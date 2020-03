Un elev din Târnăveni a primit nota 8 la purtare pentru are părul mai lung

”Soția directorului îi era profesoară de biologie, nu l-a primit la oră. Copilul are părul un pic mai lung, până la gât. Dar în liceu nu se acceptă așa ceva, nu este primul elev căruia i se întâmplă așa ceva, căruia i s-a pus în vedere să se mute dacă nu se tunde. Ei au un jurnal al clasei – unde se notează dacă elevul face ceva rău. Copilul meu a fost notat de 6 ori de diferiți profesori. Am fost la școală și am intrebat dirigintele de ce l-a notat și ce a făcut. Dirigintele a zis că nu poate să-mi spună că acela e act oficial”, a mai spus mama elevului.