Alex Găman, vicepreşedintele CJE: Vom relua discuţiile pentru transport gratuit în Craiova

Alex Găman, vicepreşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor Dolj prezent la emisiunea „Teză la Radio”, difuzată de Radio Sud vorbeşte despre următoarele acţiuni care vor avea loc pe plan local.

Elevii din Craiova spun că vor relua negocierile pentru a obţine transport gratuit.

„Nu am mai fost la întâlniri cu reprezentanţii administraţiei locale, pe tema transportului comun pentru că am fost prinşi cu organizarea Adunării Generale a Elevilor. Acest eveniment s-a organizat la Craiova şi a fost nevoie să ne ocupăm de toată logistica. În perioada următoare vom relua însă acţiunile locale. Ne dorim să reluăm discuţiile pe tema transportului gratuit în Craiova”, a spus vicepreşedintele CJE Dolj.

De asemenea, elevii spun că vor continua campania pentru a îmbunătăţi condiţiile igienico-sanitare din şcoli.



„Campania privind situaţia grupurilor sanitare a început în şcolie din Craiova. Până acum putem spune că am avut succes cu demersurile noastre. Am reuşit ca, la şcolile la care am solicitat, să se asigure şi curăţenie dar şi produse de igienă”, a mai spus vicepreşedintele CJE Dolj.

Tot în cel de al doilea semestru al acestui an şcolar, elevii din cadrul CJE Dolj vor derula şi o campanie umanitară. „Lucrăm la o campanie de donare de sânge. Va fi o campanie care are scop umanitar. Ne dorim să conştientizăm în rândul tinerilor cât este de important să donezi pentru a salva una sau mai multe vieţi”, a mai spus Alex Găman.

Mai multe informaţii despre ceea ce vor face elevii din cadrul Consiliului Judeţean al Elevilor Dolj aflaţi din emisiunea „Teză la Radio”.