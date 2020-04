Elevi din Craiova fac viziere pentru cadrele medicale

În această perioadă de pandemie, elevii din echipa de robotică Soft Hoarders a Colegiului Național „Frații Buzești“ din Craiova vor să se autodepășească și au început să lucreze pentru a face viziere, atât de necesare cadrelor medicale din spitale și clinici. Primele produse au fost și livrate, iar comenzile sunt destul de multe. Vizierele pe care le fac le oferă ca donații și îi îndeamnă pe toți cei care au posibilitatea să facă și ei astfel de produse.

Elevii lucrează de la distanță

Pentru a produce vizierele atât de necesare cadrelor medicale din Craiova, în plină pandemie de coronavirus, elevii echipei de robotică Soft Hoarders de la Colegiul Național „Frații Buzești“ spun că și-au împărțit munca. Vizierele se produc cu ajutorul unei imprimante 3D și apoi se trece la asamblare. Această muncă se face de către coordonatorul echipei Cezar Leoni. Ceilalți membri ai echipei se ocupă de aprovizionarea cu materiale și de promovarea acțiunii lor pe rețelele sociale.

„Lucrăm ținând cont de condițiile impuse de pandemie. Nu ne întâlnim. Eu am luat imprimanta 3D de la școală pentru a putea produce măștile. Am văzut cum se produc măștile într-un tutorial al unei firme din Cehia și ne-am dorit să ne implicăm și noi. Am și fost contactați de fundația „Nație pentru educație“, care se ocupa de organizarea concursurilor de robotică și care ne-a provocat să facem aceste viziere, asigurându-ne și comenzi. Am început să producem viziere de o săptămână.

Am dat până acum la o clinică de familie și am onorat câteva cereri pentru cadrele medicale de la Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova, care lucrează în prima linie. Acum avem cereri de 100 de măști tot pentru Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova. Cererea este venită de la o doamnă voluntar, care vrea să doneze măștile cadrelor medicale“, a spus Cezar Leoni, elev la Colegiul Național „Frații Buzești“ din Craiova.



Cât durează realizarea unei viziere



Realizarea unei viziere nu este foarte simplă.

„Printatul unei viziere durează o oră și încă o jumătate de oră presupune asamblatul. Materialele le luăm cu bani de la sponsori, iar noi practic donăm aceste viziere. Îndemnâm pe toți cei care au imprimante 3D să se implice și să dea o mână de ajutor cadrelor medicale în această perioadă de criză mondială. Din ce știu eu, la nivelul Craiovei se implică și mentorul echipei de robotică de la Colegiul Național „Elena Cuza“, care folosește imprimanta personală. Împreună cu el o să încercăm să onorăm cât mai repede comanda de 100 de măști, pentru cadrele medicale de la Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova. Cererea pe piață este foarte mare“, a spus Cezar Leoni.



Mesajul elevilor: „Robotica nu este doar despre roboți“



Membrii echipei spun că prim gestul lor vor să se autodepășească în această perioadă, dar și să demonstreze că robotoica nu este doar despre roboți.„Încă de când a început această perioadă de izolare la nivel național, noi am susţinut cu tărie că vom face tot posibilul pentru a ne autodepăşi și pentru a ne folosi abilităţile de printare 3D, asamblare și programare, abilități pe care competiția BRD First Tech Challenge ni le a dezvoltat considerabil, pentru a ajuta comunitatea. Și asta am și făcut.

Am profitat din plin de fiecare minut liber pe care l-am avut şi ne-am canalizat energia pe printarea și confecționarea măștilor pentru cadrele medicale din Craiova, care intră în contact cu pacienții infectați cu COVID-19. În prezent, această activitate este prioritară pentru noi. Încurajăm toate echipele să se implice și să dea o mână de ajutor. Stați acasă și aveți grijă de voi! Haideți să arătăm că robotica nu este doar despre roboți!“, este mesajul echipei de robotică a Colegiului „Frații Buzești“ pe pagina de Facebook.



Elevii, susținuți de conducerea colegiului



În demersul lor de a realiza vizierele, elevii din echipa de robotică au fost susținuți și de managerul colegiului, care spune că, în acest fel, ei încearcă să răsplătească societatea.

„Elevul care se ocupă efectiv de confecționarea măștilor este liderul echipei de robotică din cadrul Colegiului Național „Frații Buzești“ din Craiova. El a venit la școală și a spus ce vrea să facă și i-am dat imprimanta 3D, pe care unitatea noastră a primit-o ca dotare pentru concurs. Cezar este o persoană foarte implicată. Este unul dintre acei tineri care ne dau speranță că se poate schimba ceva în bine. Este extrem de perseverent și a știut să construiască și să mențină o echipă în jurul lui.

El colaborează și cu ceilalți elevi din echipă, care se ocupă de materiale și de promovarea acțiunii. În acest fel, acești tineri au găsit posibilitatea de a recompensa societatea, pentru investițiile făcute în educație“, a spus Carmen Ștefănescu, directorul Colegiului Național „Frații Buzești“ din Craiova.