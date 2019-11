Elevii au prima hartă interactivă cu școli și angajatori

Şcolile profesionale, cu specializările pe care le au, precum şi firmele care desfăşoară activităţi în domeniile respective, dar şi numărul de angajaţi se regăsesc acum pe o hartă interactivă, pe site-ul meserii.ro. Anunţul a fost făcut, ieri, de Gabriel Costache, vicepreședintele Autorităţii Naționale pentru formare profesională inițială în sistem dual, prezent la Craiova la promovarea ofertei educaţionale în mediul economic. Cu acest prilej a mai anunţat că, pe viitor, învăţământul dual se va extinde şi la liceu, dar şi în mediul universitar.

Managerii de unităţi şcolare cu profil tehnic, dar şi reprezentanţi ai agenţilor economici şi inspectorii şcolari au fost prezenţi, ieri, în amfiteatrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, la promovarea ofertei şcolare în mediul economic doljean.

Acesta este al doilea an când se organizează o asemenea întâlnire, care are drept scop promovarea unui parteneriat activ între furnizorii de educaţie şi formare profesională în condiţii reciproc avantajoase. Activitatea a avut loc în amfiteatrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. A fost prezent şi vicepreşedintele Autorităţii Naționale pentru formare profesională inițială în sistem dual, Gabriel Costache, care a precizat că a crescut constant solicitarea pentru învăţământul dual.

„Autoritatea Națională pentru formare profesională inițială în sistem dual a fost înfiinţată la sfârşitul anului trecut pentru a veni în sprijinul agenţilor economici să găsească forţă de muncă calificată. La sfârşitul acestui an şcolar vom avea şi prima promoţie de absolvenţi ai învăţământului dual. Solicitările pentru acest tip de învăţământ cresc. Pentru anul şcolar 2019-2020 a fost ocupat un procent de 75% din oferta educaţională. Avem 16.000 de copii în România care se pregătesc pentru o formă de învăţământ dual. Ne dorim să facem învăţământ dual şi la liceu, şi la universitate, pentru că agenţii economici au solicitat ingineri.

Această formă de învăţământ nu am inventat-o noi. În Germania se face de 30 de ani învăţământ dual. În România a fost implementat după modelul Braşov. Această formă de învăţământ se face doar la cererea agenţilor economici. Aceştia pot face solicitările până pe 22 noiembrie, dar se pot primi şi după această dată“, a spus Gabriel Costache.

Ce date oferă harta interactivă

Vicepreședintele Autorităţii Naționale pentru formare profesională inițială în sistem dual a mai precizat că, împreună cu agenţii economici, a realizat prima hartă interactivă a şcolilor profesionale, care oferă date utile elevilor, mediilor economice, dar şi primăriilor.



„Am înfiinţat prima hartă interactivă. Poate fi accesată pe meserii.ro. Pe această artă interactivă se dă căutare după o meserie şi apar, ca rezultat al căutării, şcolile profesionale care au acea specializare, dar şi agenţii economici care desfăşoară activităţi în domeniile respective. De exemplu, am căutat meseria de cizmar. În România se găsesc în acest moment 2.000 de firme care au activitate în acest domeniu, cu 50.000 de angajaţi. Există doar o singură şcoală care are o astfel de specializare, la Târgu Frumos, în judeţul Iaşi, care are zece locuri. De asemenea, am mai căutat confecţioner îmbrăcăminte şi pielărie. Nu există nici o clasă cu această specializare în România. În schimb, sunt 4.503 firme care au nevoie de forţă de muncă în acest domeniu.

Această hartă interactivă poate fi de ajutor elevilor, care pot să vadă specializările şcolilor pofesionale şi firmele care angajează. Este o hartă de ajutor agenţilor economici pentru că pot să vadă unde sunt meseriaşi. Poate fi utilă şi primăriilor, să vadă unde este fluxul de personal şi transferul de muncă spre alte judeţe. Totodată, harta interactivă este cea mai bună variantă de promovare a învăţământul profesional“, a mai spus Gabriel Costache.



Este nevoie de conferințe cu părinții

Vicepreședintele Autorităţii Naționale pentru formare profesională inițială în sistem dual a subliniat că este nevoie şi de informarea corectă a părinţilor.

„Avem nevoie şi de ajutorul şcolilor pentru a face conferinţe cu părinţii. Am creat o idee preconcepută: dacă nu înveţi, mergi la profesională. Această idee ne-a dus într-un mare impas, din care trebuie să ieşim. Avem firme în România care plătesc şi 1.300 de lei pe lună pentru fiecare elev, cazare şi masă, să facă şcoală. La finalul studiilor, elevul respectiv se poate angaja şi să lucreze pe maşinării de ultimă generaţie. Şi sunt elevi care s-au angajat şi au continuat şi studiile“, a mai spus vicepreşedintele Gabriel Costache.

De altfel, şi preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj, Gabriel Vlăduţ, a precizat că „învăţământul dual nu este oaia neagră a învăţământului. Este o formă normală şi reală care creează competitivitate şi plusvaloare în mediul economic“.

În Dolj a crescut cifra de şcolarizare

Potrivit inspectorilor şcolari, în Dolj a crescut numărul locurilor la învăţământul profesional.

„Dacă este să facem un istoric al învăţământului profesional, în 2012 am pornit cu 200 de locuri şi şapte specializări cu şcolarizare de doi ani. În 2014 a apărut învăţământul profesional de trei ani şi aveam 875 de elevi şi 18 calificări profesionale. În 2017 a apărut învăţământul profesional dual şi aveam 1.417 locuri, din care 125 erau la dual. În 2019, am ajuns la 2.695 şi 37 de calificări profesionale, şi 277 de elevi la învăţământul dual. Ne dorim ca şi activitatea de azi să o putem contabiliza într-o cifră de şcolarizare mai mare“, a spus inspectorul şcolar general Monica Leontina Sună.

Î

n acest sens, agenţii economici sunt aşteptaţi să depună solicitări pentru înfiinţare de noi specializări. Până acum au fost înregistrate cereri pentru 200 de locuri. „Avem 200 de locuri în învăţământul dual pentru judeţul Dolj şi este important de spus că sunt în domenii care se dezvoltă în Dolj. Sunt domeniile electric, mecanic, dar şi confecţioner articole din piele şi înlocuitori. Eu sunt sigură că vor mai veni solicitări“, a spus Lucia Purcărescu, expert în învăţământul profesional şi tehnic.