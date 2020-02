În Dolj, elevii vor fi repartizaţi la pregătitoare în ordine alfabetică

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a stabilit procedura privind formarea claselor de elevi pentru clasa pregătitoare. Elevii vor fi repartizaţi în ordine alfabetică. Numai că profesorii vor fi repartizaţi după procedee fixate de fiecare unitate şcolară.

Anul acesta înscrierea în clasa pregătitoare se face după noi reguli. Elevii vor fi distribuţi în clase în ordine alfabetică, după cum s-a stabilit la nivelul Inspectoratului Şcolaer Judeţean Dolj. ERealizarea formaţiunilor de studiu va avea loc duipă cele două etape de înscriere, prima între 4 şi 23 martie, iar cea de a dpoua etapă între 23-30 aprilie. Astfel, în perioada 25mai- 8 iunie are loc gruparea copiilor inscrişi în clasa pregătitoare conform criteriului alfabetic, de gen şi existenţa copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.

„Elevii din lista finală vor fi ordonaţi alfabetic, conform criteriilor fete şi baieţi şi copii cu cerinţe educaţionale speciale. Elevii din fiecare listă, dispuşi alfabetic, vor fi repartizaţi, câte unul în ordine. Astfel: -primul in FORMATIUNEA 1, al doilea în FORMAŢIUNEA 2, al treilea in FORMAŢIUNEA 3 (corespunzător numărului de clase aprobate în planul de şcolarizare), până la epuizarea listei. Repartizarea fraţilor se face în aceeaşi clasă, dacă părintele nu are altă opţiune, exprimată în scris, repartiţia continuând ulterior conform regulii stabilite iniţial. Completarea formaţiunilor se face în limita a 25 de elevi pe clasă.

În perioada 9 -10 iunie 2020 – Consiliul de Administraţie al şcolii aprobă listele finale ale formaţiunilor de studiu cu denumirea Formaţiunea 1 şi Formaţiunea 2. Se afişează lista elevilor din fiecare formaţiune de studiu la avizierul şcolii”, se arată în procedura de înscriere.

Pe 12 iunie se afişează listele finale şi profesorii

Părinţii vor afla clasa şi cadrul didactic repartizat în luna iunie. Dacă elevii sunt repartizaţi alfabetic, profesorii vor fi repartizaţi la clase în funcţie de criteriile stabilite de fiecare unitate şcolară. Listele finale cu elevii şi profgesorii de la clasa vor fi afişate cu semnătura managerului.

” În perioada 18 mai – 12 iunie 2020 în urma centralizării şi solutionării de către Comisia judeţeană a oricărei situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educaţional al copilului, se vor constitui formatiunile de elevi. Responsabil este Consiliul de administratie al unităţii de învăţământ în care se constituie cel puţin două formaţiuni de studiu la clasa pregătitoare. În perioada 11 -12 iunie se face repartizarea la clase a învăţătorilor/institutorilor/profesorilor pentru învăţământ primar se va realiza conform unei proceduri specifice elaborate şi aprobate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ. Pe 12 iunie 2020 se va afişa la sediul unităţii de invaţământ şi pe site-ul acesteia, dacă există, a Iistelor finale privind constituirea fiecărei formaţiuni de studiu la clasa pregătitoare, asumate prin semnatură de directorul unitatii de învăţământ”, se mai arată în procedura de înscriere.

Sancţiuni pentru greşeli



Metodologia pentru înscreierea în clasa pregătitoare prevede şi sancţiuni pentru cei care vor face declaraţii false sau vor greşi la completarea datelor copiilor.

„Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepseşte conform legii şi atrage pierderea locului obţinut prin fraudă. Persoanele vinovate de transcrierea eronată a datelor personale ale copiilor sau de nerespectarea prevederilor prezentei metodologii vor fi sancţionate disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupa caz. Se interzice unităţilor de învăţământ de stat să înstituie taxe sau să solicite păriţilor/ tutorilor legal instituiţi/ imputerniciţilor legali alte foloase pentru a realiza înscrierea copiilor în clasa pregătitoare”, prevede metodologia.

Cum se pot amâna înscrierile după vârsta de 6 ani

Inspectorii şcolari spun că se pot înscrie în clasa pregătitoare şi elevi care împlinesc vârsta de 6 ani după 31 decembrie. De asemenea, în anumite situaţii părinţii pot să şi amâne înscrierea copiilor în clasa pregătitoare.

„Se pot înscrie în clasa pregătitoare şi copii care împlinesc şase ani după 31 decembrie. În aceste situaţii părinţii sunt consiliaţi de experţi din cadrul Centrului Judeţean de Asistenţă Educaţională Dolj. După consiliere se aplică tesul psihosomatic şi apoi se face recomandarea. În cazul în care copilul nu se încadrează pentru şcoală, părinţii sunt îndrumaţi pentru grădiniţă. Şi în situaţiile în xre copii împlinesc vâsrta de 6 ani, până la 31 august, părinţii pot cere amânarea înscrierii în clasa pregătitoare. Şi ei sunt consiliaţi înainte de această decizie de specialiştii CJRAE şi se plaică testul de dezvoltare psihosomatică. În cazul în care se decide amânarea înscrierii în clasa pregătitoare, părinţii trebuie să depun adeverinţă medicală”, a explicat inspectorul şcolar general adjunct Mihaela Jianu.

Inspectorii şcolari fac apel la părinţii să fie atenţi la completarea formularelor de înscriere. În cazul în care cer înscrierea elevilor în clasa pregătitoare la program step by step să bifeze opţiunea respectivă. De asemenea, pentru repartizarea copiilor în rima etapă părinţii să bifeze şi întoarcerea la şcoala din circumscripţie dacă nu mai sunt locuri la şcoala pentru care au prima opţiune.

În judeţul Dolj, pentru anul şcolar uremător sunt 4972 de locuri la clasa pregătitoare.