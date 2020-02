Elevii de la Dăbuleni au protestat şi au cerut demisia managerului liceului

Elevii de la Liceul „Constantin Brâncoveanu“ din Dăbuleni au ieşit ieri la proteste în curtea şcolii, după ce săptămâna trecută mai mulţi copii au ajuns la spital, intoxicaţi. Elevii au cerut demisia managerului, fiind revoltaţi de faptul că în urma deratizării le-a fost pusă sănătatea în pericol. În plus, copiii au filmat şi grupurile sanitare care arată dezastruos, demonstrând că sunt nevoiţi să meargă în adevărate focare de infecţie.

Protestul de la Liceul „Constantin Brâncoveanu“ din Dăbuleni a început ieri încă de la ora 7.00. Elevii nu au intrat la ore, ci au stat în curtea unităţii şcolare pentru a cere demisia managerului şcolii. Aceştia sunt revoltaţi de faptul că pe 12 februarie mai mulţi copii au ajuns la spital cu intoxicaţie, după o deratizare făcută în clase împotriva varicelei. Elevii spun că au mai multe nemulţumiri legate de relaţia cu managerul unităţii de învăţământ.

„Protestele au început la ora 7.00. Cum am ajuns la şcoală, ne-am organizat şi am ieşit să cerem demisia managerului, pentru că nu mai putem suporta. Am ajuns să avem colegi din clasele primare care au fost pe patul de spital şi care au revenit la cursuri abia luni. Şi ei au ieşit la protest. Am fost aproximativ 200 de elevi de liceu şi gimnaziu în curtea unităţii şcolare. A chemat şi poliţia şi ne-a spus că avem dosare penale şi noi, şi profesorii, pentru că nu stăm la ore. A chemat poliţia, dar dumnealor, după ce au aflat despre ce este vorba, au rămas la poarta unităţii, să nu fie incidente”, a spus un elev.

Alte nemulţumiri ale elevilor

Liceenii acuză managerul liceului din Dăbuleni că nu comunică şi că în şcoală sunt grupuri sanitare infecte, iar în clase au cuiere cu sârme, pe care le-au filmat şi le-au fotografiat în ziua protestului.

„Nu există comunicare în şcoală. De câte ori mergem la director, ne vorbeşte într-un fel care nu este demn de un manager – „Ieşiţi dracu’ afară!”, “Intraţi dracu’ la clasă!”, şi alte exprimări ce nu pot fi redate. În plus, condiţiile pe care le avem le-am şi filmat. Toalete insalubre, în care nu am avut hârtie, săpun şi prosoape până în ziua protestului, când au venit şi cei de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj. Noi sperăm să se ia şi decizii, având în vedere situaţia dată“, au mai spus elevii. Protestul elevilor şi profesorilor a adus la faţa locului şi inspectorii şcolari. „Vom analiza situaţia de la faţa locului şi vom prezenta raportul în cadrul Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj“, a spus Alexandru Gîdăr, inspector şcolar general adjunct.

Protest al elevilor de la Liceul Constantin Brâncoveanu Dăbuleni

Managerul liceului: „Protestul a fost organizat de doi elevi care consumă etnobotanice“

Întrebată despre ce s-a întâmplat la liceu, ieri, managerul Luminiţa Diaconu a precizat că protestul a fost organizat de doi elevi care consumă etnotobotanice. „Nu este nimic! Protestul a fost organizat de doi elevi care consumă etnotobotanice. Sunt chiar monitorizaţi de poliţie pentru consum de etnotobotanice. Ei au reţinut elevii de liceu în pauza de la ora 11 şi pe ceilalţi colegi în curtea şcolii. S-au dus şi în corpul B. Nu a durat mult. Sunt elevi care au mai avut media scăzută la purtare în anii anterior şi aveau ceva ranchiună“, a explicat managerul.

Scandalul însă i-a adus pe inspectorii şcolari la şcoală, şi managerul speră să se găsească soluţii.

„Au venit şi cei de la Inspectoratul Şcolar, a fost un Consiliu Profesoral. Sper să se găsească soluţii“, a spus managerul liceului. Cât despre dezinfecţia în urma căreia mai mulţi copii au ajuns la spital, managerul spune că se impunea. „Am avut focar de varicelă şi acea dezinfecţie se impunea. Dacă nu făceam, eram acuzată de ce nu fac. Dacă am făcut, de ce am făcut?! Dar aştept informaţiile de la UPU şi de la cei de la ISU şi Poliţie, pentru că din ce ştiu nu au fost intoxicaţi“, a mai spus managerul şcolii.

În privinţa grupurilor sanitare, directorul liceului a precizat că are o colaborare bună cu administraţia locală şi că speră că se vor rezolva şi aceste probleme. Am o colaborare bună cu primarul şi Consiliul Local. Ne-au dat bani şi pentru sala de sport. Din ce ştiu eu, domnul primar vrea şi un teren sintetic de sport. Şi ne va da bani şi pentru grupurile sanitare, dar finanţează pe rând“, a mai spus Luminiţa Diaconu, directorul liceului.

Protest organizat pe facebook

Protestul de la Liceul „Constantin Brâncoveanu“ din Dăbuleni a fost organizat pe facebook, de elevi, încă din 13 februarie, la o zi după incident. Liceenii au acuzat managerul de incompetenţă.

„Nu are rost să stăm cu mâinile în sân şi să nu facem nimic. Nu are rost să ascundem şi incidentul ăsta sub preş (cum se mai face)! Deja incompetenţa s-a soldat cu vătămări personale la adresa unor pui de oameni, nevinovaţi şi neajutoraţi! Cum vor veni acum micuţii la şcoală, să înveţe cele mai importante noţiuni pe care o să le deprindă vreodată din şcoală, când locul care ar trebui să-i protejeze şi să-i formeze îi trimite pe paturile spitalelor!? Dumneavoastră nu aveţi copii, dar pentru binele tuturor oamenilor care au, şi copiilor care sunt elevi ai liceului, vă rog… luaţi decizia corectă, prima şi ultima data în calitate de director“, a scris un elev pe facebook.

Cum ar fi să îl aşteptaţi pe cel mic acasă şi să nu îmi vină

Elevii au redescris situaţia de joi, când elevii din clasele primare nu au mai revenit acasă. Aceştia au scris că nu mai pot avea încredere în şcoală.

„V-aţi gândit vreodată cum ar fi să-l aştepţi pe cel mic acasă şi să nu-l mai vezi intrând pe uşă? Cum ar fi să fii sunat de la un spital oarecare, să ţi se spună „Vă rugăm să vă prezentaţi de urgenţă la spitalul X, copilul dumneavoastră este în stare gravă!“. Această situaţie a fost prezentă în data de 12.02.2020, când părinţii celor 11 copii din clasele primare au fost contactaţi de către învăţător, respectiv personalul spitalului. Copiii prezentau dureri de cap, ameţeli, usturimi în zona căilor respiratorii, cât şi stări de vomă. Adulţii s-au prezentat la spital cât mai repede cu putinţă, ca să afle ca micuţii vor fi transportaţi la un spital din Craiova, pentru analize în detaliu.

Copiii fuseseră intoxicaţi cu o substanţă care ar fi trebuit să combată varicela, iar în sălile de clasă, care nu au fost curăţate după efectuarea activităţii respective, s-a format o reacţie chimică a căldurii cu substanţa, care putea fi observată pe băncile şi pe scaunele pe care stăteau copiii. În concluzie…. câtă încredere mai putem acorda instituţiei de învăţământ? Ne mai putem trimite în continuare micuţii cu aceeaşi încredere la şcoală? Ne mai putem gândi că se vor întoarce la fel de sanatoşi şi cu zâmbetul pe buze acasă?“, au scris elevii pe facebook.

Elevii aşteaptă răspunsul ISJ Dolj

Elevii Liceului „Constantin Brâncoveanu“ spun că nu vor continua protestele, ci că vor aştepta un răspuns de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj. „Avem deja trei zile de şcoală pe care le-am pierdut. Pentru elevii de liceu, aceste zile sunt importante pentru că pregătesc bacalaureatul. Nu se pot continua protestele, aşteptăm însă un răspuns de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, după ce am expus în şedinţă şi noi, elevii, şi profesorii şi părinţii ceea ce cerem“, au mai spus elevii.