Craiova care face viziere folosește imprimanta personală, pe care a achiziționat-o pentru alte proiecte. Noua sa activitate în sprijinul cadrelor medicale a fost demarată la începutul lunii.

„Am început să confecționez aceste viziere joi, 9 aprilie. Le realizez cu propria mea imprimantă 3D, pe care am achiziționat-o în trecut pentru a-mi pune în aplicare diferite proiecte. O foloseam pentru a face niște obiecte cu fibră de carbon, care să fie folosite la mașini. Acum am dorit să mă implic și în susținerea luptei împotriva răspândirii coronavirusului și am început să fac aceste viziere, pe care le-am dat la Spitalul “Filantropia“ și la Spitalul de Neurologie din Craiova, dar și medicului de familie. Am direcționat aceste viziere spre unitățile care nu aveau deloc. Aceste viziere se fac din diferiți polimeri. Urmează ca pentru ceea ce voi lucra de acum încolo să folosesc un polimer mai bun, rezistent la sterilizare“, a spus Răzvan.

Vizierele realizate de elevul Răzvan Gavrilă

A primit sprijin și de la conducerea colegiului

Liceanul spune că în activitatea sa a primit sprijin și de la conducerea colegiului. De asemenea, i se vor alătura doi colegi.

„Am primit sprijin de la domnul director, care a și cumpărat o cantitate mai mare de materiale. Vom avea 20 de kilograme de material, din care vom face 400 de viziere. Mi se vor alătura încă doi colegi, pentru că au mai fost achiziționate imprimante 3D“, a precizat elevul.

Răzvan nu este la prima activitate filantropică. El este și voluntar ISU. Nu a mai ieșit însă din casă în această perioadă a pandemiei, şi lucrează și 16 ore pe zi pentru a realiza vizierele.

„Sunt elev în clasa a XI-a, la Științele Naturii. Eu sunt și voluntar ISU, dar din cauza unor probleme de sănătate nu am putut ieși din casă, așa că am ales să ajut realizând aceste viziere. Ca să le pot confecționa m-am inspirat de pe un canal youtube, unde am găsit un filmuleț făcut de o mare companie care produce viziere. Pentru a realiza aceste măști dedic și 16 ore pe zi, cu tot cu imprimare și cu realizarea lor“, a explicat Răzvan.

Vizierele se realizează cu ajutorul unui laptop și a jnei imprimante 3 D

„Copiii, cei mai buni dascăli ai bunătății“

Managerul colegiului, Angel Cristian Stăiculescu, spune că voluntariatul rămâne o soluție viabilă pentru ceea ce putem numi „o altfel de școală“, iar în plină perioadă de pandemie copiii au arătat că „sunt cei mai buni dascăli ai bunătății, ai iubirii și ai generozității“.

„Este o lecție de viață în care ni se arată cât de firești sunt aceste atribute-sentimente pentru om. Aceste aspecte au fost foarte bine înțelese de către elevii caroliști, încât, imediat după decretarea stării de urgență la nivel național, s-au mobilizat și au încercat să gasească soluții concrete pentru a putea veni în sprijinul eroilor care luptă deschis cu acest COVID-19, făcând referire aici la tot personalul medical. Cine îi salvează pe marii eroi? Aș putea spune că micii eroi, în cazul elevilor noștri… și fiecare dintre noi poate fi un erou: cartea vieții rămâne mereu deschisă eroilor“, a spus Cristian Angel Stăiculescu.

Răzvan își dorește să devină medic

Motorul acestui proiect este elevul Răzvan Ștefan Gavrilă. Managerul colegiului îl descrie ca pe un elev preocupat mereu de cei din jur și care se pregătește să aibă o carieră în sprijinul umanității, aceea de medic.

„Răzvan este un copil crescut, format și educat în spiritul “Carol I“ încă de la vârsta de 10-11 ani. În ultimul an școlar, 2018-2019, Răzvan a obținut câteva rezultate remarcabile: mențiune la Concursul Național de comunicări științifice pentru elevii de liceu – disciplina Chimie și Premiul al II-lea la Olimpiada de Creativitate Științifică – etapa județeană. Preocupat de carte, dar și responsabil cu toți cei din jurul său. A dovedit-o prin implicarea sa în activitățile de voluntariat organizate la nivelul școlii, dar mai ales prin aderarea sa ca voluntar la ISU Dolj. Povestește mereu că dorește să ajute, dorește să fie alături de oameni: vrea să devină medic. Iată caracterul profund uman pe care se afișează știința dobândită, dincolo de diplomele obținute“, a spus managerul Angel Stăiculescu.

Cine sunt elevii care se alătură

Alături de el vor veni alți doi elevi, iar echipa urmează să lucreze în format complet chiar de săptămâna aceasta.

„Mulțumesc echipei de trei elevi voluntari caroliști, Horia Slăvoiu – XI F, Sebastian Gavrilă – XI C și Răzvan Ștefan Gavrilă – XI F, pentru susținerea necondiționată în cadrul acestui proiect de suflet: realizarea de viziere pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova și pentru celelalte spitale de suport din Craiova. Astfel, nu este întâmplătoare afirmația ”generozitatea se cultivă încă din copilărie”, dimpotrivă, își găsește pe deplin sensul în cadrul acestui proiect, iar acești trei elevi și familiile lor merită toate aprecierile noastre“, a subliniat directorul Colegiului „Carol I“ din Craiova.

Pentru realizarea măștilor au fost consultați medicii, iar în perioada următoare elevii vor face 400 de viziere. Totul se desfășoară și cu sprijinul unor sponsori.

„A fost o perioadă de pregătire și de lucru în același timp. Au fost consultați medicii care ar putea folosi aceste viziere, astfel încât produsele finale să fie de foarte bună calitate, pentru a putea fi folosite în condiții optime de întreg personalul medical. Răzvan ne-a proiectat toate datele cu privire la posibilitatea realizării acestor viziere, după care am stabilit necesarul de materiale pentru confecționarea imediată a 300-400 de viziere. Toate materialele au fost livrate, urmând ca, în data de 21 aprilie 2020, să ajungă transportul cu două imprimante 3D. Astfel, începând de marți, elevii vor putea lucra în echipă completă. Nu am fi putut demara acest proiect fără sprijinul unor instituții partenere de nădejde: QFORT și SC MARIGAB COM SRL, cărora le adresăm sincere mulțumiri“, a mai spus directorul Colegiului „Carol I“ din Craiova.