Studenți din Craiova fac porți de decontaminare pentru mai multe spitale din țară

Asociaţia Studenţilor Facultății de Ştiinţe Sociale din Craiova (ASFSSC) se ocupă în aceste zile de pandemie de realizarea de porți de decontaminare pentru unitățile medicale din Dolj, precum și din alte județe ale țării. Tinerii spun că percep doar costul materialelor și că restul este voluntariat. Ei au asigurat până acum două porți de dezinfectare, una la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș“ din Craiova și alta pentru Spitalul de la Leamna, și au alte 30 de comenzi de onorat.

Tineri din Asociația Studenţilor Facultății de Științe Sociale din Craiova, voluntari ai proiectului „Fabrica de Fericire – Împreună în lupta cu Covid-19“, au vrut să dea o mână de ajutor în aceste zile cadrelor medicale care sunt în prima linie în tratarea bolnavilor infectați cu coronnavirus. Inspirați de modele de peste graniță, ei au început să realizeze porți de dezinfectare pentru spitalele din Craiova și județ. Acum au mai multe comenzi din țară.

„Am făcut prima poartă de dezinfectare pentru Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova, și apoi alta pentru Spitalul de la Leamna. Acum avem comenzi de la Brașov, Caraș-Severin, Alexandria, Roșiori. Sunt comenzi pe care le-am primit de la unități medicale și de la persoane care vor să le doneze unităților medicale. Este vorba de 30 de porți de decontaminare pe care trebuie să le facem în perioada următoare. Au luat legătura cu noi cei de la Fundația pentru SMURD, care vor 50 de astfel de porți de dezinfectare“, a spus studentul Ionuț Ene, din cadrul ASFSSC.

Mai au comenzi și de la spitalele din Craiova

Studenții craioveni vor continua să lucreze și pentru dotarea unităților medicale din Craiova. „Vom lucra în continuare pentru a dota și unitățile spitalicești din Craiova. De exemplu, la Spitalul de Boli Infecțioase mai este nevoie de alte opt porți de decontaminare pentru personalul medical, pentru că acolo ajung deocamdată cei mai mulți bolnavi cu coronavirus. De asemenea, am discutat și pentru dotarea Spitalului “Filantropia“ din Craiova“, a mai spus Ionuț Ene.

Folosirea porții de decontaminare ajută cadrele medicale ca după ce ies din secțiile în care se află bolnavi cu coronavirus să nu mai infecteze alte suprafețe.

„Practic, această poartă ajută la decontaminarea personalului medical. Atunci când ies din secția cu bolnavi contaminați cu coronavirus și trec prin această poartă, se pulverizează pe ei o substanță pe care o asigură spitalul și care omoară virușii și bacteriile de pe echipament. În acest fel, cadrele medicale, odată ce trec prin această poartă, pot să dea jos costumul special, fără să mai infecteze alte suprafețe. O astfel de poartă am văzut-o la chinezi și de acolo ne-am inspirat. Pentru realizarea ei am apelat și la cunoștințe care se ocupau cu tot felul de instalații și, din mai multe încercări, am reușim să montăm prima poartă de dezinfectare“, a mai spus Ionuț Ene.

Zeci de studenți fac voluntariat în această perioadă

La aceste porți de decontaminare lucrează o echipă de zece studenți.

„Suntem zece studenți care lucrăm la realizarea porților de decontaminare. Pentru realizarea unei asemenea porți noi percepem doar costurile materialelor, adică 1.500 de lei. Nu percepem alte costuri. Este un gest de voluntariat, prin care vrem să venim în sprijinul personalului medical în această perioadă de pandemie. Montarea unei asemenea porți durează între două și patru ore“, a mai spus studentul.

Tinerii sprijină în această perioadă și persoanele vulnerabile la contaminarea cu coronavirusul.

„În cadrul proiectului “Fabrica de Fericire“, noi ajutăm şi persoanele care sunt vulnerabile, să aibă toate produsele de care au nevoie în această perioadă de izolare. De la începutul pandemiei am avut 45 de cazuri. Sunt, în general, persoane care se deplasează mai greu și care au și alte afecțiuni. Pentru a sprijini persoanele vârstnice, avem în cadrul asociației o echipă de 20 de studenți“, a precizat Ionuț Ene.