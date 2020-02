Craiova. Primul club de programare pentru elevii cu deficienţe de auz

Luni după-amiază, la Liceul Tehnologic „Beethoven“ din Craiova, a avut loc deschiderea primului club de programare din România pentru elevi cu deficienţe de auz. Evenimentul a avut loc în prezenţa ambasadorului Marii Britanii la Bucureşti, Andrew Noble, a directorului general al Ford România, Ian Pearson, precum şi a unor autorităţi locale, cadre didactice şi voluntari din licee craiovene.

Proiectul este finanţat de Ford Motor Company Fund, latura filantropică a Ford Motor Company, prin intermediul Fundaţiei „Light into Europe“. Fundaţia este cea care a iniţiat şi a coordonat acest proiect.

Elevi înscrişi la clubul de coding

50 de elevi cu deficienţă auditivă vor dezvolta abilităţi de programare

Proiectul are ca obiectiv principal pregătirea unui număr de 50 de elevi de liceu cu deficienţă auditivă pentru a dezvolta abilităţi de programare, prin metoda Scratch. De asemenea, proiectul are drept scop instruirea a cel puţin 10 profesori şi educatori în susţinerea sesiunilor de programare. Proiectul îşi propune şi creearea unei resurse educaţionale în limbaj mimico-gestual cu terminologia aferentă sectorului IT şi programării.



„În acelaşi timp, prin acest proiect-pilot ne propunem să dezvoltăm şi o curriculă relevantă, accesibilă, care poate constitui o alternativă necesară, bazele unui nou domeniu în pregătirea vocaţională a elevilor cu dizabilităţi şi cu nevoi speciale, demostrând că elevii surzi pot dezvolta abilităţi relevante şi cerute pe piaţa muncii de azi ca şi semenii lor“, au precizat reprezentanţii Fundaţiei „Light into Europe“.

Ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, Andrew Noble, la Liceul Beethoven din Craiova



Prezent la eveniment, ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, Andrew Noble, a vorbit auditoriului în limba română. El este şi preşedintele onorific al Fundaţiei. Ambasadorul precizat, la inaugurarea acestui club de programare: „Mă bucur că Ford şi „Light into Europe“ au încredere şi încurajează ca, an de an, tinerii cu deficienţe de auz să fie angajaţi, pe o piaţă a forţei de muncă aşa cum este cea din România. Noi toţi avem încredere în aceşti tineri“.

Ford a angajat anul trecut 35 de absolvenţi de la Liceul „Beethoven“

Liceul Tehnologic „Beethoven“ a fost primul liceu care a înfiinţat o clasă în învăţământul dual. Ford a angajat anul trecut 35 de absolvenţi de la acea clasă de la Beethoven.

Preşedintele Ford România, Ian Pearson, a menţionat: „Este o oportunitate să dezvoltăm aceste posibilităţi de a-i sprijini pe tineri spre programare. Cineva mi-a zis că este bine că ne implicăm să sprijinim tinerii cu dizabilităţi. Dar eu nu am fost de acord. Am spus că sprijinim tineri cu un set diferit de abilităţi să înveţe şi să se dezvolte“.

Directorul Ford, Ian Pearson, şi ambasadorul Marii Britanii, Andrew Noble, au dat mâna cu autorităţile locale



Reprezentanta Fundaţiei „Light Into Europe“, Camelia Platt, a spus că: „(…) Astăzi punem în aplicare acest proiect. Facem posibil ca 50 de copii şi 10 profesori, prin sesiuni săptămânale, să se familiarizeze cu programul Scratch. În Marea Britanie, acest program este de 10 ani în curricula şcolară. Prin intermediul acestui program-pilot, elevii îşi vor înţelege mai bine potenţialul. Dorim ca acest proiect, după 12 luni de implementare în Craiova, să poată să genereze o curriculă şcolară. Şi cu ajutorul Ford, vrem să extindem proiectul la nivelul întregii ţării”.

Ideea principală a proiectului este aceea de a pregăti cât mai mulţi tineri dintre cei cu deficienţe de auz să descopere tainele programării. Aceştia ar avea, astfel, o alternativă pe piaţa muncii.

Camelia Platt a adăugat că 70% dintre tinerii cu dizabilităţi din România nu au un loc de muncă.

Zece elevi care fac parte din proiect, împreună cu profesorii coordonatori, au făcut o probă demonstrativă, în faţa ambasadorului şi a celorlalţi invitaţi.