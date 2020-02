Liceele din Dolj vor rămâne fără 40 de clase de anul viitor

Liceele din Dolj vor avea o reducere drastică a numărului de clase, pe care cadrele didactice o vor resimţi chiar de anul viitor. O să dispără 40 de clase, din cauza unei scăderi bruşte a populaţiei şcolare care va intra în clasa a IX-a, în anul şcolar 2021-2022. Liderii de sindicat spun că unităţile şcolare trebuie să ia în calcul şi reducerile care o să apară la învăţământul primar şi gimnazial prin aplicarea noilor planuri-cadru.

Pentru anul şcolar următor, la nivelul judeţului Dolj nu au apărut modificări majore în privinţa planurilor-cadru la liceu. A fost tăiată o clasă de liceu de la Liceul „Gheorghe Vasilichi“ din Cetate, iar la Liceul din Melineşti o clasă de liceu a fost transformată în clasă de şcoală profesională. Unităţile şcolare vor trece însă prin reduceri majore în perioada următoare.

În primul rând, liceele vor fi afectate în anul şcolar 2021-2022 pentru că la clasa a IX-a vor fi cu peste 1.000 de elevi mai puţin. Calculele sunt făcute pe baza populaţiei şcolare existente în prezent în clasa a VII-a.

Vor fi tăiate zeci de norme

Statisticile existente arată o populaţie şcolară de 4.300 de elevi la clasa a VII-a faţă de peste 5.500 de elevi, cât au fost în generaţiile anterioare.

Această scădere va impune o reducere a 40 de clase la liceu. Vor fi afectate atât liceele teoretice, cât şi cele tehnologice. Reducerea numărului de clase va însemna şi o reducere a numărului de norme. Liderii de sindicat spun că numai la liceu vor fi tăiate zeci de norme. Cadrele didactice vor resimţi această reducere chiar de la începutul anului viitor, când va începe procesul de încadrare cu personal.



„Dacă vor fi cu peste 1.000 de elevi mai puţin la clasa a IX-a în anul şcolar 2021-2022 înseamnă un deficit de aproximativ 40 de clase. Un calcul simplu arată că această diminuare va duce şi la tăierea a 60 de norme didactice“, a precizat Nicuşor Cotescu, preşeditele sindicatului „Spiru Haret“ Dolj.

Se aşteaptă reduceri şi la învăţământul primar şi gimnazial

La reducerea numărului de clase la liceu se va adăuga şi o altă reducere de personal prin aplicarea unor noi planuri-cadru. Este vorba de reducerea numărului de ore la învăţământul primar şi gimnazial, prin modificarea articolului 66 din Legea educaţiei naţionale. Prin noile prevederi legislative la învăţământul primar o să fie în medie 20 de ore pe săptămână la învăţământul primar şi 25 de ore pe săptămână la învăţământul gimnazial.



„Din păcate, la momentul actual avem o Lege a educaţiei naţionale modificată la articolul 66, care prevede o reducere drastică a numărului de ore pe săptămână. Legea a fost iniţiată de fostul ministru al educaţiei, Liviu Pop. În situaţia în care se va aplica şi această măsură începând cu anul şcolar 2021-2022, întrucât pentru anul şcolar următor nu avem constituite planurile-cadru corelate cu prevederile articolului 66, reducerea va fi semnificativă.

De exemplu, dacă o unitate de învăţământ are o singură clasă pe an la gimnaziu, iar media va fi de 30 de ore în acest moment, după aplicarea articolului 66, media va fi de 25 de ore pe săptămână. În aceste condiţii, o să dispară 20 de ore, adică o normă. Recomandarea ar fi ca toate unităţile şcolare cu învăţământ gimnazial şi primar să ia toate măsurile cu precuaţie la încadrarea cu personal didactic încă din acest an şcolar“, a mai spus preşedintele sindicatului „Spiru Haret“ Dolj.

Actualele planuri-cadru



În prezent, prin planurile-cadru existente, elevii de la clasa pregătitoare învață 19-20 de ore pe săptămână şi au maximum un opțional. Cei de la clasele I, a II-a și a III-a au minimum 20 – maximum 21 de ore, iar la clasa a IV-a, elevii au minimum 21 de ore și maximum 22 de ore. Elevii de clasa a V-a au 26-28 de ore pe săptămână, elevii de clasa a VI-a au 28-30 de ore pe săptămână, elevii de clasa a VII-a au 31-33 de ore, iar cei de clasa a VIII-a au 31-34 ore pe săptămână.