Gemenii geniali ai Craiovei

La doar 18 ani, Mihai Cristian şi Adrian Gabriel Anghel, doi frați gemeni de la Liceul de Arte „Marin Sorescu“ din Craiova, fac lucruri impresionante. Cei doi uimesc prin talent și pasiunea pentru frumos. Elevii fac performanţă în domeniul artei, iar casa lor este locul își pun creativitatea în practică în diverse moduri. Croiesc şi brodează rochii, coafează după modele inspirate din perioade apuse cum ar fi renascentismul, dar şi machiază. Sunt artişti şi în bucătărie. În prezent, se pregătesc de zor pentru a face față unei noi provocări: vor avea o prezentare de modă cu creațiile proprii la Cluj.

Pe Mihai Cristian şi Adrian Gabriel Anghel i-am descoperit cu ocazia unei expoziții de pictură a Liceului de Arte „Marin Sorescu“ din Craiova. Cei doi liceeni s-au aflat în echipa unui proiect româno-bulgar care a pregătit câteva lucrări pe tema discriminării. Chiar dacă sunt în ultimul an de liceu, sunt mereu receptivi la tot ceea ce înseamnă provocare, dar și activități artistice. Așa au ajuns să se facă remarcați și la nivelul școlii. Toți cei care au avut ocazia să îi cunoască au rămas impresionați de ceea ce știu să facă. Ştiu nu doar să deseneze, ci să şi croiască și să brodeze manual. Ei sunt cei care fac rochii colegelor pentru balurile bobocilor, dar și multe alte lucruri. Așa ne-au fost recomandați.

Bunica a avut un rol important

Vorbăreți, cei doi liceeni au început să își spună povestea. Primii pași spre partea artistică i-au făcut împreună cu bunica, care a stat mereu în preajma lor.

„Deși nu semănăm, suntem frați gemeni. Studiem la Secția de ceramică a Liceului de Arte «Marin Sorescu». Suntem în clasa a XII-a şi avem o latură artistică despre care credem că s-a format în timp. Bunica a fost persoana care ne-a descoperit şi ne-a ajutat. Ea ne-a învăţat să desenăm. Cu ea făceam tot felul de activităţi creative, încă de la grădiniţă. Bunica a fost cea care, mai târziu, ne-a învăţat să tăiem și să coasem. Şi părinţii ne-au susţinut. Nu au fost genul acela care să spună: nu faceţi asta!”, povesteşte dezinvolt Adrian, unul din cei doi frați gemeni.

Au obţinut premii naţionale şi internaţionale din şcoala generală

Mihai şi Adrian Anghel şi-au început studiile la Școala Gimnazială „Alexandru Macedonski”, dar spun că au urmărit concursurile dedicate artei încă din clasele primare.

„Ne-am bazat tot timpul şi pe şcoală. Am avut mereu numai media 10. Am început studiile la Şcoala Gimnazială «Alexandru Macedonski» din Craiova. Am participat la concursuri de arte din clasa a II-a şi obţineam premii. De atunci ştiam că o să urmăm un profil de arte. Începând cu clasa a V-a şi până în clasa a VIII-a am luat premii la concursuri internaţionale pe tema Învierii. Avem patru astfel de premii internaţionale pentru icoanele făcute de noi“, povestește Mihai.

Cu un palmares bogat, au ajuns apoi elevi la Secția de ceramică a Liceului de Arte „Marin Sorescu“ din Craiova, acolo unde și-au și dorit. Au continuat să fie de media 10 și să facă performanță.

Icoană realizată de gemenii Anghel, olimpici la Olimpiada Naţională de Arte

Cea mai recentă reușită a fost în primăvara acestui an, la Olimpiada Națională de Arte.

„Am obținut premiul I la ceramică, iar Adrian a luat locul I la iconografie. Premiile le-am obţinut în aprilie, la Bucureşti“, a spus Mihai Anghel.

Toată casa este un atelier

Cei doi artiști spun că nu au un atelier în casă unde să lucreze, ci că toată casa lor este un atelier pentru activitățile lor.

„Nu avem un atelier în casă. Pur şi simplu, toată casa este atelierul nostru. Vrem să ne axăm pe modă. Facem rochii fiind solicitaţi de colegele noastre pentru evenimente. A fost suficient să facem pentru o persoană. Apoi am avut şi mai multe solicitări. Abordăm în general stilul vintage al anilor 50 şi combinăm cu medievalul, cu goticul, depinde de persoană. A început să revină la modă stilul vechi, foarte mult se inspiră din acest stil și marile case de modă. În ziua de azi cam totul este o reinterpretare”, a spus Mihai.

Rochie brodată manual de fraţii Anghel

Rochii brodate manual de gemeni

Piesele vestimentare pe care le realizează Mihai şi Adrian sunt lucrate cu materiale prețioase. Pentru o piesă pot lucra o zi, dar și câteva luni. Una din lucrările cu care se laudă cei doi liceeni este o ie, o reinterpretare după un model purtat de regina Maria. Modelul a fost purtat de o studentă de la Facultatea de Arte din Timișoara.

Ie realizată de fraţii gemeni Anghel, după un model purtat de regina Maria



„Mătasea este cel mai preţios material cu care ne place să lucrăm şi din mătase derivă taftaua, voalul de mătase, organza de mătase, tulul. Timpul pe care îl alocăm depinde de model. Poate să dureze de la o zi la câteva luni. O ie a durat două luni şi jumătate cel mai mult. A fost brodată manual cu mărgele. Este o reinterpretare de la Regina Maria. Ne axăm foarte mult pe haute couture, care se bazează pe broderie. Noi nu cumpărăm broderie. O realizăm manual cu mărgele. Mânecile au durat foarte mult. Tot ce ţine de croi am învăţat de pe internet. Dacă înveţi tiparul de bază, poţi deriva şi poţi face orice tipar. Apoi ne-am făcut singuri tiparele noastre. Ia a fost purtată de o cunoștință, studentă de la Facultatea de Arte din Timişoara. Este o muză a noastră”, a povestit Adrian.

Broderie custută manual de cei doi fraţi gemeni



O altă piesă importantă este o rochie de tul în mai multe culori, la care au lucrat trei luni. „Am lucrat la o rochie de majorat trei luni. Este din tul şi modelul care acoperă acest tul este realizat manual cu mărgele. Este croşetată pe o ramă. Aşa ceva se lucrează numai la haute couture“, a spus Mihai.

Artă și în bucătăria draţilor gemeni

Realizările celor doi fraţi sunt surprinse parţial prin poze pe care le păstrează pe telefoanele lor. Printre imaginile cu rochii se văd şi poze cu ouă încondeiate. „Încondeiem ouă de Paşte în tehnica batic. Este tehnica băilor succesive de culoare”, spune Adrian.

Ouă încondeiate de fraţii gemeni Anghel

Cei doi liceeni sunt maeștri în bucătărie şi pregătesc preparate diversificate, din gastronomia românească şi internaţională. Acestea sunt servite după ce sunt decorate artistic.

„Nu este mâncare pe care să nu o facem. Am organizat un picnic cu paste, clătite americane cu gem de afine, cu cremă de lapte şi ciocolată, tartă cu mere. Am făcut tort şi pentru naşul nostru, pentru botez. Am făcut și cozonaci, dar și mucenici. De asemenea, am gătit supă asiatică ramen, cu ouă de prepeliţă marinate în sos de soia, cu portocală şi diferite condimente. Ştiu să fac şi baclava turcească. Fac şi kurtos“, spune Adrian.

Tartă făcută de Adrian şi Mihai, fraţi gemeni

Cei doi fraţi spun că şi activitatea în bucătărie se poate ridica la rang de artă, în funcţie de cum sunt pregătite preparatele. De altfel, unele ingrediente sunt folosite şi în artă. O demonstrează o explicaţie a liceenilor despre cum realizează ei icoane în tehnica bizantină. „Lucrăm icoane în tehnică bizantină, pe lemn de tei. Este foare migăloasă şi este foarte greu de realizat Se face cu pigmenţi cu emulsie de ou. O faţă este mai mică decât o unghie. Se lucrează prin firuială, prin tehnica tradiţională”, povestește Adrian.

Coafuri în stil vintage

În multitudinea de poze din telefonul unuia dintre cei doi fraţi se văd și coafuri. Cei doi liceeni sunt pasionaţi şi de hair styling. Le plac coafurile din timpurile vechi. „Facem şi părul. Facem orice, adică mai de toate. În imaginea de pe telefon este o coafură renascentistă“, explică Adrian. De bunul gust al liceenilor beneficiază și mama lor. „Da, sunt evenimente la care noi suntem cei care asigurăm mamei ținuta, cu tot ceea ce înseamnă vestimentație, accesorii și coafură“, spun liceenii. Au poze cu mama la evenimente cu care se mândresc, subliniind că părinții nu au avut înclinaţii artistice. „Păinții ne-au susținut mereu, deşi ei nu au avut dezvoltată această latură artistică. Lucrează în domenii diferite. Mama este vânzătoare, iar tatăl taximetrist“, spun elevii.

Fraţii gemeni se pregătesc pentru prezentarea de modă de la Cluj

Adrian şi Mihai și machiază, dar nu fac machiaje obişnuite, de toată ziua, ci pentru prezentări de modă. Și chiar se pregătesc pentru un asemenea eveniment, care va fi la Cluj.



„Facem machiaj, dar nu pentru a fi purtat, ci pentru prezentări de modă. Peste două săptămâni o să avem o prezentare la Cluj, pentru care ne şi pregătim intens. Am mai avut o mică prezentare la Balul Bobocilor din clasa a X-a. Atunci am avut cinci-şase rochii pe care le-am prezentat în cadrul evenimentului. Cea de la Cluj este a doua prezentare, pe care o realizăm cu sprijinul unei prietene. Ea este studentă la Facultatea de Arte din Cluj şi i-a spus despre noi unui prieten, care s-a hotărât să ne promoveze ca tineri talentaţi. O să prezentăm cam zece creaţii. Modelele o să fie din Cluj. Noi o să ne ocupăm de machiaj, coafuri, îmbrăcat, accesorizat”, explică Mihai.



Cei doi fraţi fac și fotografii. „Facem şi fotografii artistice. Suntem pasionaţi de fotografii. Nu este ceva ce ţine de frumos şi care nouă să nu ne placă. Până şi muzica ne place. Nu cântam în serios, dar nu suntem afoni“, spun cei doi frați. Cu toate aceste talente, cei doi liceeni vor să se îndrepte spre Facultatea de Arte din Cluj, pentru a deveni designeri. Vor urma Facultatea de Arte, trei ani licență, după care doi de master. „Nouă ne-ar place să facem carieră de designeri. Majoritatea spun că în domeniul modei poţi intra foarte greu. Nu mi se pare ceva de neatins“, concluzionează Adrian Anghel.