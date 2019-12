În Dolj, școlile au deficit de personal

Reprezentanţii sindicatului „Spiru Haret“ Dolj spun că anul acesta au mai fost câştigate unele drepturi salariale, dar că învăţământul preuniversitar a rămas la limita de subzistenţă. Ei susțin că şcolile din Dolj au deficit de personal didactic dar și nedidactic.

Învăţământul preuniversitar are ca minus în continuare slaba finanţare, care afectează dezvoltarea infrastructurii, dar şi angajarea de personal necesar. Astfel, şcolile din Dolj au ajuns ca la unele capitole să aibă deficit de personal şi de peste 50%.



„La minusuri avem finanţarea per elev, care este la limita de subzistenţă. Finanţarea per elev reprezintă, din punctul meu de vedere, o frână în dezvoltarea infrastructurii, a dezvoltării bazei de pregătire şi a dotărilor cu materiale, dar şi o frână în angajarea personalului de care are nevoie unitatea de învăţământ. Mă refer la consilierii şcolari de care are nevoie fiecare unitate de învăţământ. În Dolj, este un deficit de peste 50% de consilieri şcolari”, a precizat președintele sindicatului ”Spiru Haret”- Filiala Dolj.

Paza asigurată cu personal didactic și nedidactic

Deficit este și la personalul nedidactic în unitățile școlare din Dolj.

„Unităţile de învăţământ au un mare deficit şi de personal nedidactic. colegi de-ai noştri sunt dislocaţi. De multe ori sunt mutaţi pe alte sectoare la nivelul unităţii de învăţământ. Chiar şi în acest serviciu de pază, care alături de colegii profesori sunt obligaţi să asigure paza unităţii de învăţământ. Este inadmisibil ca un profesor care s-a pregătit atâţia ani să i se treacă în „fişa postului” asigurarea pazei unităţii de învăţământ. În acest sens, în luna noiembrie am făcut o scrisoare deschisă alături de preşedintele Federaţiei Naţionale a Părinţilor- Filiala Dolj, prin care am încercat să tragem un semnal de alarmă şi să cerem sprijinul autorităţilor locale de a asigura paza, iluminatul și îngrădirea corespunzătoare a unităţilor şcolare“, a declarat Nicuşor Cotescu, preşedintele sindicatului „Spiru Haret“ Dolj.

De altfel, reprezentanţii sindicatului au mai spus că, potrivit unui acord pentru Educaţie, bugetul trebuia să crească anual cu 15%.

Clase supraaglomerate şi programe încărcate

Sindicaliştii au mai spus că se cer performanţe cu elevii în condiţiile în care clasele sunt supraaglomerate, iar programele sunt neatractive.



„În continuare avem un număr mare de elevi la clase şi la grupă. De multe ori, sunt situaţii în care efectivele sunt duble faţă de maximele prevăzute de Legea educaţiei naţionale. În aceste condiţii, profesorii trebuie să depună un efort inuman pentru a asigura un învăţământ de calitate. În plus, performanţele şcolare nu se pot obţine dacă nu umblăm şi la programele şcolare, care sunt în continuare neatractive şi foarte încărcate. Nu se umblă nici la manuale, care au conţinut ştiinţific şi academic foarte ridicat“, a mai spus preşedintele sindicatului „Spiru Haret“ Dolj.

Liderii de sindicat au mai atras atenţia că imaginea şcolii în societate nu este foarte bună. „Un studiu realizat de două fundaţii de cercetare şi bussines arată că doar 3,5% dintre absolvenţii de studii din România vor să mai urmeze profesia de dascăl, faţă de 9,3%, media la nivelul Uniunii Europene. În România, profesia de dascăl a devenit indezirabilă, prost plătită, lipsită de respect din partea părinţilor, fapt care se transmite involuntar şi copiilor“, a subliniat preşedintele sindicatului „Spiru Haret“ Dolj.

Ce drepturi salariale au fost obţinute în 2019

Liderii de sindicat au spus că în 2019, prin negocieri sindicale, beneficiază de spor de suprasolicitare neuropsihică şi personalul didactic de îndrumare şi control, iar profesorii de la învăţământul profesional au un spor de 15%. Astfel de sporuri vor fi negociate anul viitor şi pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic, spun sindicaliştii doljeni.



„La plusuri putem adăuga faptul că, prin negocieri sindicale, la nivelul federaţiei noastre cu Ministerul, cu Guvernul, cu reprezentanţi din Parlamentul României a apărut Legea nr. 61/2019, care a reparat o nedreptate pentru o categorie din învăţământul preuniversitar. Este vorba de acel spor de 10% de suprasolicitare neuropsihică ce nu se acorda personalului de conducere, îndrumare şi control. În continuare, rămâne personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic care nu sunt prinşi pentru acest spor şi pentru anul viitor avem în vedere să se corecteze. Prin această lege au fost prinşi cu un spor de 15% și colegii noştri din învăţământul special integrat şi din centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională”, a precizat Nicușor Cotescu.

În ceea ce priveşte plata diferenţelor salariale obţinute prin hotărâri judecătoreşti, anul viitor se va plăti ultima o tranşă de 35%, rezultată din Legea nr. 85/2016.

“ A mai apărut o prevedere ca salariul de bază să rămână la fel pentru colegii care promovează în grad superior dacă în urma calculelor salariul ar scădea. De altfel, tot la plusuri se află faptul că s-au acordat vouchere de vacanţă pentru personalul din învăţământul preuniversitar. Totodată, s-au plătit toate hotărârile judecătoreşti privind drepturile salariale şi dobânzile aferene care au decurs din Legea nr. 221/2008 şi 330/2009, rămânând în plată doar ultima tranşă pentru anul viitor. Este o tranşă de 35%, rezultată din Legea nr. 85/2016“, a precizat preşedintele sindicatului „Spiru Haret“ Dolj.