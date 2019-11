(Audio) Monica Sună: Se construiesc noi unităţi şcolare în Dolj

În judeţul Dolj se construiesc patru noi unităţi de învăţământ, a anunţat inspectorul şcolar general, Monica Sună, la Radio Sud, în cadrul emisiunii „Teză la radio”.

„În judeţul nostru s-a investit mult în infrastructura şcolară. Avem patru noi clădiri aflate în curs de execuţie. Este vorba de trei clădiri construite prin Programul PNDL1 şi o grădiniţă construită prin Reforma educaţiei timpurii. Unităţile şcolare care se construiesc de la zero sunt Grădiniţa cu program normal nr 1 Băileşti şi încă trei unităţi cu statut de structură la Brădeşti. Este vorba de Grădiniţa de la Tatomireşti, Grădiniţa Răcari şi Grădiniţa Brădeşti. Sunt unităţi şcolare care vor fi date cu siguranţă în folosinţă din anul şcolar următor. Şi nu sunt singurele. Avem o grădiniţă nouă care deja a fost dată în folosinţă la Valea Stanciului”, a precizat inspectorul şcolar general Monica Leontina Sună.

Zeci de unităţi de învăţământ au fost reparate sau reabilitate



În ceea ce priveşte infrastructura şcolară, inspectorul general Monica Sună a mai precizat că atât în 2018 cât şi în 2019, zeci de unităţi şcolare din Dolj au beneficiat de investiţii.

„Avem peste 83 de clădiri care au beneficiat de lucrări la faţade sau au fost reabilitate în perioada 2018-2019. La acestea se adaugă unităţile şcolare la care s-au făcut lucrări prin Hotărârea de Guvern 363/2019, pentru a avea toalete interioare. Sunt peste 40 unităţi care au fost cuprinse în respectiva hotărâre de Guvern. La unele unităţi şcolare s-a apelat la grupuri sanitare sub formă de module, iar la altele au fost construite noi toalete sau au fost reparate cele existente. O parte din lucrări s-au finalizat, iar altele sunt în execuţie. Noile grupuri sanitare vor îmbunătăţi condiţiile din şcoli şi vor duce şi la autorizarea igienico-sanitară. Oricum, de la an la an, numărul de unităţi şcolare care nu aveau aviz ISU sau DSP a scăzut”, a mai spus inspectorul şcolar general Monica Leontina Sună.

Se va actualiza oferta educaţională a unităţilor de învăţământ



În cadrul emisiunii radio, inspectorul şcolar general vorbeşte despre programele educaţionale alternative, despre bursele elevilor dar şi despre actualizarea ofertei educaţionale.

„Săptămâna viitoare organizăm evenimentul „Promovarea ofertei şcolare în mediul economic doljean”. Invităm la sediul Inspectoratului Şcolar toţi agenţii economici dar şi reperezentanţii unităţilor care au învăţământ profesional şi tehnic. Această întâlnire are scopul de a corela oferta educaţională cu cerinţele de pe piaţa muncii. Va fi o întâlnire în care vom vorbi inclusiv de exemple de bună practică”, a mai spus reprezentantul ISJ Dolj.

