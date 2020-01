Peste 100 de concursuri şi olimpiade şcolare pentru elevii în Dolj

Elevii care vor să facă performanţe şcolare în cel de al doilea semestru al acestui an şcolar au la dispoziţie peste 100 de concursuri şi olimpiade şcolare. Totodată, Craiova va găzdui patru olimpiade şi concursuri naţionale, anunţă reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

Inspectorii şcolari au centralizat olimpiadele şi concursurile şcolare care se vor derula în cel de al doilea semestru al acestui an şcolar în judeţul Dolj. Elevii au la dispoziţie peste 100 de concursuri şi olimpiade şcolare la toate disciplinele.

„În semestrul al doilea, la nivelul judeţului nostru se vor organiza peste 100 de competiţii şcolare. Acestea vor fi organizate pe două mari secţiuni. Pe de o parte, olimpiadele şcolare, pe de altă parte, concursurile şcolare. La categoria concursuri şcolare avem două tipuri, respectiv concursuri judeţene şi concursuri naţionale, care sunt cuprinse şi în calendarul Ministerului Educaţiei Naţionale”, a declarat inspectorul șciolar general adjunct, Mihaela Jianu.

Patru concursuri naționale se vor desfășura în Craiova

Inspectorii şcolari mai spun că, în acest an, Craiova va găzdui patru competiţii naţionale.

” La nivelul judeţului nostru se vor organiza patru olimpiade naţionale. Avem pentru disciplina biologie Concursul Naţional „George Emil Palade”, pe 6 iunie, care se va desfăşura la Şcoala Gimnazială „Alexandru Macedonski” din Craiova. Este un concurs online. Pe 9 mai va fi Concursul Naţional Mica Olimpiadă „Terra”, a cărei gazdă va fi Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade” din Craiova. Aceasta este o olimpiadă interdisciplinară. În luna martie, vom avea concursul „Craiova Piano”, care un concurs cu participare internaţională. Concursul va fi la Liceul de Arte Craiova. Şi, nu în ultimul rând, suntem gazda Olimpiadei de Limbi Romanice, care are două secţiuni: una de limba franceză şi alta de limba spaniolă. Craiova va găzdui secţiunea de limba franceză, în perioada 7-11 aprilie. Secţiunea de spaniolă va fi la Târgu Jiu“, a precizat Mihaela Jianu, inspector şcolar general adjunct.

Trei dintre competiţiile naţionale care vor fi găzduite la Craiova vor avea şi etape judeţene. Concursul de biologie „George Emil Palade“ va avea faza judeţeană pe 9 mai, la Şcoala Gimnazială „Alexandru Macedonski“. Pentru Mica Olimpiadă „Terra“, etapa judeţeană este pe 29 februarie, la Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul“, iar pentru Olimpiada de Limba franceză, etapa judeţeană va fi în perioada 29 februarie – 7 martie, la Colegiul Naţional „Ştefan Velovan“.

Primele competiţii – chiar în acest weekend

Primele concursuri şcolare se vor derula chiar în acest weekend. Este vorba de două competiţii interdisciplinare.

„Pe 18 ianuarie va fi un concurs interdisciplinar la Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade” din Craiova, Mathematics English Testing System. Etapa interjudeţeană va fi pe 26 februarie la Şcoala „Sfântul Gheorghe”. Tot sâmbătă, 18 ianuarie, găzduim faza judeţeană a Concursului intejudeţean „Ştefan Hepiteş”, la Colegiul „Ştefan Velovan”“, a precizat inspectorul şcolar general adjunct, Mihaela Jianu.

La categoria limba română şi limbi străine sunt 12 concursuri şcolare.

„La nivelul şcolilor se desfăşoară o mulţime de alte concursuri. La Limba română avem un concurs interdisciplinar „Cultură şi spiritualitate”, care cuprinde două secţiuni: română şi religie. Avem concursuri şi pe partea educativă, consiliere şi orientare. Pentru limbile străine, la engleză-germană avem 11 competiţii, din care două olimpiade, respectiv de engleză şi de limba germană, şi nouă concursuri. Dintre acestea, la limba engleză avem Concursul “Colţ de rai“ / „A spot of heaven”, pe 2 martie, Concursul „Tune into english” – 13 martie, „Things in my life” – 14 februarie, “Express Yourself“ – 13 martie“, a precizat inspectorul şcolar general adjunct, Mihaela Jianu.



La matematică, concursurile şcolare încep din luna februarie.

„La matematică, vom avea pe 8 februarie etapa locală a Olimpiadei Naţionale. Aceasta se va desfăşura la Şcoala „Sfântul Dumitru” şi la Colegiul Naţional „Ştefan Velovan” pe gimnaziu şi liceu, iar etapa judeţeană, pe 14 martie, la Colegiul Energetic din Craiova. Pe 14 martie va avea loc şi Concursul Naţional de Matematică Aplicată “Adolf Haimovici“. Ambele competiții școlare vor avea faza naţională la Iaşi“, a mai precizat inspectorul şcolar Mihaela Jianu. Elevii care vor obţine performanţe, în special la olimpiadele şcolare, vor beneficia şi de burse şcolare.