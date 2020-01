Şcolile din Dolj trec la configurarea posturilor pentru profesori

Unităţile de învăţământ din judeţul Dolj încep configurarea posturilor pe care le au la dispoziţie pentru încadrarea cu personal didactic. Potrivit conducerii ISJ Dolj în acest an, la unele etape de mişcare de personal pot participa şi profesorii care au decizii pe durata viabilităţii postului. Aceştia se pot transfera sau chiar pot face schimb. În plus, în acest an, încadrarea se va face ţinând cont şi de discipinele opţionale.

În luna ianuarie, mişcarea personalului didactic va începe cu revizuirea deciziilor pentru cadrele didactice care predau în şcoli ce au suferit modificări la titulatură. Cadrele didcatice care au decizie pe durata viabilităţii postului trebuie, de asemenea, să primească în acest an decizie de la inspectorul şcolar general pentru a putea participa la alte etape de mişcare de personal.



„Se revizuiesc deciziile în cazul în care au survenit modificări asupra titulaturii şcolare. Este vorba de colegiile care au fost transformate în licee tehnologice, dar şi unităţile şcolare care şi-au schimbat denumirea. Până pe data de 31 se vor emite de către inspectoratele şcolare deciziile de repartizare pe post pentru cadrele didactice angajate cu contract de muncă pe perioada viabilităţii postului pentru ca aceste tipuri de cadre didactice să poată participa la etapele următoare de mişcare de personal. Profesorii care au decizii pe durata viabilităţii postului se pot şi transfera şi pot face schimburi cu alţi colegi care sunt în situaţii similare în sensul întregirii normei, dacă au ore în două unităii şcolare“, a precizat inspectorul şcolar general Monica Leontina Sună.





Profesorii pensionabili pot cere să continue activitatea

La finalul lunii ianuarie se vor stabili şi cadrele didactice care rămân titulare pe post peste vârsta de pensionare.



„Tot în luna ianuarie, personalul care îndeplineşte vâsta de pensionare poate depune cerere pentru menţinerea în activitate ca titulari tot în luna ianuarie. Pentru menţinerea titularilor la cerere peste vârsta de pensionare, aprobarea cererilor se face la nivelul unităţilor de învăţământ. Femeile pot opta pentru continuarea activităţii până la îndeplinirea vârstei de 65 de ani, conform hotărârii Curţii Constituţionale. Până la 65 de ani, doamnele profesoare depun cerere doar dacă vor să se pensioneze. Dacă nu depun cerere, rămân de drept titulare pe post”, a mai precizat inspectorul şcolar general, Monica Sună.

De asemenea, până pe data de 22 ianuarie, se vor constitui posturile și se vor soluţiona cererile de întregire şi cele de completare a normei didactice, la nivelul unităţii şcolare. Conform metodologiei pentru mişcarea personalului, cadrele didactice detaşate din cauza restrângerii de activitate pot deveni titulare în şcoala în care sunt detaşate dacă se eliberează un post în specialitate.