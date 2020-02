Elevii şi profesorii cu simptome virale, trimişi acasă

Unităţile şcolare din Craiova au luat măsuri sporite de igienă. Copiii dar şi cadrele didactice trec prin triaj epidemiologic zilnic, iar în cazul în care prezintă simptome virale sunt trimşi acasă. În plus managerii spun că se fac dezinfecţie suplimentară., În situaţiile în care au apărut cazuri de scarlatină grădiniţele au închis clasele.

Medicii şi asistenţii medicali fac triaj epidemiologic în unităţile şcolare din Craiova încă de la prima oră de curs. În grădiniţe, triajul se face chiar la intrarea în unitatea de învăţământ spun managerii. „Avem asistent medical şi medic şcolar care se ocupă de triajul epidemiologic la prima oră. Acest traij se face din luna ianuarie, odată cu apariţia cazurilor de gripă”, a spus Aurelia Savu, managerul Grădiniţei Curcubeul Copilăriei. Medicul şcolar spune că sunt trimişi acasă copii care prezintă simptome de viroze.

„Triajul se face la prima oră şi sunt trimişi acasă copii care prezintă febră, tuse, rinoree. Este şi lege care nu el dă copiilor voie în colectivitate cu aceste simptome. Nici profesorii nu au voie în activitate cu astfel de simptonme. Nu am avut însă sitiuaţii până acum în care cadrele didcatice să prezinte bsimptomatologie. Pe lângă triajul epidemiologic facem şi educaţie pentru sănătate pentru copii. Cazurile de viroze se întâlnesc nu numai la copii de grădiniţă ci şi la cei de la clasele primare, gimnaziu şi chiar liceu”, a spus medicul şcolar Cristina Soreanu.

Măsuri speciale în cazuri de boli contagioase

La Grădiniţa Curcubeul Copilăriei au fost luate măsuri suplimentare pentru că au apărut şi două cazuri de scarlatibă. „Pentru cele douză cazuri de scarlatină a fost dezinfecată clasa repsectivă şi închisă până luni. Ceilalţi copii din clasa respectivă au fost mutaţi în altă clasă şi vor face exudat faringian şi vor prezenta rezultatul la grădiniţă. Nu am avut însă cazuri de gripă. Am luat măuzsri de prevenţie începând din luna ianuarie. Pe lmgă triajul epidemiologic care se face zilnic, tot pentru a preveni îmbolnăvirea copiilor am luat decizia ca masa să se servească în două ture”, a spus Aurelia Savu, managerul Grădiniţei Curcubeul Copilăriei din Craiova.

Spălăm de 3-4 ori în unitate



La alte unităţi de învăţământ, managerii au luat decizia de a se face curăţenie de câteva ori pe zi. „Asistentul medical îi verifică pe copii în fiecare dimineaţă la intrarea în unitatea şcolară. Nu avem mai multe cazuri de îmbolnăviri ca de obicei. Au fost doar cazuri de viroze, nu am avut gripă. În prezent sunt la grădiniţă 200 din cei 250 de copii înscrişi. Pentru a preveni îmbolnăvirea am decis să se dezinfecteze mai des. Se spală de 3-4 ori podeaua în unitatea de învăţământ, se şterg clenţele de la uşi şi mobilierul”, a spus Iustina Raţă, managerul Grădiniţei Phoenix din Craiova. Şi la licee s-au luat mpsuri suplimentare. „La grupurile sanitare sunt produse de igienă. Se face şi triaj epidemiologic. În general, îmbolnăviroi apar la învăţământul primar şi gimnazial, dar doar viroze, nu gripă. În prezent, lipsesc de la şcoală 10% din elevi”, a spus Ionuţ Bistriceanu, directorul Liceului „Energetic” din Craiova.