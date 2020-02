Universitatea din Craiova, în consorţiu cu alte şapte universităţi europene

Universitatea din Craiova a intrat în Consorţiul universităţilor europene Univers, alături de alte şapte universităţi din Polonia, Germania, Spania, Franţa, Lituania şi Bulgaria. Acordul a fost semnat pe 3 februarie 2020, la Bruxelles. Prin acest acord se vor asigura eliberarea unor diplome comune, programe de studii intergate, participarea la programe de cercetare şi mobilităţi.

Universităţile partenere care formează consorţiul Univers cu Universitatea din Craiova sunt: Bialystok University of Technology (Polonia), Technische Universität Chemnitz (Germania), University of Girona (Spania), University of Lleida (Spania), University of Perpignan (Franta), Rezekne Academy of Technologies (Lituania), University of Ruse (Bulgaria).

„Prin intrarea Universităţii din Craiova în consorţiul Univers, practic un student va fi în acelaşi timp la opt univeristăţi. Va avea posibilitatea să aleagă mobilităţi sau cursuri care să le facă în spaţiul virtual pe care le recunoaştem prin diplome. Acest consorţiu le va da studenţilor posibilitatea de a se perfecţiona şi le va asigura o inserţie mai uşoară pe piaţa muncii. La programele de formare vor participa toţi studenţii. Universităţile cu care am intrat în consorţiu sunt la fel ca Universitatea din Craiova, cu mai multe specializări“, a precizat prof. univ. dr. Nicu Panea, prorectorul Universităţii din Craiova.

Universitatea din Craiova, în rândul universităţilor europene

Prin formarea consorţiului, Universitatea din Craiova a fost inclusă în rândul universităţilor europene.

„Prin acest demers am inclus Universitatea din Craiova în rândul universităţilor europene. Conceptul de universitate europeană a fost lansat la Summitul liderilor europeni de la Gotheborg, în 2017, iar ţinta europeană stabilită cu acest prilej a fost ca până în 2024 să se creeze în jur de 20 de astfel de structuri academice. Ideea principală este aceea de a încuraja cele mai bune universităţi din Europa de a se uni în alianţe, care să dezvolte strategii comune şi programe de studii integrate, care vor asigura o mobilitate şi libertate mai mare a studenţilor în alegerea traseului educaţional. Se vor asigura diplome comune, participarea la programe de cercetare comune, servicii educaţionale de calitate“, a spus prof. univ. dr. Cezar Spînu, rectorul Universităţii din Craiova. Universităţile din consorţiu vor fi susţinute de Uniunea Europeană cu o finanţare de 5 milioane de euro.

„În mod concret, Universitatea din Craiova a demarat acest poces în luna noiembrie 2019 şi a semnat pe 3 februarie 2020, la Bruxelles. Programul prin care UE susţine iniţiativa de creare a Universităţilor Europene este programul Erasmus, iar finanţarea asigurată pentru fiecare consorţiu este de 5 milioane euro pentru o perioadă de trei ani. Se va adăuga şi o cofinanţare importantă asigurată de Ministerul Educaţiei“, a mai precizat rectorul Universităţii din Craiova.

Prin acest consorţiu se vor derula programe comune de cercetare, se vor oferi alternative la pregătirea academică tradițională şi la cultivarea unor abordări multiculturale, prioritizând schimbul critic de idei și un curriculum deschis, bazat pe pedagogie inovatoare.