Cu ce oferte au venit angajatorii la Forumul Carierei pentru studenţi

Universitatea din Craiova organizează, timp de două zile, cea de a patra ediţie a Forumului Carierei, eveniment care reunește elevi și studenți, antreprenori, autorități și instituții locale. La această ediţie şi-au anunţat prezenţa 30 de firme mari din regiune, care vin să-și prezinte locurile de muncă vacante, dar și să le ofere studenților interesați internship-uri. La deschiderea oficială, reprezentanţii celor mai mari companii au precizat şi ce aşteptări au de la studenţi.

Forumul Carierei este un eveniment care se organizează, de patru ani, în fiecare toamnă, la Universitatea din Craiova. Prin acest forum, angajatorii şi studenţii îşi dau întâlnire şi discută despre oportunităţile de carieră, dar şi despre internship-uri şi cerinţe.

În acest an, au venit la Forumul Carierei 30 de angajatori din domenii diferite de activitate: IT, producția de componente auto sau industria agro-alimentară. Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc ieri în Aula „Regele Mihai I“ a Universităţii din Craiova, fiind prezenţi studenţi, reprezentanţi ai mediului economic, dar şi reprezentanţi ai administraţiei publice locale.

Opinia autorităţii locale



„Sunt onorat să mă aflu astăzi aici, alături de dumneavoastră. Descopăr cu plăcere că ceea ce a pornit, cu câțiva ani în urmă, ca inițiativă a unui grup de studenți ai Facultății de Litere, a devenit, astăzi, o tradiție a Universității din Craiova.

Vorbim despre Forumul Carierei, organizat în fiecare toamnă și ajuns astăzi la cea de-a patra ediție. În plus, îmi face o deosebită plăcere să văd că de la an la an sunt din ce în ce mai multe companii interesate să investească în Craiova și, mai mult decât atât, își îndreaptă atenția spre absolvenții Universității din Craiova.



Un exemplu cât se poate de clar este parteneriatul încheiat între Primăria Craiova, Universitate și Compania Ford, prin intermediul căruia au fost puse bazele celui mai important proiect de antreprenoriat social – CRAF, singurul de acest fel din Europa și cu care candidăm la Excelența în antreprenoriat la Gala Asociației Municipiilor din România, care va avea loc sâptâmâna viitoare, la București, cel mai onorant titlu pentru o administrație locală“, a precizat Stelian Bărăgan, viceprimarul Craiovei.

Mai mulţi agenţi economici în Craiova

De altfel, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Cosmin Vasile, a precizat că agenţii economici au fost sprijiniţi să vină în zonă.



„Mă bucur că acestui demers generos i s-au alăturat, în număr mare, exponenții mediului de afaceri, venind în întâmpinarea tinerilor care își conturează viitorul profesional. Consiliul Județean Dolj a acționat cu toată convingerea pentru a stimula crearea locurilor de muncă prin atragerea investițiilor. De altfel, prima noastră platformă economică, Parcul Industrial Craiova, care a condus, de-a lungul timpului, la apariția unui număr de aproximativ 1.600 de posturi, este un succes din acest punct de vedere, fiind astăzi ocupată integral de companii. În continuarea strategiei pe care am definit-o, am înființat o nouă infrastructură de afaceri, High-Tech Industry Park, pe care ulterior am și extins-o până la un total de aproape 30 de hectare de teren, tocmai pentru a răspunde interesului crescut al întreprinzătorilor. În prezent, aici se regăsesc 37 de agenți economici, care s-au angajat să creeze 2.000 de locuri de muncă“, a spus Cosmin Vasile, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Dolj.

Ce cer angajatorii

Angajatorii prezenţi la eveniment au spus că este important ca studenţii să fie incluşi în firme încă din perioada studiilor, pentru a avea oameni bine pregătiţi.



„Sunt prezent în calitate de conducător al unei companii de IT cu activităţi în domenii de vârf. Avem proiecte în domeniul spaţiului pentru observarea pământului sau misiuni ştiinţifice, pentru aeronautică sau chiar pentru industrie. În calitate de conducător al acestei companii am susţinut dintotdeauna integrarea studenţilor în mediul economic, cunoaşterea lor, pentru că suntem interesaţi ca, atunci când angajăm, să avem oameni deja pregătiţi. Şi vreau să spun că nu am plecat ca şi companie să vânăm de la alţii, pentru că aşa se face de multe ori, ci întotdeauna am avut studenţi care au intrat la noi în companie şi au rămas.

Având în vedere că această companie s-a format în 1991 ca un start-up, acum face parte dintr-un grup multinaţional, foarte mulţi oameni care au trecut prin firma noastră fie au rămas, fie sunt în alte multinaţionale. Zona este promiţătoare, dar fără o forţă de muncă bine pregătită este greu. Deja în mediul IT se simte nevoia de a avea oameni bine pregătiţi. Am susţinut mereu studenţii să se formeze prin Erasmus, internship, şi acum prin programul Elit. Identificăm studenţi care corespund cerinţelor noastre“, a spus Mircea Grosu, de la compania CS România.

Ce oferă angajatorii

Au fost şi angajatori care au spus că vor să îşi crească personalul, precizând că au disponibile multe joburi.



„Compania noastră, la fel ca toţi colegii noştri din domeniul IT, oferă oportunităţi de dezvoltare multiple prin joburile pe care le pune la dispoziţie. Avem joburi de înaltă tehnologie pentru industria de automotive, în special, şi joburile acestea au nevoie de studenţi şi de specialişti pe care Universitatea din Craiova îi pregăteşte. Facem asta de 12 ani în Craiova. În 2007, atunci când eu m-am alăturat ca student, eram 60 de colegi în companie. Recent, am atins pragul de 300 de angajaţi şi mergem cu paşi repezi câtre pragul de 400 de angajaţi. Toată această evoluţie nu putea fi posibilă fără suportul Universităţii din Craiova şi fără suportul şcolilor craiovene“, a spus Laura Dimescu, de la Hella România.



Prezenţi şi reprezentanţii băncilor

De altfel, au fost prezenţi şi reprezentanţi ai băncilor. „Noi avem posbilitatea să punem la alegerea dumneavoastră mai multe oportunităţi de carieră, începând de la un entry-level, parte de intrneship, şi chiar în momentul de faţă avem la sucursala din Craiova zece studenţi care sunt într-un intership. Mehedinţiul are 14 studenţi. În mod constant vă aducem în rândurile noastre să ne fiţi colegi, pentru că doar aşa puteţi vedea dacă vă place acest domeniu, dacă vă regăsiţi în acest domeniu şi învăţaţi de la fiecare dintre noi micile noastre secrete“, a spus Laura Baglioni, de la BCR.



Firmele își vor expune oferta cu locurile de muncă și stagiile de practică în holul central al Universității din Craiova inclusiv astăzi, 28 noiembrie.



În paralel, la sediul fiecărei facultăți, se vor desfășura ateliere ale carierei. Acestea vor fi organizate fie cu ajutorul firmelor participante la eveniment, fie cu sprijinul autorităților locale.



Evenimentul urmărește crearea şi dezvoltarea unor mecanisme complementare de sprijin pentru evoluţia în carieră a studenților.