Un student din Craiova a făcut din propriile economii poartă de decontaminare pentru SJU Craiova

Radu Duțescu, student la Facultatea de Horticultură din cadrul Universității din Craiova, a pus în joc propriile economii și a făcut prima poartă de decontaminare pe care a și donat-o Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova. Radu a donat și 500 de viziere pentru cadrele medicale de la mai multe unități spitalicești. El continuă activitățile filantropice. A primit sprijin financiar și acum lucrează la încă trei porți de decontaminare. Porțile pe care le face el sunt de dimensiuni care permit și decontaminarea tărgilor pe care sunt transportați pacienții.

Studentul craiovean Radu Duțescu, care studiază la Facultatea de Horticultură, este cel care a realizat și a montat poarta de decontaminare, care acum se află la intrarea în Clinica de Cardiologie a Spitalului Județean de Urgență Craiova, un loc suport pentru tratarea bolnavilor de coronavirus. Poarta de decontaminare a fost montată în urmă cu câteva zile. Tânărul spune că a reușit să realizeze poarta cu bani din economiile proprii.

„Am avut ceva economii și am zis ca în aceste zile să sprijin și eu lupta împotriva coronavirusului. Am urmărit ce măsuri de protecție au adoptat chinezii și am făcut o poartă de decontaminare pe care am donat-o și am și montat-o, joi, 9 aprilie, la Spitalul Județean de Urgență Craiova. Această poartă se află la intrarea în Clinica de Cardiologie, unde a fost stabilit locul suport pentru pacienții cu coronavirus. Este o poartă care este stabilă, cu margini de aluminiu și are o lățime de un metru și jumătate, astfel încât să se poată trece prin ea inclusiv cu targa. Poarta va fi folosită și după această perioadă. Va fi montată la intrarea în Unitatea de Primiri Urgențe“, a spus Radu Duțescu.



Poarta de decontaminare, realizată de studentul Radu Duțescu și montată la SJU Craiova

Radu mai lucrează la alte trei porți de decontaminare



Studentul craiovean spune că nu mai are bani, dar că va continua acțiunile filantropice pentru spitalele din Dolj cu sprijinul celor care vor dori să suporte costul materialelor. În prezent, lucrează la alte porți de decontaminare.

„Mai lucrez la alte trei porți de decontaminare pentru că am primit sprijin de la o asociație de studenți, care va suporta prețul materialelor pentru realizarea lor. Două dintre aceste porți vor fi duse la Spitalul „Filantropia“ din Craiova. Cred că vineri voi reuși ca aceste porți să fie și montate la acest spital. Cea de a treia poartă va fi diecționată spre altă unitate spitalicească. Și, cu siguranță, voi continua să fac porți cu ajutorul celor care vor sprijini financiar realizarea acestor porți de decontaminare. Cererea este foarte mare. După ce am montat poarta de la SJU Craiova am fost contactat și de medici din Balș și chiar din București, care au spus că au nevoie de astfel de porți, dar că nu au sprijin financiar de la unitațile sanitare pentru a acoperi cheltuielile“, a mai spus Radu Duțescu.

Studentul nu este la prima acțiune filantropică. „Am mai cumpărat 500 de viziere pe care le-am donat la Spitalul Militar, la Spitalul Județean de Urgență Craiova, la Spitalul de Neuropsihiatrie, dar și la o clinică din Craiova“, a mai spus Radu Duțescu.