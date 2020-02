Cezar Spînu, singurul candidat la funcţia de rector al Universităţii din Craiova

Cezar Ionuţ Spînu este singurul candidat la funcţia de rector în cadrul Univeristăţii din Craiova. Candidaturile s-au depus în perioada 13-17 septembrie. Conform metodologiei pentru alegerea rectorului au fost stabilite două tururi de scrutin.

Primul scrutin de vot pentru desemnarea rectorului Universităţii din Craiova are loc astăzi, 19 februarie. Alegerile pentru desemnarea rectorului se desfășoară în intervalul orar 8.00-18.00. Două secții de votare vor fi amplasate în holul din fața Aulei Mihai I al României, clădirea centrală, str. A.I. Cuza, nr.13. Candidat unic este profesorul universitar dr. Cezar Ionuţ Spînu, care şi în prezent ocupă funcţia de rector, din 2006.

„Hotărârea de a candida pentru obținerea unui nou mandat de rector este generată de nevoia de a continua procesul de dezvoltare instituțională început în anul 2016 și de modernizare intensivă a tuturor structurilor universităţii. În ultimii ani, am simţit susţinerea mediului academic și recunoașterea comunităţii craiovene pentru felul în care universitatea se dezvoltă, ceea ce m-a convins că solidaritatea este motorul oricărei dezvoltări. Alături de dumneavoastră, am implementat proiecte care au contribuit la dezvoltarea fiecărei facultăţi. Amploarea acestui efort de dezvoltare mă obligă să vă propun un nou proiect care să ducă mai departe tot ceea ce am făcut până acum, având conştiinţa faptului că am fost și suntem împreună pentru Universitatea din Craiova.

Doar împreună putem face din această instituție o universitate pentru Europa, o universitate pentru comunitate, o universitate pentru noi. Dorința mea de a face mai mult pentru universitate nu s-a schimbat, iar experiența managerială, devotamentul meu pentru ideea de educație, de cercetare și de parteneriat mă obligă să vă propun o strategie prin care să ne continuăm traseul ascendent spre sistemul elitelor europene“, scrie Cezar Spînu în planul de dezvoltare pe termen lung și mediu și politici pe domenii de interes ale UCv.

Şase obiective în domeniul educaţiei

În planul de dezvoltare instituţională, candidatul la funcţia de rector a scris principalele obiective pe care le are pentru dezvoltarea cercetării, în privinţa resursei umane, pentru activitatea în domeniul educaţiei, precum şi pentru dezvoltarea bazei educaţionale. Pentru activitatea în domeniul educaţiei au fost propuse şase obiective. Primul obiectiv este modernizarea, adaptarea și flexibilizarea procesului de învățământ, precum şi elaborarea unei oferte educaționale generatoare de competențe compatibile cu cele solicitate pe piața forței de muncă.

Se doreşte promovarea caracterului interdisciplinar, a inovării și a transferului de cunoștințe în procesul de învățământ, dar şi adaptarea permanentă a politicii de dezvoltare academică la tendințele demografice și la modificările legislative. Candidatul la funcţia de rector vrea şi creșterea numărului de studenți, optimizarea raportului studenți / cadru didactic, asigurarea unei structuri optime a numărului de studenți pe cicluri de studii universitare (serii, grupe), precum şi dezvoltarea de programe de studii noi compatibile cu specificul regional.

Mandatul de rector va fi pe patru ani

În conformitate cu rezultatele referendumului universitar, rectorul Universităţii din Craiova se desemnează prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul Universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul universitar şi din Consiliile facultăţilor.

Durata mandatului de rector este de 4 patru ani.

Alegerea rectorului este validată dacă numărul celor care şi-au exprimat votul reprezintă cel puţin două treimi din numărul persoanelor cu drept de vot din Universitate.

Dacă la data primei convocări nu este realizat cvorumul, va fi programat un nou tur de scrutin, în termen de maximum două zile, cu încadrarea în calendarul alegerilor. Rezultatul acestui al doilea tur de scrutin este validat indiferent de numărul celor care votează. Noul scrutin va fi pe 21 februarie.