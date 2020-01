Sindicatele din educația din Gorj cer reducerea vârstei de pensionare

Liderii de sindicat ai profesorilor din Gorj cer reducerea vârstei de pensionare pentru profesori. Motivul este scăderea drastică a numărului de elevi. Prin urmare, se va reduce numărul de clase.

Profesorii nu vor mai avea cui să predea. Așadar, o reducere a vârstei de pensionare în învățământul preuniversitar ar fi binevenită, este de părere Constantin Huică, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj. Solicitarea sindicatelor este ca vârsta de pensionare să scadă cu trei ani, fără diminuarea cuantumului pensiei.

Și în Gorj numărul elevilor a scăzut în mod constant în ultimii ani. Scăderea este de câteva sute de elevi an de an. Astfel, dispar câteva clase, iar profesorii rămân fără ore. Alții ajung să rămână chiar și fără loc de muncă: „Noi cerem reducerea vârstei de pensionare pentru că oamenii rămân fără ore. Momentan nu există niciun plan pentru a crește numărul de elevi. Nu se întrevede vreo politică pentru a îmbunătăți acest indicator. Profesorii rămân șomeri și trebuie găsite soluțiile cele mai bune din punct de vedere social pentru a-i ajuta. Spre exemplu, reducerea cu trei ani a vârstei de pensionare fără reducerea pensiei ne-ar ajuta“, a declarat Constantin Huică, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj.

Fără navetă decontată

Constantin Huică a mai spus că dascălii se confruntă în numeroase cazuri cu o sănătate precară. Unii ajung să meargă în baston în fața elevilor. Nu este o imagine prea plăcută. Mai este și scăderea numărului de elevi, legată de problemele de sănătate și de lipsa decontării transportului în multe cazuri. Nu mai vorbim că nu se știe niciodată ce schimbări aduce anul, o dată cu venirea unui alt ministru la Educație. Fiecare cu ideile lui. Nu se vede o continuitate pe undeva, în special acolo unde sunt rezultate și nu se schimbă lucrurile acolo unde rezultatele sunt negative. Eu cred în continuare că educația trebuie să fie pe primul loc în agenda țării pentru că de aici pornesc toate“, a spus Constantin Huică, lider de sindicat în învățământul preuniversitar din Gorj.