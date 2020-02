În Dolj, zilnic sunt peste 30 de cazuri de elevi cu gripă

Gripa continuă să facă ravagii în rândul elevilor şi preşcolarilor. În unităţile şcolare din Dolj, zilnic sunt zeci de cazuri. Ieri, de exemplu, din raportul unităţilor de învăţământ la nivelul judeţului au fost raportate 31 de cazuri. Săptămâna trecută au fost raporate zilnic 34 de cazuri. În raportările unităţilor şcolare nu se iau în calcul virozele sau răcelile.

Unităţile şcolare raportează zilnic numărul copiilor diagnosticaţi cu gripă. Ieri, la nivelul judeţului Dolj, au fost raportate 31 de cazuri de gripă confirmată, spun inspectorii şcolari. În raportări nu sunt luate în calcul virozele sau alte forme de răceală. „În fiecare zi raportăm cazurile de gripă confirmate dimineaţa, la ora 10.00, şi la prânz, în intervalul 14.00 – 16.00. În acest început de săptămână avem 31 de cazuri de gripă confirmate. Aceste cazuri sunt şi în evidenţele DSP Dolj. Nu sunt luate în calcul situaţiile privind virozele sau alte îmbolnăviri. Acestea se raportează la medici.

Nu am avut până acum situaţii în care să fie focare într-o clasă sau într-o unitate şcolară. Sunt cazuri izolate“, a precizat Nicoleta Liţoiu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj spun că, spre deosebire de săptămâna trecută, numărul cazurilor de gripă este în scădere. „Săptămâna trecută am avut zilnic 34 de cazuri de gripă. Acum avem 31 de cazuri. Se observă o uşoară scădere“, a mai precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. Pentru a preveni îmbolnăvirea copiilor, la nivelul unităţilor şcolare este obligatoriu să se facă triajul în fiecare dimineaţă. În plus, la grupurile sanitare trebuie să se asigure apă, săpun şi hârtie. Unităţile şcolare vor fi obligate să raporteze zilnic numărul copiilor bolnavi de gripă pe toată perioada sezonului rece.