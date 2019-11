Agenţii economici pot face solicitări de noi specializări la şcolile profesionale

Agenţii economici pot solicita școlilor profesionale noi specializări care să fie incluse din anul şcolar următor. Cererile se pot formula până pe 22 noiembrie.

Unităţile şcolare care au învăţământ profesional sau învăţământ profesional dual îşi pot configura oferta educaţională cu noi specializări, în funcţie de solicitările agenţilor economici. Managerii din Dolj spun că pentru învăţământul profesional cererile se pot depune direct la unitaţile şcolare.

„Facem apel la toţi agenţii economici care au posibilitatea să sprijine unităţile şcolare şi să solicite anumite calificări profesionale. A apărut metodologia pentru înscrierea la învăţământul profesional şi la învăţământul profesional dual. Cei care pot suporta costurile învăţământului dual se pot adresa la Comitetul Naţional de Dezvoltate a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), iar cei care doresc doar clase de învăţământ profesional pot să vină direct la unităţile şcolare care pregătesc în domeniul respectiv pentru calificarea pe care o vor. Cei care vor doar pentru învăţământ profesional se pot adresa până pe 22 noiembrie. Ei pot să ceară specializări, număr de locuri sau chiar clase. Deja am primit o asemenea cerere. CEZ Distribuţie Oltenia ne-a solicitat pentru anul şcolar următor o clasă de învăţământ profesional pentru specializarea electrician exploatare centrale, staţii şi reţele elctrice“, a precizat Ionuţ Bistriceanu, managerul Liceului Energetic din Craiova.

Şcolile pot autoriza specializări pe care nu le-au avut

Managerii şcolilor spun că se pot autoriza inclusiv pentru specializări pe care nu le au în oferta educaţională şi nici cu profilul de până acum. De exemplu, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, în acest an şcolar, are, după cererile de anul trecut, o clasă de confecţioner din tâmplărie PVC şi de mase plastice. Specializarea este la învăţământul profesional dual.

„La Liceul Tehnologic de Transporturi Auto avem o calificare nouă, care nu este în domeniul auto, şi anume cea de confecţioner din tâmplărie PVC şi de mase plastice. Este o calificare pe care a cerut-o un agent economic din Dolj, care are 300 de angajaţi. Din ce ştim, a făcut solicitări la mai multe unităţi din regiune. Procedura prevede că agentul economic pentru învăţământul dual consultă Centrul Naţional pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic să vadă unităţile de învăţământ de pe aria pe care lucrează el ce calificări au autorizate sau acreditate. Şi atunci îşi alege o unitate din lista şcolilor. Şcoala primeşte cererea şi se adresează ARACIP şi cere autorizarea acelei specializări. Costurile sunt suportate de administraţie publică. Costă 7.000 de lei pe nivel, se pot solicita mai multe calificări”, a precizat Gheorghe Barbu, directorul Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Craiova.

Elevii pot fi stimulaţi de agentul economic

La noua specializare de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova, cea de confecţioner din tâmplărie PVC, învaţă 35 de elevi. Cursanţii sunt motivaţi şi prin burse. „Pe lângă cei 200 de lei de la stat, agentul economic le mai oferă 400 de lei. Dacă vor învăţa şi au medii peste 8, mai primesc 100 de lei, dacă vor avea medii peste 9, 150 de lei. Pentru competenţele şi abilităţile practice, dacă vor lua note peste 8 primesc 150 de lei, dacă obţin note peste 9, primesc 200 de lei. În final, pot ajunge la venituri de 900 de lei pe lună. Au venit foarte mulţi elevi, mulţi de la şcoli din afara Craiovei“, a mai precizat managerul Gheorghe Barbu.

Potrivit managerilor, la învăţământul profesional dual, agenţii economici pot oferi ca stimulente pentru elevi şi cazare, masă şi transport. La rândul lor, agenţii economici pot propune un modul opţional pentru dezvoltarea unor competenţe specifice unei specializări.

„Ca să te faci mecanic auto şi să faci diagnoză nu trebuie să ştii numai şurubăreală. Trebuie să ai şi o medie de cel puţin 7. Asta înseamnă şi un bagaj de cunoştinţe generale. Părinţii trebuie să ia în calcul că învăţământul profesional le oferă elevilor o specializare, iar liceul le oferă de cele mai multe ori doar un drum spre studii superioare, pe baza cărora pot face sau nu o carieră“, a mai precizat managerul Gheorghe Brabu, de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova.