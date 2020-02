Peste 500 de elevi se pregătesc pentru a participa sâmbătă, 8 februarie, la faza locală a Olimpiadei de Matematică. Anunţul a fost făcut de inspectorul şcolar general Monica Leontina Sună în cadrul emisiunii „Teză la radio”, realizată la Radio Sud.

Olimpiada de Matematică, faza locală se va desfăşura în două unităţi şcolare. „Sâmbătă va avea loc faza locală a Olimpiadei de Matematică, la care numărul de elevi participanţi este mare. Avem două centre de desfăşurare. Pentru clasele a V-a şi a VI-a olimpiada va fi la Şcoala gimnazială „Sfântul Dumitru”, iar de la clasa a VII -a până la clasa a XII-a- la Colegiul „Ştefan Velovan” din Craiova”, a precizat inspectorul şcolar general Monica Leontina Sună.

S-au derulat deja trei olimpiade şcolare

Până acum s-au mai derulat fazele locale şi judeţene a trei olimpiade şcolare.

„Până la această dată s-au desfăşurat trei olimpiade. A fost etapa judeţeană a Olimpiadei de Lingvistică. La această olimpiadă au participat 92 de elevi. Ne bucurăm că de la un an la altul participarea este din ce în ce mai mare.

S-a desfăşurat şi Olimpiada de Limbi Clasice, etapa judeţeană la care au fost prezenţi 40 de elevi. A fost şi Olimpiada de neogreacă, desfăşurată tot la nivel judeţean şi au participat 14 elevi. Ne reamintim că an de an la nivelul judeţului înregistrăm rezultate frumoase la olimpiada de neogreacă. În anul şcolar am obţinut locul I şi II la nivel naţional, o menţiune şi două premii speciale. De altfel, pe tot parcursul celui de al doilea semestru vor fi activităţi şi de olimpiade şcolare. Cu menţiunea că în perioada imediat următoare, februarie-martie se desfăşoară etapele locale şi judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare”, a mai precizat inspectorul şcolar general Monica Sună.

Concursuri pe 7 februarie



De altfel şi astăzi, 7 februarie, sunt în derulare concursuri şcolare.

„Pe 7 februarie se desfăşoară Concursul naţional „Istorie şi societate în dimensiune virtuală”, la Colegiul Naţional Carol I. Tot în aceeaşi zi este Concursul de muzică „Interpretare instrumentrală” la Liceul de Arte „Marin Sorescu” din Craiova”, a mai precizat inspectorul şcolar general Monica Sună.

În cadrul emsiunii Teză la Radio care a avut ca temă Evaluările pentru elevii şi profesorii din Dolj, inspectorul şcolar general Monica Sună a menţionat şi în ce context ar putea organiza o nouă simulare judeţeană a examenelor naţionale pentru elevii din clasa a VIII-a şi a XII-a. A precizat însă şi noutăţile care vor fi implementate la înscrierea în clasa pregătitoare, dar şi la mişcarea de personal.