Elevii din ultilmul an de gimnaziu și liceu din Dolj vor susține săptămâna viitoare o simulare a examenelor naționale cu subiecte județene. Simularea este organizată prin decizia Consiliuului de Administrație a Inspectoratului Școlar Județean Dolj. Elevii vor susține și o simulare națională a examenelor care va fi organizată la nivel național. Evaluarea propusă de Minsiterul Educației Naționale va avea loc în ultima săptămână a lunii din luna martie.

Conform calendarului propus și votat de Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școla Județean Dolj, simularea examenelor naționale va avea loc în săptămâna 27-31 ianuarie. Pentru simularea examenului de bacalaureat prima probă va fi pe 27 ianuarie, la Limba și literatura română. Pe 29 ianuarie elevii vor susține proba obligatorie a profilului care constă în examen scris la Matematică sau Istorie. Ultima proba va fi pe 31 ianuarie la o disciplină la alegere din aria specializării sau a profilului.

Pentru elevii de clasa a VIII-a simularea examenului de evaluare națională constă în două probe scrise. Pe 28 ianuarie va fi proba scrisă la Limba și literatura română. Pe 30 ianuarie elevii vor susține proba scrisă la Matematică. Școlile au fost informate despre organizarea unei simulări județene printr-o notă telefonică, transmisă săptămâna trecută.

Simularea județeană, criticată de profesori

Măsura unei evaluări suplimentare a elevilor din Dolj este privită critic de unii profesori.

”Am primit informarea că se va organiza simularea județană abia cu o săptămână înainte, printr-un fax. Vestea i-a speriat pe copii. Au venit foarte speriați să întrebe: Doamna, din ce dăm? Le-am spus că din tot ce am predat până acum. Modul de organizare a acestei simulări este o sfidare la adresa cadrelor didactice și a copiilor. Ar fi trebuit să ne informeze la fel cum face și Ministerul Educației Naționale, cu câteva luni înainte. Nu așa, cu câteva zile înainte”,a spus Ofelia Burtea, profesor de Limba și literatura română la Colegiul Național ”Carol I” din Craiova.

Elevii nu au avut timp să parcurgă adecvat materia de examen

Cadrul didactic de la Colegiul Național ”Carol I” spune că elevii nu au reușit să parcurgă adecvat materia pentru bacalaureat.

”În urma experienței mele, care nu este sumară, eu consider că acest moment nu este relevant pentru pregătirea elevilor, în condițiile în care subiectele vor fi din ceea ce s-a anunțat în urma câteva zile. La Limba română este absolut toată materia de bac, mai puțin trei lecții, respectv autorii Sorescu, Preda și Nichita Stănescu. Ori, este imposibil ca elevii să fi parcurs în mod adecvat toată această materie, având în vedere că mai dau bacaluareatul și la alte materii. În plus, suntem la sfârșitul ianuarie, venim după o perioadă de vacanță de Crăciun în care și ei aveau dreptul să fie relaxați. Prin această simulare, nu respectăm ritmurile de învățare, ritmurile psihologice, sufletești ale unor copii” , a mai spus profesorul Ofelia Burtea.

Dascălul mai susține că această simulare va avea rolul de a-i speria.

”Eu pornesc de la un considerent, Măria Sa, copilul! Acesta este logul activității mele. Acești copii nu sunt obiecte măsurabile pe care să le disciplinăm cum vrem noi. Sunt suflete fragile și minți în formare. Noi trebuie să ținem cont de ritmurile lor și să-i ajutăm, nu să îi speriem. Nu trebuie să le inoculăm ideea de nereușită. Nu se poate învăța cu teamă. Rezultatele de la această simulare nu vor fi relevante”, a declarat a mai declarat Ofelia Burtea, profesor de limba română.

La examene elevii primesc trei puncte pe comentarii memorate

Profesorul Ofelia Burtea subliniază că în continuare la examenele pe care elevii le susțin la Limba și literatura română, se acordă punctaj mare pentru memorarea comentariilor. Un elev bun, care are multe lecturi, dar care nu are comentariile învățate poate obține doar nota 7 la simulare.

”Subiectele la bacalaureat au următoarea notare. Textul nonliterar la prima vedere are trei puncte, eseul argumentativ pornind de la textul nonliterar are două puncte. Acestea sunt cerințele a și b, de la primul subiect. La subiectul al doilea, elevii au text literar la prima vedere și se cere să îl comenteze subliniind și apartența la curentul literar și are un punct. Dacă face primele subiecte un elev ia nota 7. Este păcat pentru cei care sunt elevi buni să îi vadă o asemenea notă în dreptul lor la simulare. Și asta pentru că la subiectul al treilea se acordă trei puncte și se cere informație pură, comentarii, toceală, exact ce este toxic. Cei care nu au parcurs comentariile s-ar putea trezi cu note mici și nu cred că ar fi benefic pentru ei”, a mai spus profesorul d