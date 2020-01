Elevii din ultimul an de liceu din judeţul Dolj au susţinut ieri prima simulare a examenului naţional de bacalaureat, cu subiecte judeţene. Evaluarea a fost la proba scrisă de limba şi literatura română. La acest examen au fost prezenţi 77,16% dintre elevii înscrişi în clasa a XII-a. Evaluarea a respectat metodologia de examen, iar doi elevi au fost eliminaţi. O astfel de evaluare susţin astăzi şi elevii de clasa a VIII-a.

Elevii din ultimul an de liceu sau gimnaziu susţin, în această săptămână, simularea examenelor naţionale. Primii care au dat piept cu emoţiile evaluării au fost liceenii. Simularea examenului de bacalaureat din Dolj a început ieri, la ora 9.00, cu proba scrisă la limba şi literatura română. „La nivelul judeţului Dolj sunt 4.104 elevi la clasa a XII-a. Prezenţa a fost de 77,16%“, se arată din datele Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. Prin urmare, au fost în bănci 3.166 de elevi. Dintre cei care au susţinut evaluarea, doi elevi au fost eliminaţi pentru tentativă de fraudă.

Ce subiecte au avut elevii

Subiectele au fost realizate la nivel judeţean, după modelele date de Ministerul Educaţiei Naţionale. Liceenii au avut la dispoziţie trei ore pentru a rezolva cerinţele. Cei mai mulţi au părăsit sălile de examen cu o oră mai devreme, spunând că subiectele nu au fost dificile, dar că li se pare că au aflat prea din scurt de simulare şi nu au avut timp să repete.

„Nu au fost subiecte foarte grele. La prima parte am avut text normal despre artă, despre Maria Tănase şi să rezolvăm mai multe cerinţe. Apoi, tot pe baza textului respectiv, am avut de făcut un eseu în care să prezentăm perspectiva naratorului. La cel de al doilea subiect am avut de realizat un text argumentativ despre experienţa noastră în privinţa artei. La ultimul subiect am avut să comentăm o poezie a lui Lucian Blaga şi am ales „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”. În general, am reuşit să răspund la toate cerinţele, numai că simularea mi s-a părut că a fost anunţată şi organizată cam prea din scurt. Personal, nu m-am pregătit foarte bine pentru această evaluare“, a spus o elevă de la Colegiul Naţional „Elena Cuza“ din Craiova.

Cerinţe diferite, în funcţie de profil

Elevii de la profilul real, la ultimul subiect au avut un alt autor. „La primul subiect am avut un fragment la prima vedere despre Maria Tănase scris de Simona Antonescu. Am avut un eseu despre perspectiva narativă. De asemenea, un text argumentativ despre arta poetică în care să ţinem cont şi de experienţa noastră proprie. La ultima parte, la profilul real am avut poezia lui George Bacovia şi am ales poezia „Plumb““, a spus o altă elevă. Au fost şi liceeni care au precizat că nu au scris nimic la eseul de la ultimul subiect. „Am încercat să fac măcar de cinci. La ultima parte nu am scris nimic, pentru că nu am ştiut. Nu am învăţat comentariile“, a spus un elev de la Colegiul Naţional „Elena Cuza“. Au fost şi elevi care au spus că nu vor considera relevant acest rezultat pentru că abia acum au început pregătirea pentru examen.

„Nu ne aşteptam să avem o simulare atât de repede. Nu au fost subiecte foarte grele. Însă rezultatul de acum nu cred că este relevant pentru că mai avem lecţii de învăţat. Abia acum suntem în miezul învăţării“, a spus o altă elevă.

Evaluările continuă

Simularea examenului naţional de bacalaureat va continua. Pe 29 ianuarie, elevii vor susține proba obligatorie a profilului, care constă în examen scris la matematică sau istorie. Ultima probă va fi pe 31 ianuarie, la o disciplină la alegere din aria specializării sau a profilului.

Pentru elevii de clasa a VIII-a, simularea examenului de evaluare națională constă în două probe scrise. Pe 28 ianuarie va fi proba scrisă la limba și literatura română. Pe 30 ianuarie, elevii vor susține proba scrisă la matematică.