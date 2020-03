Şcolile din Craiova pot selecta elevii după criterii diferite

Ieri au început înscrierile în clasa pregătitoare. Şcolile din Craiova au început procedura de înscriere a elevilor încă de la primele ore. Până la prânz, la unele unităţi au fost ocupate un sfert din locurile aprobate. Pentru departajarea elevilor în cazul suprasolicitării, şcolile au aprobat criterii specifice, care diferă de la o unitate şcolară la alta.

Ieri a fost prima zi de înscriere al clasa pregătitoare. Unităţile şcolare din Craiova au asigurat spaţii speciale în care să se facă această procedură de înscriere. Programul de înscrieri este, de luni până joi, de la ora 8.00 până la ora 18.00. Vinerea înscrierile se fac până la ora 14.00. Înscrierile se vor face până pe 23 martie. La Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti“ din Craiova au fost alocate 125 de locuri pentru clasa pregătitoare, dintre care 25 la programul alternativ Step by Step. Ieri, până la orele prânzului, erau deja 16 cereri de înscriere înregistrate. Unitatea şcolară are însă, pe lângă criteriile generale, şi criterii specifice de selecţie despre care părinţii au aflat încă de la Ziua Porţilor Deschise.

„Înainte de a începe perioada de înscrieri am avut Ziua Porţilor Deschise, la care au venit aproximativ 60-70 de părinţi. Au fost primiţi de colegele care vor prelua clasa pregătitoare şi aşteptăm şi sperăm să nu avem probleme cu creanţele. Avem 16 cereri înregistrate pe 125 de locuri. Părinţii vin cu documentele, se completează on-line, se printează şi se semnează. Am stabilit şi critertii specifice, mai ales pentru clasa de step. Să fie copii orfani, din familii monoparentale, şi fraţii gemeni sau tripleţii au prioritate. Această clasă de Step by Step este destul de solicitată. Pentru învăţământul tradiţional se aplică tot criteriile generale“, a spus Carmen Ştefănescu, directorul Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti“ din Craiova.



Părinţii pot înscrie copii la şcoli apropiate de locul de muncă



Şi la Colegiul Naţional „Elena Cuza“ din Craiova au fost ieri părinţi prezenţi pentru înscrierea elevilor la clasa pregătitoare.

„Avem 21 de cereri de înscriere până la clasa pregătitoare şi 75 de locuri aprobate. Ca şi criterii specifice avem ca părinţii să aibă locul de muncă în apropierea unităţii şcolare. Al doilea criteriu este să fie elevi din circumscripţie sau să locuiască în apropiere. Copiii de profesori au prioritate“, a spus Liviu Cotfasă, directorul Colegiului Naţional „Elena Cuza“ din Craiova.

Cereri de înscrieri au fost depuse şi la şcolile din cartier. De exemplu, la Şcoala gimnazială „Nicolae Bălcescu“ din cartierul Rovine sunt 50 de locuri şi 16 solicitări. „Anul trecut am avut trei clase pentru pregătitoare şi anul acesta avem două clase, adică 50 de locuri. Am renunţat la o clasă pentru că a scăzut populaţia şcolară şi am făcut 75 de elevi în toamnă. Pe cele 50 de locuri avem 16 cereri, înregistrate din prima zi“, a spus Crisanda Turcu, managerul şcolii.

Şi la această unitate şcolară au fost aprobate criterii specifice. Primul criteriu este ca părinţii să aibă locul de muncă în apropiere de unitatea şcolară. Al doilea criteriu este ca părinţii sau unul dintre părinţi să fie cadru didactic al unităţii şcolare. Sunt primiţi apoi cei care stau cu chirie în cartier, dar şi cei care au bunicii, alte rude sau părinţii plecaţi în străinătate.