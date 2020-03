Un profesor din Craiova le predă elevilor prin aplicații online

Un cadru didactic de la Școala „Traian“ din Craiova a găsit ca alternativă de predare și evaluare a elevilor diverse aplicații online. Metodele folosite pun din nou cadrul didactic față în față cu elevii, și lecțiile care sunt de scurtă durată se desfășoară similar cu cele din clasă.

Interacțiunea este de 40 de minute pe zi

Suspendarea cursurilor în unitățile școlare până pe 22 martie i-a determinat pe o parte din dascăli să caute metode alternative pentru a interacționa cu elevii. Printre dascălii care reușesc, în aceste zile, să țină aproape elevii se numără și Diana Brătucu, profesor pentru învățământ la Școala Gimnazială „Traian“ din Craiova. Zilele libere i-au pus pe școlari, care sunt abia în clasa I, în postura de a folosi multe aplicații online. Prin intermediul aplicațiilor online, elevii au parte de ore de lectură, de matematică, dar primesc și teme.

„Folosim aplicația Zoom prin care facem videoconferință. Practic, eu îi văd pe ei și, la rândul lor, ei mă văd pe mine și se văd și între ei. Prima zi a fost puțin mai dificilă, pentru că au simțit nevoia să se salute, să vorbească între ei. Apoi lucrurile s-au mai liniștit, am reușit să îi determin să folosească microfoanele doar la solicitarea mea. Am reușit chiar să le citesc o poveste pentru dezvoltare personală.

Interacțiunea durează cam 40 de minute pe zi. În acest timp, le dau și exerciții de făcut. Avem o altă aplicație, Kahut, pe care o folosim pentru exerciții la limba și literatura română, dar și la matematică. Pentru temele pe care le dau, au un timp de rezolvare, chiar și de câteva zile, astfel încât fiecare copil să reușească să le rezolve în ritmul său. După ce le rezolvă, intru să văd ce au făcut și le scriu apoi pe grupul de WhatsApp să le spun unde să mai lucreze“, a explicat Diana Brătucu, profesor pentru învățământ primar la Școala „Traian“ din Craiova.



Vor continua lecțiile online până la reluarea cursurilor



Dascălul a spus că, de săptămâna aceasta, prin interacțiunea online o să le și predea noi lecții elevilor, până la reluarea cursurilor.

„Săptămâna trecută am avut timp și am mai predat o parte din lecții la clasă, și ceea ce am făcut apoi online a fost mai mult parte de interacțiune pentru a lucra şi să le citesc povești. Având în vedere perioada mare în care sunt suspendate cursurile, tot online o să le și predau, pentru că nu putem să rămânem mult în urmă. Și copiii sunt foarte receptivi.

Ei au reușit singuri să instaleze aplicațiile. Și au avut și noutăți. Dacă aplicația Kahut am folosit-o anterior, acum au învățat să intre în videoconferință și să foloseasă WhatsApp. Și prezența este mare. Am avut prezenți 29 din 33 cât sunt în clasă“, a mai spus profesorul Diana Brătucu.

Dascălul spune că elevii au și lecturi obligatorii de parcurs, iar verificarea se face tot online, școlarii având de completat într-o altă aplicație fișele de lectură.