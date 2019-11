Şcoli din Dolj cu elevi de 15 ani şi 50 de ani în clasa I sau la gimnaziu

Elevi cu vârste de 12 ani şi chiar de 14-15 ani abia acum fac primele litere. Un an şcolar pentru ei are însă durata de un semestru, fiind şcolarizaţi prin Programul „A doua şansă“. În Craiova şi judeţ sunt patru unităţi de învăţământ care au acest program. Una dintre şcoli este suprasolicitată şi are la gimnaziu elevi chiar şi de 50 de ani.

Potrivit managerilor de şcoli, cei mai mulţi copii şi adulţi au revenit în bănci pentru a putea să se înscrie în vederea obţinerii permisului auto, dar şi pentru a se putea califica sau chiar pentru a accesa fonduri europene.

O parte din copiii care au abandonat învăţământul obligatoriu ca să îşi urmeze familia la muncă în străinătate revin pe băncile şcolilor pentru a-şi relua studiile. Unii dintre ei nu ştiu să scrie şi să citească şi încep studiile cu clasa I. De exemplu, la Şcoala Gimnazială „Ion Creangă“ din Craiova, printre cei 800 de elevi înmatriculaţi la cursurile de zi sunt 35 care au peste 12 ani şi sunt în clasele primare, la programul „A doua şansă“. Ei spun că au fost nevoiţi să vină la şcoală pentru că nu se pot descurca. Majoritatea sunt fete. „Am 14 ani şi sunt în clasa I. Am învăţat să scriu. Eu singură am vrut să vin la şcoală ca să învăţ să scriu şi să citesc ca să mă pot descurca“, spune una dintre eleve.

Colega sa de bancă este tot în clasa I, dar are 11 ani. „Am venit din acelaşi motiv, că nu ştiu să scriu şi să citesc“, spune ea.

Cele două fete au în clasă şi colegi mai mari, de clasa a III-a. Ei spun că s-au înscris la şcoală pentru a urma o carieră. „Până acum nu am fost la şcoală pentru că am fost la muncă în străinătate. Eu îmi doresc să devin cântăreaţă, dar dacă nu am studii nu pot face nimic. Prin urmare, am venit la şcoală să învăţ“, a spus Sorana.

Coleg cu ea este şi un băiat de 15 ani. Tot în clasa a III-a. Se numeşte Laurenţiu. Ar vrea o carieră de avocat, însă pentru el cel mai apropiat ţel este permisul auto. „Am 15 ani şi peste trei ani aş avea dreptul să iau permisul auto. Nu voi putea pentru că nu am şcoala obligatorie. Sunt în clasa a III-a“, a spus elevul. Ei sunt doar câteva exemple.

Au mai puţine discipline şi mai puţine ore

Elevii de la învăţământul „A doua şansă“, ciclul primar, au program zilnic 10.00-14.00. Potrivit directorului Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă“ din Craiova, ei au mai puţine discipline de studiu. „Pentru Programul „A doua şansă” avem 25 de elevi la Şcoala „Ion Creangă” şi 27 de elevi la structură, la Şcoala 38. La Şcoala „Ion Creangă”, într-o clasă învaţă nivelul I şi nivelul III. Am mers pe învăţământul simultan pentru că avem 12 elevi de clasa I şi 13 de clasa a III-a şi puteam avea o singură clasă. Toţi aceşti elevi au o programă uşor diferită, în sensul că au mai puţine ore şi mai puţine discipline de studiu. De exemplu, la clasa I nu au sport şi nu au nici muzică şi desen. Au, în schimb, două ore de opţional. Noi facem educaţie pentru sănătate şi cultură civică, ca să se poată descurca. La ei, un semestru este echivalent cu un an şcolar. Primul semestru se încheie în februarie şi trec în anul şcolar următor pe baza unei evaluări scrise. Cei care termină nivelul IV merg, apoi, la gimnaziu, la învăţământul de masă, dacă se încadrează în vârstă, şi am avut astfel de cazuri. Cei care nu se încadrează în limita de vârstă continuă studiile gimnaziale la frecvenţă redusă. Noi nu avem frecvenţă redusă. Am trimis mulţi elevi la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto şi la Şcoala „Anton Pann” din Craiova. Pentru anul viitor, vom face şi noi solicitare pentru o clasă de frecvenţă redusă”, a spus Daniela Mogîldici, directorul Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă“ din Craiova.

Elevi şi de 50 de ani la gimnaziu

O altă unitate de învăţământ la care sunt elevi la Programul „A doua şansă“ este Şcoala Gimnazială „Anton Pann“ din Craiova. Managerul spune că are elevi atât la învăţământul primar, cât şi la gimnaziu. Mulţi dintre ei au familii şi copii. Sunt şi situaţii în care elevii de gimanaziu au chiar 50 de ani. „Sunt foarte mulţi elevi la „A doua şansă”. Avem câte o clasă pentru nivelurile I, II, III şi IV. La acest program, numărul elevilor este constant pentru că este implementat de foarte mult timp, respectiv din 2004-2005. Am fost prima şcoală din Craiova care a implementat acest program şi avem şi a doua şansă pentru ciclul inferior. Elevii au vârste diferite. Sunt şi elevi de 50 de ani, mai ales la gimnaziu. Cei care au revenit în bănci au fost plecaţi în străinătate. Acum au nevoie de minimum opt clase pentru angajare, pentru fonduri europene, dar şi pentru permis auto“, a precizat Petrina Radu, managerul Şcolii Gimnaziale „Anton Pann“ din Craiova. Numărul locurilor este limitat, iar managerul spune că are cereri de înscriere în aşteptare, pentru anul şcola următor. „Avem foarte multe cereri. Şi avem şi solicitări în aşteptare pentru că nu am avut locuri. Sunt zeci de persoane care au depus cereri şi aşteaptă să fie în bănci în anul şcolar următor, la învăţământul primar sau în clasele de învăţământ inferior“, a mai spus managerul Petrina Radu.

A doua şansă şi la liceu, dar şi la Filiaşi

Elevi care învaţă să scrie şi să citească la vârste mai mari, prin Programul „A doua şansă“, sunt şi la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din Craiova. La această unitate de învăţământ, programul „A doua şansă“ este şi la liceu. „Avem învăţământ a doua şansă atât pentru ciclul primar, cât şi învăţământ secundar inferior până în clasa a X-a. Sunt peste 40 de elevi la fiecare ciclu de învăţământ. Nu au fost creşteri şi nici scăderi de efective de elevi în ultimii ani. A fost un număr constant de elevi la acest program educaţional. Cei care vin în clasele primare au vârste începând cu 12 ani şi ajung până la 25 de ani“, a precizat Gheorghe Barbu, directorul Liceului Tehnologic Transporturi Auto Craiova.

Acest program este şi în judeţ, la Liceul „Dimitrie Filişanu“ din Filiaşi, dar numai pentru clasele de gimnaziu.

Managerul spune că, odată ce finalizează studiile obligatorii, elevii pot să urmeze cursuri de calificare într-un domeniu.

„Programul „A doua şansă” este implementat din 2005 la liceul din Filiaşi, dar numai învăţământul secundar inferior. Sunt 38 de elevi înscrişi, de vârste diferite. Se înscriu la „A doua şansă” cei care au depăşit cu trei ani vârsta pentru un ciclu de învăţământ, şi astfel avem la gimnaziu elevi de la 17-18 ani, şi ajung să aibă şi peste 20-30 de ani. Vin să se înscrie la aceste studii pentru că după ce ajung să fie absolvenţi de opt clase pot participa la cursuri de pregătire practică şi primesc un certificat de calificare nivel III. De asemenea, unii accesează şi fonduri europene şi atunci au nevoie să aibă studii minime“, a spus Ioana Bebu, directorul Liceului „Dimitrie Filişanu“ Filiaşi.

Conform metodologiei pentru Programul „A doua şansă“, înscrierea se poate realiza, în fiecare an, în două sesiuni: octombrie şi februarie.