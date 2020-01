Primul director schimbat de IȘJ Olt în urma sesizărilor

Directorul Liceului Teoretic „Ion Ghe. Roșca“ din Osica de Sus a fost schimbat după ce din școală au venit sesizări privind conduita acestuia. În evaluare sunt și alte sesizări, a precizat inspectorul școlar general al IȘJ Olt, Dana Tîrcomnicu.

Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Judeţean (IŞJ) Olt a luat vineri, 17 ianuarie, decizia de a-l schimba din funcție pe Tony Tanislav. Începând de ieri, postul de director fiind ocupat de Mihaela Marin.



Tanislav a fost schimnbat din funcție după ce la IŞJ Olt a ajuns o sesizare semnată de mai mulți colegi din școală, fiind semnalate probleme de comunicare ale directorului, dar și faptul că nu s-ar fi implicat în obținerea acreditării pentru profilul Uman, cel acre le aduce cei mai mulți elevi.



„La sfârșitul lunii octombrie – începutul lunii noiemnbrie, profesorii de la acest liceu au făcut grevă pentru că acest domn director nu demara procedura de acreditare a uneia din specializările pe care ei le aveau acolo. La sfârșitul lunii decembrie, înainte de Sărbători, am primit o sesizare din partea unui grup de profesori de la acest liceu, care semnalau aceste aspecte, lipsa de comunicare între domnul director și cadrele didactice. Am fost pe teren, am verificat cu încă o doamnă inspector, am constatat că ceea ce spuneau oamenii este adevărat.

Am luat la verificat documentele pe platforma pe care se încarcă documentele ARACIP. Am constatat că cele care erau încărcate erau foarte vechi, altele nu existau, era clar lipsa de preocupare pentru realizarea acestei sarcini pe care trebuia s-o ducă la bun sfârșit. Am stat de vorbă cu oamenii, în fața oamenilor a recunoscut că nu comunică și că are probleme de acest gen“, a declarat șefa IȘJ Olt, Dana Tîrcomnicu.



Un alt director şi-a dat demisia

Un alt director, cel al Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu“ Corabia, Mihaela Cezarina Bălăcescu, și-a înaintat demisia. Pentru această școală se caută șef. La mapa inspectorului școlar general ar fi însă în analiză mai multe sesizări venite din județ, iar verificările sunt în derulare. Nu este nimic politic la mijloc, ține să precizeze șefa IȘJ Olt.

„Nu sunt zeci, nu, dar pentru mine sunt multe și pe mine mă macină problemele acestea care, toate, sunt din lipsă de comunicare. Mă deranjează faptul că se pun toate aceste chestiuni în spatele politicului. Tot felul de zvonuri, tot felul… Nimeni nu se gândește să schimbe un director dacă școala merge bine, pe noi ne interesează interesul copilului“, a mai spus Tîrcomnicu.