Au început lucrările pentru a se reconstrui liceul din Bârca, pus la pământ în 2008. Lucrările au fost demarate pe 10 februarie, spune primarul, și ar trebui să se termine în decembrie anul acesta. Pentru această construcție, banii vor fi asigurați prin programul PNDL 2. Noua construcție va costa un milion de euro.

Consiliul Local Bârca a primit finanțare pentru construirea unei noi clădiri pentru Liceul Teoretic „Adrian Păunescu“, după ce vechea clădire a fost pusă la pământ în urmă cu 12 ani. În tot acest timp, elevii au învățat în două schimburi, într-o clădire de lângă primărie. Pentru a ridica noua construcție, a fost alocată suma de un milion de euro. Licitația a fost demarată în urmă cu doi ani. Firma câştigătoare a început lucrările luna trecută. „Au început lucrările. Se lucrează în șantierul deschis în 2008. S-a făcut curățenie și s-a și demolat ceea ce nu mai corespundea în structura de rezistență. Am văzut foarte mulți oameni pe șantier, ceea ce înseamnă că depun eforturi pentru a se încadra în timp. Au un an la dispoziție să termine lucrarea, din momentul începerii ei. Au lucrat oamenii și în zilele de pandemie“, a spus Petre Dumitru, managerul Liceului „Adrian Păunescu“ din Bârca.

Am primit răspuns că sunt bani la programul PNDL 2

Potrivit primarului, lucrările începute sunt susținute deocamdată de firma care a câștigat licitația. „Vremea rece din ultimele zile a făcut ca muncitorii să plece. Vom relua totul săptămâna viitoare. Se lucrează pe șantier din 10 februarie. Nu am făcut plăți către firmă pentru că am convenit să facem cerere de finanțare după fiecare nivel terminat. Acum se lucrează la la demisol și vom cere banii când se va termina. Avem speranțe că vom putea face plățile pentru că am primit răspuns că sunt bani în programul PNDL 2 și să ne desfășurăm activitatea fără griji. Deocamdată, constructorul a avut bani să susțină pe cheltuiala proprie șantierul“, a spus Cristinel Urtilă, primarul comunei Bârca.

Liceul ar trebui să fie gata până la sfârșitul anului

Primarul comunei spune că lucrările ar trebui să se termine în decembrie 2020. „Termenul de execuție este până la sfârșitul acestui an“, a spus primarul.

Conform proiectului, noua clădire are ca regim de înălțime propus: demisol parțial, parter și etaj. Suprafața total construită este de 1.950 mp, din care la demisolul parțial vor fi 400 mp, la parter vor fi 775 mp și la etaj vor fi 775 mp. În proiect scrie că se dorește realizarea unui corp de clădire, dotat cu grup sanitar pentru igiena elevilor, centrală termică pe combustibil solid și anvelopare a corpului de clădire ce are ca destinație liceu din satul Bârca pentru reducerea costului de exploatație, pentru a spori confortul termic în interior. Clădirea va avea săli de clasă, laboratoare, bibliotecă, precum şi cancelarie și cantină. În prezent, liceul nu are cantină, iar pe perioada cursurilor, programul „Masa caldă“ a fost sub formă de sandviș, din lipsa spațiilor pentru a prepara mâncarea.