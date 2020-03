Demitere urmată de anchete penale şi disciplinare la liceul din Dăbuleni

Scandalul continuă la Liceul „Constantin Brâncoveanu“ din Dăbuleni. Managerul unităţii şcolare Luminiţa Diaconu a fost demis din funcţie pe 2 martie prin decizia Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. Măsura a fost luată după ce mai mulţi elevi au ajuns la spital intoxicaţi cu o substanţă, folosită la dezinfectarea claselor. Managerul a refuzat să facă procesul de predare-primire. Mai mult decât atât, în noaptea de 3 pe 4 martie ar fi intrat în unitatea şcolară, motiv pentru care poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru comiterea infracţiunii de violare a sediului profesional.

Schimbări în cadrul Liceului „Constantin Brâncoveanu“ din Dăbuleni. Managerul unităţii şcolare, Luminiţa Diaconu, a fost demisă din funcţie, după scandalul cu elevii ajunşi la spital intoxicaţi după o dezinfectare a claselor. Conflictul însă continuă. Poliţia a deschis un dosar penal, după ce la nivelul şcolii s-a constatat că directorul demis al şcolii ar fi intrat în şcoală în noaptea de 3 spre 4 martie.

„În cursul acestei zile, oameni ai legii din cadrul Poliţiei Dăbuleni au fost sesizaţi cu privire la faptul că, în noaptea de 3 spre 4 martie, persoane necunoscute au pătruns fără drept în incinta unei unităţi de învăţământ din Dăbuleni. În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru comiterea infracţiunii de violare a sediului profesional. Astfel, din primele verficări efectuate, poliţiştii au stabilit faptul că fostul director al unităţii de învăţământ ar fi fost persoana care ar fi intrat în sediul instituţiei. Cercetările sunt continuate de poliţişti în cadrul dosarului penal, urmând ca, în funcţie de rezultatul acestora, să fie dispuse măsurile corespunzătoare“, se arată în comunicatul IPJ Dolj.

Cum s-a ajuns aici?

Reprezentanţii liceului au spus că managerul demis nu a dorit să facă procedura de predare după ce s-a prezentat decizia de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj.

„Procedura a fost următoarea. În Consiliul de Administraţie al Şcolii s-a votat în unanimitate demiterea managerului, fiind mai multe cauze care au dus la acest efect. Incidentul cu elevii a fost doar unul dintre motivele pentru care toţi profesorii au votat demiterea managerului. Decizia Consiliului de Administraţie a liceului a fost acceptată de Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. Au venit inspectorii şcolari marţi în şcoală şi au prezentat decizia. Managerul a refuzat decizia de eliberare din funcţie. Nu a dat nici măcar cheile.

În aceste condiţii am sigilat biroul, iar miercuri dimineaţă am observat că sigiliul a fost rupt. Am sesizat poliţia. S-a convocat şi o Comisie de Disciplină şi s-a constatat că pe 4 martie, la ora 4.51, fostul manager a intrat în şcoală, apoi în biroul directorului şi a luat mai multe hârtii. Nu era o oră potrivită la care să se intre în unitatea şcolară. Nu este nici paznic atunci. Programul personalului nedidactic începe la ora 6.00, iar cadrele didactice încep orele de predare la 7.30“, a precizat Adriana Cojocaru, directorul adjunct al liceului. Fostul manager va fi cercetat disciplinar de către o comisie a şcolii, dar şi de poliţie.

De altfel, şi Inspectoratul Şcolar a început o anchetă atunci când elevii au ajuns intoxicaţi la spital şi poliţia mai are un dosar penal pe rol pentru incidentul respectiv. Conducerea liceului va fi fixată vineri, după consultarea Consiliului Profesoral al Liceului Dăbuleni.