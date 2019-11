Daria, eleva pe care profesorii o văd pe marile scene ale lumii

Daria, o fată de doar 15 ani din judeţul Olt, a impresionat profesorii de la Liceul de Arte „Marin Sorescu“ din Craiova cu vocea pe care o are. Aceştia o descriu ca fiind o adolescentă cu o voce foarte matură şi puternică pentru vârsta ei şi spun că are atuu-uri care o pot duce repede pe marile scene ale lumii. Fata este la liceu de doar două luni şi se pregăteşte pentru concursuri naţionale şi internaţionale, unde se va întâlni cu voci putenice din diverse ţări.

Cunoscută în şcoală pentru talentul său

Daria Maria Joiţa şi-a făcut studiile gimnaziale la Liceul „Nicolae Titulescu“ din Slatina, judeţul Olt. În vara acestui an, a avut, la fel ca toţi colegii de vârsta ei, examen de admitere în clasa a IX-a. Planul ei era să urmeze un profil pedagogic la un liceu din judeţul Olt şi se vedea învăţătoare. Adolescenta era cunoscută însă la nivelul şcolii ca o fată cu mult talent muzical. La evenimente importante nu lipsea de pe scenă, făcând parte dintre elevii care asigurau programul artistic. „Eram mereu invitată la evenimentele pe care le organiza şcoala. Cântam. La început mai mult muzică uşoară, apoi canto clasic“, explică Daria.



Eleva spune că profesoara ei de muzică de la clasă i-a spus mereu că are talent şi i-a deschis drumul spre muzică.

„Am urmat gimnaziul la Liceul “Nicolae Titulescu” din Slatina. În clasa a VI-a, doamna de muzică care a venit atunci la clasa noastră a descoperit că am talent şi a ţinut să mă susţină. Aveam un fel de şcoală de muzică în liceu şi m-a dus să urmez cursuri de teoria muzicii, apoi cursuri de xilofon. Şi părinţii mei au văzut în mine un potenţial şi m-au adus la cursuri la Palatul Copiilor din Craiova. Aici am întâlnit un cadru didcatic care mi-a spus că am talent şi că pot cânta şi canto clasic. Şi am început să exersez. Mergeam şi la concursuri. Am multe premii şi pe canto clasic. Într-o zi am ţinut să arăt şi doamnei profesor un video cu mine în care cântam canto clasic. I-a plăcut foarte mult şi mi-a zis că ar fi păcat să nu investesc în acest talent al meu“, povesteşte Daria.

Un telefon a schimbat planul iniţial

Profesoara de muzică a fost cea care i-a schimbat planurile pentru admiterea în clasa a IX-a. „Eu îmi doream să ajung învăţătoare. Îmi plăcea foarte mult ideea că o să lucrez cu copiii. Cred că până la urmă în alegerea mea a fost şi mâna destinului. Într-o seară, la o oră destul de târzie, a sunat doamna profesoară de muzică pe care o aveam la clasă, la liceul din Slatina. Mi-a spus că trebuie să vin la Liceul de Arte din Craiova, să mă asculte un profesor. Atunci totul s-a schimbat. Am simţit şi eu asta. Şi am ales muzica. Am avut şi susţinere foarte mare din partea părinţilor“, povesteşte Daria.

Încurajată de părinţi, dar şi de profesorul de la clasă, Daria a ajuns la Liceul de Arte din Craiova. S-a întâlnit în şcoală cu profesorul pe care îl are acum la clasă, Adrian Ghidiceanu.

„A venit împreună cu părinţii şi cu doamna profesor, căutând un profesor de canto care s-o asculte, s-o evaluze şi să o încurajeze. Întâmplarea a făcut ca eu să fiu prin preajmă. Am ascultat-o şi mi-am dat seama imediat că în spate se ascunde o comoară vocală, şi nu am lăsat-o să plece în altă arte. Am insistat la părinţi că aici e locul cel mai bun ca să se poată dezvolta, să continue”, povesteşte profesorul.

Daria este o provocare şi o bucurie

Daria a susţinut apoi admiterea la canto. Erau yece locuri şi zeci de candidaţi. Ea a fost admisă prima, cu cel mai mare punctaj. Este descrisă la superlativ de profesorul său de canto, care spune despre Daria că este şi pentru el o provocare.

„Nu este uşor să lucrez cu Daria. Ea are o voce matură pentru vârsta ei de 15 ani. De obicei, abia acum fetele îşi descoperă vocea. La ea, vocea este deja formată, presupune mult lucru şi mult studiu. În acelaşi timp, trebuie să am grijă că ea este un copil, are sensibilităţi specifice unui copil şi nu trebuie exagerat. Pentru mine este o provocare şi o bucurie să lucrez cu ea. Am avut şi în trecut elevi capabili, care acum sunt studenţi la Conservator sau solişti pe scene. Din experienţa pe care o am, îi prevăd că în cel mai scurt timp o să ajungă acolo unde îşi doreşte şi ea, pe scenele din ţară, dar şi peste hotare. Are toate atuurile necesare“, spune profesorul Adrian Ghidiceanu.



Şi visul Dariei este să cânte pe marile scene ale lumii. „Modelul meu este Angela Gheorghiu. Este o voce care îmi place şi simt că am o voce apropiată de a ei. Am şi studiat un cântec al său cu care m-am prezentat într-un concurs şi am obţinut Marele Trofeu“, spune Daria. Atunci când este întrebată dacă i se pare ceva greu, Daria spune că cea mai grea a fost despărţirea de părinţi. Şi ochii i se umplu de lacrimi pe care încearcă să le ascundă, zâmbind repede cu speranţă. „A fost grea despărţirea de părinţi şi de surori. Mai am acasă două surori, cea mijlocie de 13 ani şi cea mică de patru ani. Dar sunt o fire care luptă. Muncesc foarte mult şi cred că voi reuşi să ajung ceea ce îmi doresc, să am o carieră de succes“, spune Daria.

Implicată în multe proiecte

Adolescenta este antrenată intens pentru a face faţă unor competiţii naţionale şi internaţionale. „Avem mai multe proiecte pe care le desfăşurăm în şcoală şi în afara şcolii. În prima fază, avem un concurs la Piteşti, peste o săptămână, după care ne îndreptăm atenţia către Crăciun. Iar din 2020 vom merge la concursuri naţionale şi internaţinale, unde vom da piept cu cei din ţară şi din străinătate. Cred în şansa ei şi cred în rezultatele ei. Avem un concurs la Belgrad, şi acolo vom concura cu solişti din multe ţări, printre care şi cei din Rusia, care sunt bine pregătiţi. Apoi mai sunt concursuri în Franţa şi în Elveţia“, a mai spus profesorul Adrian Ghidiceanu.

Pentru Daria, competiţiile care o aşteaptă sunt provocări ce îi vor măsura talentul, dar şi nivelul de pregătire.