Subiecte dificile la simularea evaluării naţionale la matematică

Elevii de clasa a VIII-a din judeţul Dolj au susţinut joi simularea evaluării naţionale la matematică. La această evaluare nu au fost elevi eliminaţi. La ieşirea din săli, elevii au spus că subiectele au fost foarte dificile, mai ales la algebră.

Pentru elevii de gimnaziu, simularea evaluării naţionale s-a încheiat joi cu proba scrisă la matematică. La această evaluare au participat aproape 85% din elevii de clasa a VIII-a din Craiova.

„Din cei 5.278 de elevi înscrişi în clasa a VIII-a la nivelul judeţului Dolj, au fost prezenţi 84,67%. Evaluarea s-a desfăşurat fără incidente“, a precizat inspectorul şcolar Nicoleta Liţoiu, purtător de cuvânt al ISJ Dolj. Odată ce au ieşit din săli, elevii au spus că subiectele au fost din anii anteriori.

„La primul şi la cel de al doilea subiect am avut întrebări de tip grilă. La subiectul al treilea am avut o problemă de geometrie în spaţiu şi o problemă de geometrie în plan. Au fost cerinţe greoaie, în special la algebră. Şi problemele de geometrie erau de la clasele a VI-a şi a VII-a. Subiectele erau accesibile doar pentru cei care au învăţat constant. Era nevoie de mai mult timp pentru a repeta“, a spus unul dintre elevii de la Colegiul Naţional „Elena Cuza“. Despre subiectele de la algebră, elevii au spus că au fost cerinţe la care au ajuns la diferite rezultate. „La problemele de algebră, după ce ne-am consultat, am ajuns la concluzia că la noi în clasă sunt cel puţin trei rezultate diferite la aceeaşi cerinţă. Foarte dificil! Cu siguranţă, nu vor fi note mari, au fot subiecte cu cerinţe grele“, a spus un alt elev de la Colegiul Naţional „Elena Cuza“ din Craiova.

O nouă simulare în luna martie

Potrivit inspectorilor şcolari, lucrările elevilor de clasa a VIII-a vor fi evaluate până pe 12 februarie. Notele elevilor la simulări nu vor fi făcute publice, ci vor fi prezentate la fiecare clasă. În funcţie de rezultate, fiecare unitate şcolară va face un plan de pregătire suplimentară. Notele se pot trece în catalog doar la cererea expresă a elevului, care trebuie să facă solicitare scrisă în acest sens.

Elevii de gimnaziu vor mai susţine încă o simulare a Evaluării Naţionale la sfârşitul lunii martie. Simularea va fi organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale. Astfel, pe 23 martie va fi proba scrisă la limba și literatura română, pe 24 martie proba scrisă la matematică. Pe data de 3 aprilie se vor comunica rezultatele.

În vederea pregătirii examenului, Ministerul Educaţiei a publicat şi câteva modele pentru fiecare disciplină de examen.