Un liceu din Craiova amână activităţile cu partenerii străini din cauza coronavirsului

Alerta de coronavirus a făcut ca unii parteneri în proiectele educaţionale de tip Erasmus să se retragă. Un astfel de proiect este la Liceul Teoretic „Henri Coandă“ din Craiova.

„Urmare a retragerii a cinci parteneri din şase, la sugestia Agenţiei Naţionale, mobilitatea a treia a Liceului Teoretic „Henri Coandă“ se amână. Vă mulţumim pentru sprijin şi sperăm să ne fiţi alături şi atunci când activitatea noastră va fi reprogramată!“, se arată în comunicatul liceului.

Activitatea amânată face parte din proiectul Erasmus+ Young Entrepreneurs Sustaining the Earth, cu acronimul YES: the Earth. Obiectivul activităţii era de a contribui la dezvoltarea competenţelor IT, de a învăţa elevii cum să îşi realizeze un portofoliu on-line prin completarea şi organizarea documentelor care îl compun, de a-şi afirma identitatea europeană prin participarea la schimburi interculturale, de a-şi dezvolta spiritul antreprenorial şi de a se integra cu success în grupul extins al proiectului.



Alături de România, partenerii proiectului sunt: Turcia, Grecia, Italia, Croaţia şi Letonia, aceasta din urmă având calitatea de coordonator general al proiectului. „Din proiect s-au retras partenerii din Grecia, Turcia, Grecia, Italia, Croaţia. A rămas doar Letonia şi nu se mai putea realiza mobilitatea în aceste condiţii. Vom amâna activitatea câteva luni“, a spus Claudia Ivaşcu, profesor în cadrul Liceului „Henri Coandă“ din Craiova.